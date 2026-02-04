Brennpunkte

KÃ¼rzung bei Kursen: Integrationsbeauftragte tritt Dobrindt entgegen

  • dts - 4. Februar 2026, 16:07 Uhr
Bild vergrößern: KÃ¼rzung bei Kursen: Integrationsbeauftragte tritt Dobrindt entgegen
Alexander Dobrindt und Natalie Pawlik (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Tausenden von geflÃ¼chteten Menschen ist derzeit der Zugang zu Integrationskursen versperrt, weil das Bundesamt fÃ¼r Migration und FlÃ¼chtlinge ihnen keine Berechtigung mehr ausstellt - in der ZustÃ¤ndigkeit von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU). Die Migrations- und Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Natalie Pawlik (SPD), tritt diesem Kurs in der "Frankfurter Rundschau" energisch entgegen.

"Gerade jetzt, wo in vielen Branchen ArbeitskrÃ¤fte fehlen, ist es unverantwortlich, Menschen beim Zugang zu Sprache und Arbeit auszubremsen", sagte die hessische SPD-Politikerin der "Frankfurter Rundschau" (Donnerstagsausgabe). "NatÃ¼rlich mÃ¼ssen Haushaltsfragen geprÃ¼ft werden, aber wer hier kÃ¼rzt, nimmt langsamere Integration billigend in Kauf. Das ist gesellschaftspolitisch falsch und fÃ¼r den Arbeitsmarkt fatal."

Die "Frankfurter Rundschau" hatte am Mittwoch berichtet, dass der Bund die Integrationskurse fÃ¼r Zugewanderte beschneidet - ohne AnkÃ¼ndigung, ErklÃ¤rung oder RÃ¼cksichtnahme auf schwere Verwerfungen bei den TrÃ¤gern. Pawlik nannte die Kurse einen "zentralen Pfeiler gelingender Integration" und sagte: "Wenn wir Integration ernst meinen, dÃ¼rfen wir motivierte Menschen nicht warten lassen. Wer nach Deutschland kommt, soll zÃ¼gig an Integrations- und Sprachkursen teilnehmen kÃ¶nnen, viele Menschen aus der Ukraine und der EU wollen genau das." Die Kurse ermÃ¶glichten es Menschen, Deutsch zu lernen, sich im Alltag zurechtzufinden und schneller eine Arbeit aufzunehmen.

