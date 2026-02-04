"Washington Post" entlÃ¤sst zahlreiche Journalisten

Das GebÃ¤ude der "Washington Post"

Kahlschlag bei der 'Washington Post': Die seit Jahren kriselnde Tageszeitung aus der US-Hauptstadt hat am Mittwoch den Abbau zahlreicher Journalisten-Stellen angekÃ¼ndigt. US-Medien zufolge muss ein Drittel der Belegschaft gehen.

Kahlschlag bei der "Washington Post": Die seit Jahren kriselnde Tageszeitung aus der US-Hauptstadt hat am Mittwoch den Abbau zahlreicher Journalisten-Stellen angekÃ¼ndigt. US-Medien zufolge muss rund ein Drittel der Belegschaft gehen. Gewerkschafter fÃ¼rchten um die GlaubwÃ¼rdigkeit der Zeitung, die "Amazon"-GrÃ¼nder Jeff Bezos 2013 Ã¼bernommen hatte.



Der geschÃ¤ftsfÃ¼hrende Chefredakteur Matt Murray sprach in einer Mitteilung an die insgesamt rund 800 Journalisten von einer "schmerzhaften" Umstrukturierung der "Washington Post". Sie ermÃ¶gliche es, die Zukunft der Zeitung zu sichern. Die genaue Zahl der betroffenen Stellen nannte Murray nicht.



Nach AFP-InformationenÂ mÃ¼ssen die meisten Auslandskorrespondenten der Zeitung gehen. Unter anderem die Berichterstattung Ã¼ber den Nahen Osten werde drastisch eingeschrÃ¤nkt, sagte ein Korrespondent, der nicht namentlich genannt werden wollte. Auch die Lokalnachrichten, die Sportseiten sowie die Buchbeilage sind massiv betroffen, wie aus der Redaktion verlautete.



Die hauseigene Gewerkschaft erklÃ¤rte: "Eine Redaktion kann nicht ausgehÃ¶hlt werden, ohne dass dies Konsequenzen fÃ¼r ihre GlaubwÃ¼rdigkeit, ihre Reichweite und ihre Zukunft hat."



Die Tageszeitung, die den Watergate-Skandal aufdeckte und deren Reporter zahlreiche Pulitzer-Preise erhielten, schreibt laut Medienberichten seit Jahren rote Zahlen. Ein Grund sind Abo-KÃ¼ndigungen im Zusammenhang mit Bezos' Zuwendung zu US-PrÃ¤sident Donald Trump.Â



Bereits im PrÃ¤sidentschaftswahlkampf 2024 hatte die "Washington Post" entgegen ihrer Tradition darauf verzichtet, die demokratische Bewerberin Kamala Harris mit einem Leitartikel zu unterstÃ¼tzen. Im Jahr 2024 sorgte zudem eine erste Umstrukturierung der Redaktion fÃ¼r Unruhe. Viele Journalisten wechselten daraufhin zur Konkurrenz.Â



WÃ¤hrend der ersten Amtszeit Trumps (2017 bis 2021) war es dem Blatt dank seiner als schonungslos geltenden Berichterstattung wirtschaftlich relativ gut gegangen. Nach der Abwahl des Rechtspopulisten im Herbst 2020 lieÃŸ das Interesse der Leser jedoch nach und die GeschÃ¤ftszahlen brachen ein.