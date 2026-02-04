ThÃ¼ringen: AfD scheitert mit Misstrauensvotum gegen MinisterprÃ¤sident Voigt

HÃ¶cke im Landtag

Die AfD ist mit einem konstruktiven Misstrauensvotum gegen den ThÃ¼ringer MinisterprÃ¤sidenten Mario Voigt (CDU) gescheitert. Im Landtag in Erfurt stimmten nur 33 Abgeordnete fÃ¼r AfD-Landtagsfraktionschef BjÃ¶rn HÃ¶cke als neuen MinisterprÃ¤sidenten.

Die ThÃ¼ringer AfD mit ihrem Landeschef BjÃ¶rn HÃ¶cke ist mit einem konstruktiven Misstrauensvotum gegen MinisterprÃ¤sident Mario Voigt (CDU) gescheitert. Im Landtag in Erfurt stimmten am Mittwoch 33 Abgeordnete fÃ¼r AfD-Landtagsfraktionschef HÃ¶cke als neuen MinisterprÃ¤sidenten. NÃ¶tig gewesen wÃ¤ren bei 85 abgegebenen Stimmen 45 Stimmen, um den wegen der Aberkennung seines Doktortitels in der Kritik stehenden Voigt abzuwÃ¤hlen.Â



Die AfD hat 32 Abgeordnete - damit stimmte in der geheimen Wahl mindestens ein Abgeordneter aus einer anderen Fraktion fÃ¼r HÃ¶cke. Hintergrund des AfD-Antrags war der Entzug des Doktortitels von Voigt durch die Technische UniversitÃ¤t Chemnitz. Seinem Anwalt zufolge wird behauptet, Voigt habe in seiner Doktorarbeit von ihm zitierte Quellen nicht im Original ausgewertet, sondern blind aus SekundÃ¤rliteratur Ã¼bernommen. Ein selbsternannter "PlagiatsjÃ¤ger", der bereits mit VorwÃ¼rfen gegen mehrere deutsche Politiker fÃ¼r Schlagzeilen sorgte, hatte 2024 entsprechende VorwÃ¼rfe erhoben.



Voigt hÃ¤lt die Entscheidung der UniversitÃ¤t fÃ¼r "nicht nachvollziehbar" und kÃ¼ndigte dagegen Klage vor dem zustÃ¤ndigen Verwaltungsgericht an. "Ich halte die Entscheidung der TU Chemnitz fÃ¼r falsch, deshalb gehe ich als Privatperson dagegen vor", sagte er in der Landtagsdebatte zum konstruktiven Misstrauensvotum.



Der "wissenschaftliche Kern" seiner Arbeit sei unstrittig, bekrÃ¤ftigte Voigt. Weiter wolle er sich aber nun nicht Ã¶ffentlich Ã¤uÃŸern, um nicht den Eindruck zu erwecken, Druck auf das von ihm eingeschaltete Verwaltungsgericht zu machen. Dieses werde nun seine Arbeit machen.



Die AfD hielt Voigt dagegen vor, er sei "nicht mehr vertrauenswÃ¼rdig" und haben dem Freistaat einen schweren Schaden zugefÃ¼gt. HÃ¶cke griff den MinisterprÃ¤sidenten in seiner AntragsbegrÃ¼ndung scharf an. Die ThÃ¼ringer hÃ¤tten das Vertrauen in ihn als MinisterprÃ¤sident verloren.



Nach der gescheiterten Abstimmung erklÃ¤rte der CDU-Fraktionschef im ThÃ¼ringer Landtag, Andreas BÃ¼hl, HÃ¶cke sei nicht mehrheitsfÃ¤hig. "Sein Scheitern belegt, dass die AfD auÃŸer Provokationen keine politischen Alternativen anzubieten hat." Statt LÃ¶sungen fÃ¼r ThÃ¼ringen zu bieten, setze die AfD "auf Spaltung, VerschwÃ¶rungserzÃ¤hlungen und Verunsicherung".



SPD-Landtagsfraktionschef Lutz Liebscher erklÃ¤rte, es sei bei der Abstimmung nicht um LÃ¶sungen fÃ¼r ThÃ¼ringen gegangen, "sondern um eine BÃ¼hne fÃ¼r Krawall". Das ManÃ¶ver der AfD sei gescheitert. "Der Landtag hat sich klar fÃ¼r StabilitÃ¤t, Verantwortung und HandlungsfÃ¤higkeit entschieden."



CDU, BSW und SPD bilden in ThÃ¼ringen gemeinsam eine Regierung. Die sogenannte Brombeerkoalition verfÃ¼gt Ã¼ber genau die HÃ¤lfte der Sitze im ThÃ¼ringer Landtag, ihr fehlt damit die absolute Mehrheit. Die Koalition arbeitet mit der Linksfraktion zusammen, um bei notwendigen BeschlÃ¼ssen die fehlende Stimme zu bekommen.Â