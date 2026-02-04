FranzÃ¶sischer Ex-Minister Lang wegen Epstein-Kontakten unter Druck

Jack Lang und Jeffrey Epstein

Der ehemalige franzÃ¶sische Kulturminister Jack Lang ist wegen seiner hÃ¤ufigen Kontakte zu dem SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein unter Druck geraten. "Einen MÃ¤zen anzufragen, ist doch keine Straftat", sagte der 86-JÃ¤hrige am Mittwoch dem Sender BFM. Er hatte zuvor eingerÃ¤umt, sich persÃ¶nlich von Epstein fÃ¼r eine finanzielle UnterstÃ¼tzung in HÃ¶he von rund 58.000 Euro fÃ¼r einen Film Ã¼ber seine Amtszeit eingesetzt zu haben. Der Film wurde allerdings nicht verwirklicht.Â



Der Name Jack Lang ist in den verÃ¶ffentlichten Epstein-Akten mehr als 670 Mal erwÃ¤hnt. "Ich war vielleicht etwas naiv", rÃ¤umte Lang ein. Epstein sei "kein Freund" gewesen, er habe "nichts gewusst" Ã¼ber ihn und den Kontakt abgebrochen, als er von Epsteins Verurteilung als SexualstraftÃ¤ter erfahren habe. TatsÃ¤chlich ist Lang noch 2019 an der Seite von Epstein auf einem Foto vor dem Louvre zu sehen.Â



In den Epstein-Akten finden sich keine Hinweise auf ein mutmaÃŸlich strafbares Fehlverhalten des franzÃ¶sischen Ex-Ministers, wohl aber von dessen Tochter Caroline. Diese trat am Montag von ihrem Posten in einem Verband von Filmproduzenten zurÃ¼ck, nachdem bekannt geworden war, dass sie 2016 gemeinsam mit Epstein ein Offshore-Unternehmen gegrÃ¼ndet hatte, um Werke junger franzÃ¶sischer KÃ¼nstler zu kaufen und spÃ¤ter wieder zu verkaufen.



Nach einem Bericht von "Mediapart" ist auch Jack Lang in den Statuten desÂ Offshore-Unternehmens zitiert. "Ich war ganz erstaunt, als ich das vor einigen Tagen entdeckt habe", sagte Lang dazu.



In Online-Medien mehrten sich Rufe nach seinem RÃ¼cktritt als Leiter des Instituts fÃ¼r die arabische Welt, dem er seit 2013 vorsteht.Â Dies schloss der Ex-Minister jedoch aus.Â



Lang hatte unter den frÃ¼heren PrÃ¤sidenten FranÃ§ois Mitterrand und Jacques Chirac verschiedene Regierungsposten inne.



In den am Freitag vom US-Justizministerium verÃ¶ffentlichten mehr als drei Millionen Dokumenten zum Fall Epstein tauchen die Namen zahlreicher einflussreicher PersÃ¶nlichkeiten auf, darunter auch US-PrÃ¤sident Donald Trump, Tech-MultimilliardÃ¤r Elon Musk, Microsoft-GrÃ¼nder Bill Gates und der ehemalige britische Prinz Andrew.



Der bis in hÃ¶chste Kreise vernetzte Investor und MilliardÃ¤r Epstein war 2019 tot in seiner GefÃ¤ngniszelle in New York aufgefunden worden, nach offiziellen Angaben beging der verurteilte SexualstraftÃ¤ter Suizid. Ihm wurde vorgeworfen, mehr als tausend MÃ¤dchen und Frauen missbraucht und teils an Prominente weitergereicht zu haben.