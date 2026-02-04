Attentatsversuch auf Trump: 59-JÃ¤hriger zu lebenslanger Haft verurteilt

Ryan Routh

Lebenslange Haft: So lautet das StrafmaÃŸ fÃ¼r einen 59-jÃ¤hrigen US-BÃ¼rger, den ein Geschworenengericht im Bundesstaat Florida wegen versuchten Mordes an Donald Trump schuldig gesprochen hatte. Die Vorsitzende Richterin Aileen Cannon sprach am Mittwoch von einer "vernÃ¼nftigen Strafe" fÃ¼r Ryan Routh. Sie diene dazu, "die Ã–ffentlichkeit vor zukÃ¼nftigen Straftaten" Rouths zu schÃ¼tzen.



Der Dachdecker hatte nach Ãœberzeugung des Gerichts geplant, Trump im September 2024 beim Golfspielen zu erschieÃŸen, wenige Wochen vor der PrÃ¤sidentschaftswahl. Ein Sicherheitsbeamter sagte in dem Prozess aus, er habe Routh jedoch am Rande von Trumps Golfplatz in West Palm Beach in Florida entdeckt. Er habe das Feuer auf den Mann erÃ¶ffnet, der sich offenbar mit einem Gewehr im GebÃ¼sch versteckt hatte. ZunÃ¤chst gelang Routh die Flucht, spÃ¤ter wurde er festgenommen. Trump wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.Â



Der Dachdecker hatte sich in dem Prozess Ã¼ber weite Strecken selbst verteidigt und auf "nicht schuldig" plÃ¤diert. Erst am Schluss des Verfahrens akzeptierte der zeitweise verwirrt wirkende Routh einen Anwalt. Der vorbestrafte Mann hatte Trump nach eigenen Angaben im Jahr 2016 selbst noch gewÃ¤hlt. Nach der ersten Amtszeit des Rechtspopulisten (2017 bis 2021) Ã¤uÃŸerte er sich aber enttÃ¤uscht und nannte Trump einen "Pavian" und einen "Idioten".



Trump hatte vor dem Anschlagsversuch ein weiteres Attentat Ã¼berlebt, das weltweit Schlagzeilen machte. Ein SchÃ¼tze verletzte ihn am 13. Juli 2024 bei einem Wahlkampfauftritt in der Kleinstadt Butler im Bundesstaat Pennsylvania am Ohr. Der AttentÃ¤ter wurde vom Secret Service erschossen. Trump reckte danach die Faust in die HÃ¶he und rief seinen AnhÃ¤ngern zu "KÃ¤mpft, kÃ¤mpft" ("Fight, fight"). Bei seiner Antrittsrede im Januar 2025 sagte der PrÃ¤sident zu dem Vorfall: "Ich wurde von Gott gerettet, um Amerika wieder groÃŸartig zu machen."