Telekom nimmt KI-Rechenzentrum in MÃ¼nchen in Betrieb

  • AFP - 4. Februar 2026, 15:21 Uhr
Die Deutsche Telekom hat ein fÃ¼r die Anforderungen von Anwendungen KÃ¼nstlicher Intelligenz deutlich ausgebautes Rechenzentrum in MÃ¼nchen in Betrieb genommen.

Die Deutsche Telekom hat ein fÃ¼r die Anforderungen von KÃ¼nstlicher Intelligenz (KI) deutlich ausgebautes Rechenzentrum in MÃ¼nchen in Betrieb genommen. "Mit dem Aufbau der KI-Fabrik im MÃ¼nchner Tucherpark entsteht ein neuer KI-Hub fÃ¼r Deutschland", erklÃ¤rte das Unternehmen am Mittwoch. Erste Firmen, etwa der Roboterhersteller Agile Robots oder PhysicsX, das nach eigenen Angaben KI-LÃ¶sungen fÃ¼r die Industrie entwickelt, nutzen die RechenkapazitÃ¤ten demnach schon.

Mit den bisherigen Kunden ist das Rechenzentrum laut Telekom Ã¼ber ein Drittel ausgelastet. "Wir investieren in KI, in den deutschen Standort und in Europa", erklÃ¤rte Konzernchef Tim HÃ¶ttges. "Wir beweisen hier, dass Europa KI kann."

"Hier wurde ein wichtiger Pflock fÃ¼r das deutsche und europÃ¤ische KI-Ã–kosystem gesetzt", erklÃ¤rte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD). Es sei wichtig, dass Privatunternehmen in Deutschland in Technologien von morgen investieren.

Den Ausbau des Rechenzentrums betrieb die Telekom gemeinsam mit dem Chipentwickler Nvidia. Es basiert auf rund 10.000 Hochleistungschips des US-Unternehmens. MaÃŸgeblich beteiligt an dem Projekt ist auch SAP, das SoftwarelÃ¶sungen beisteuerte.

Anwendungen KÃ¼nstlicher Intelligenz benÃ¶tigen enorme Mengen an Rechenleistung. Zugleich verweist die Telekom darauf, dass viele Unternehmen in den vergangenen Jahren geschÃ¤ftskritische und sensible Daten wieder zunehmend aus der Cloud genommen und lokal gespeichert haben. Die KI-Fabrik werde nun "unter strengen Anforderungen an Datenschutz, Sicherheit und VerfÃ¼gbarkeit auf deutschem Boden" betrieben.

Zudem soll die Anlage "auf hÃ¶chste Energieeffizienz" ausgelegt sein und ausschlieÃŸlich mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben werden. Mit der AbwÃ¤rme soll das umliegende Wohnquartier mit WÃ¤rme versorgt werden.

