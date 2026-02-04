Brennpunkte

Attentatsversuch auf Trump: 59-JÃ¤hriger zu lebenslanger Haft verurteilt

  • AFP - 4. Februar 2026, 20:06 Uhr
Bild vergrößern: Attentatsversuch auf Trump: 59-JÃ¤hriger zu lebenslanger Haft verurteilt
Ryan Routh
Bild: AFP

Lebenslange Haft: So lautet das StrafmaÃŸ fÃ¼r einen 59-jÃ¤hrigen US-BÃ¼rger, den ein Geschworenengericht im Bundesstaat Florida wegen versuchten Mordes an Donald Trump schuldig gesprochen hatte.

Lebenslange Haft: So lautet das StrafmaÃŸ fÃ¼r einen 59-jÃ¤hrigen US-BÃ¼rger, den ein Geschworenengericht im Bundesstaat Florida wegen versuchten Mordes an Donald Trump schuldig gesprochen hatte. Die Vorsitzende Richterin Aileen Cannon sprach am Mittwoch von einer "vernÃ¼nftigen Strafe" fÃ¼r Ryan Routh. Sie diene dazu, "die Ã–ffentlichkeit vor zukÃ¼nftigen Straftaten" Rouths zu schÃ¼tzen.

Der Dachdecker hatte nach Ãœberzeugung des Gerichts geplant, Trump im September 2024 beim Golfspielen zu erschieÃŸen, wenige Wochen vor der PrÃ¤sidentschaftswahl. Ein Sicherheitsbeamter sagte in dem Prozess aus, er habe Routh jedoch am Rande von Trumps Golfplatz in West Palm Beach in Florida entdeckt. Er habe das Feuer auf den Mann erÃ¶ffnet, der sich offenbar mit einem Gewehr im GebÃ¼sch versteckt hatte. ZunÃ¤chst gelang Routh die Flucht, spÃ¤ter wurde er festgenommen. Trump wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.Â 

Der Dachdecker hatte sich in dem Prozess Ã¼ber weite Strecken selbst verteidigt und auf "nicht schuldig" plÃ¤diert. Erst am Schluss des Verfahrens akzeptierte der zeitweise verwirrt wirkende Routh einen Anwalt. Der vorbestrafte Mann hatte Trump nach eigenen Angaben im Jahr 2016 selbst noch gewÃ¤hlt. Nach der ersten Amtszeit des Rechtspopulisten (2017 bis 2021) Ã¤uÃŸerte er sich aber enttÃ¤uscht und nannte Trump einen "Pavian" und einen "Idioten".

Trump hatte vor dem Anschlagsversuch ein weiteres Attentat Ã¼berlebt, das weltweit Schlagzeilen machte. Ein SchÃ¼tze verletzte ihn am 13. Juli 2024 bei einem Wahlkampfauftritt in der Kleinstadt Butler im Bundesstaat Pennsylvania am Ohr. Der AttentÃ¤ter wurde vom Secret Service erschossen. Trump reckte danach die Faust in die HÃ¶he und rief seinen AnhÃ¤ngern zu "KÃ¤mpft, kÃ¤mpft" ("Fight, fight"). Bei seiner Antrittsrede im Januar 2025 sagte der PrÃ¤sident zu dem Vorfall: "Ich wurde von Gott gerettet, um Amerika wieder groÃŸartig zu machen."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    AnwÃ¤ltin: Inhaftierte iranische Aktivistin Mohammadi seit drei Tagen im Hungerstreik
    AnwÃ¤ltin: Inhaftierte iranische Aktivistin Mohammadi seit drei Tagen im Hungerstreik

    Die inhaftierte iranischeÂ FriedensnobelpreistrÃ¤gerin Narges Mohammadi ist nach Angaben ihrer AnwÃ¤ltin in den Hungerstreik getreten. Der Hungerstreik der bei einem Protest im

