Trump telefoniert mit Xi Ã¼ber Weltlage und Handel

Industrieanlagen im Hafen von New York mit Ã–ltanks (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Washington/Peking (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump hat nach eigener Aussage ein "ausfÃ¼hrliches" TelefongesprÃ¤ch mit Chinas PrÃ¤sident Xi Jinping gefÃ¼hrt.



Dabei seien "zahlreiche wichtige Themen" behandelt worden, darunter Handel, MilitÃ¤rangelegenheiten und Trumps geplanter Besuch in China im April, teilte der US-PrÃ¤sident am Mittwoch mit. Auch die Situation in Taiwan, der Krieg zwischen Russland und der Ukraine sowie die aktuelle Lage im Iran waren demnach Gegenstand der Diskussion.



Ein weiterer Schwerpunkt des GesprÃ¤chs lag laut Trump auf den Handelsbeziehungen zwischen den USA und China. Trump und Xi sprachen Ã¼ber den Kauf von Ã–l und Gas durch China aus den Vereinigten Staaten sowie Ã¼ber die MÃ¶glichkeit, dass China zusÃ¤tzliche landwirtschaftliche Produkte erwirbt. Dabei habe China zugesagt, die Sojabohnenimporte auf 20 Millionen Tonnen fÃ¼r die aktuelle Saison und 25 Millionen Tonnen fÃ¼r die nÃ¤chste Saison zu erhÃ¶hen.



Trump sagte, dass die Beziehungen zu China und seine persÃ¶nliche Beziehung zu PrÃ¤sident Xi "extrem gut" seien. Beide Seiten seien sich der Bedeutung bewusst, diese Verbindungen aufrechtzuerhalten, so der US-PrÃ¤sident.

