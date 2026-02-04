Haftbefehl nach tÃ¶dlichem Angriff auf Zugbegleiter bei Landstuhl

Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Landstuhl (dts Nachrichtenagentur) - Die Staatsanwaltschaft ZweibrÃ¼cken hat Haftbefehl gegen den 26-JÃ¤hrigen erlassen, der einen Zugbegleiter in einer Regionalbahn bei Landstuhl tÃ¶dlich verletzt haben soll.



Das teilte die BehÃ¶rde am Mittwoch mit. Nach dem vorlÃ¤ufigen Obduktionsergebnis starb der 36-jÃ¤hrige Mann an einer Hirnblutung infolge erheblicher stumpfer Gewalteinwirkung gegen den Kopf.



Nach bisherigen Ermittlungen soll der mutmaÃŸliche TÃ¤ter am Montag gegen 17:30 Uhr in der Regionalbahn RE 4131 von Landstuhl in Richtung Homburg unterwegs gewesen sein. Der Zugbegleiter kontrollierte ihn kurz nach der Abfahrt und forderte ihn zum Verlassen des Zuges auf, da er keine Fahrkarte vorweisen konnte. Daraufhin soll der 26-JÃ¤hrige den Mann mit mehreren heftigen FaustschlÃ¤gen gegen den Kopf attackiert haben. Ein Messer oder andere gefÃ¤hrliche GegenstÃ¤nde wurden laut Staatsanwaltschaft nicht eingesetzt.



Der Zugbegleiter verlor das Bewusstsein, wurde im Zug erstversorgt und reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Mittwochmorgen starb. Der tatverdÃ¤chtige Mann ist nach eigenen Angaben in Luxemburg wohnhaft. In Deutschland liegen keine Vorstrafen oder polizeilichen Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen, unter anderem zur Auswertung von Videoaufnahmen und zur Motivlage, dauern an.