    Mehr
    Ein Jahr nach Schussangriff mit drei Toten: FÃ¼nf MÃ¤nner in Schweden angeklagt
    Ein Jahr nach Schussangriff mit drei Toten: FÃ¼nf MÃ¤nner in Schweden angeklagt

    Ein Jahr nach einem Schusswaffenangriff mit drei Toten in der schwedischen Stadt Uppsala hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen fÃ¼nf MÃ¤nner erhoben. Ein 21-JÃ¤hriger wurde am

    Mehr
    Minister: Italien wehrt russische Cyberattacken auf Olympische Winterspiele ab
    Minister: Italien wehrt russische Cyberattacken auf Olympische Winterspiele ab

    Zwei Tage vor dem offiziellen Beginn der Olympischen Winterspiele hat Italien nach Angaben seiner Regierung mehrere russische Cyberattacken abgewehrt. "Wir haben eine Reihe von

    Mehr
    EU-Parlament setzt Umsetzung von US-Zolldeal aus dem vergangenen Jahr fort
    EU-Parlament setzt Umsetzung von US-Zolldeal aus dem vergangenen Jahr fort
    Telekom nimmt KI-Rechenzentrum in MÃ¼nchen in Betrieb
    Telekom nimmt KI-Rechenzentrum in MÃ¼nchen in Betrieb
    Infineon stockt Investitionen in neue Halbleiterfabrik wegen KI-Booms auf
    Infineon stockt Investitionen in neue Halbleiterfabrik wegen KI-Booms auf
    Studie: Ladeinfrastruktur ist kein Hindernis mehr fÃ¼r E-Auto-Hochlauf
    Studie: Ladeinfrastruktur ist kein Hindernis mehr fÃ¼r E-Auto-Hochlauf
    Bei EntrÃ¼mpelung entdeckte Frauenleiche: Tatverdacht gegen LebensgefÃ¤hrten erhÃ¤rtet
    Bei EntrÃ¼mpelung entdeckte Frauenleiche: Tatverdacht gegen LebensgefÃ¤hrten erhÃ¤rtet
    FranzÃ¶sischer Ex-Minister Lang wegen Epstein-Kontakten unter Druck
    FranzÃ¶sischer Ex-Minister Lang wegen Epstein-Kontakten unter Druck
    Haftbefehl nach tÃ¶dlichem Angriff auf Zugbegleiter bei Landstuhl
    Haftbefehl nach tÃ¶dlichem Angriff auf Zugbegleiter bei Landstuhl
    "Washington Post" entlÃ¤sst zahlreiche Journalisten
    Mann betÃ¤ubt und durch Brand getÃ¶tet: Memminger Mordurteil gegen Ehefrau bestÃ¤tigt
    Mann betÃ¤ubt und durch Brand getÃ¶tet: Memminger Mordurteil gegen Ehefrau bestÃ¤tigt
    Breite Kritik an Verfahren gegen Maja T.
    Breite Kritik an Verfahren gegen Maja T.

    Top Meldungen

    Trump telefoniert mit Xi Ã¼ber Weltlage und Handel
    Trump telefoniert mit Xi Ã¼ber Weltlage und Handel

    Washington/Peking (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump hat nach eigener Aussage ein "ausfÃ¼hrliches" TelefongesprÃ¤ch mit Chinas PrÃ¤sident Xi Jinping gefÃ¼hrt.

    Mehr
    Bahn erhÃ¤lt neuen Aufsichtsratschef
    Bahn erhÃ¤lt neuen Aufsichtsratschef

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Bahn, Werner Gatzer, will seinen Posten offenbar vorzeitig zur VerfÃ¼gung stellen. Er habe

    Mehr
    "Strategische Partnerschaft" gesucht: Merz zu Besuch in Golfstaaten aufgebrochen

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will mit den Golfstaaten Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten neue "strategische Partnerschaften" schlieÃŸen. Merz brach

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts