EU-Parlament setzt Umsetzung von US-Zolldeal aus dem vergangenen Jahr fort

Container im Hamburger Hafen

Nach dem GrÃ¶nland-Streit mit den USA hat das EU-Parlament die Arbeit an der Umsetzung eines Zoll-Deals aus von 2025 wieder aufgenommen. Der Parlaments-Handelsausschuss kÃ¶nnte bald darÃ¼ber abstimmen, die ZÃ¶lle auf US-Industrieprodukte abzuschaffen.

Nach dem GrÃ¶nland-Streit mit US-PrÃ¤sident Donald Trump hat das Europaparlament die Arbeit an der Umsetzung einer Zollvereinbarung aus dem vergangenen Jahr wieder aufgenommen. Der Handelsausschuss des Parlaments kÃ¶nnte Ende Februar darÃ¼ber abstimmen, die ZÃ¶lle auf US-Industrieprodukte wie vereinbart abzuschaffen, teilte der Ausschussvorsitzende Bernd Lange (SPD) am Mittwoch mit. Die Abgeordneten setzen sich fÃ¼r eine Notbremse ein, falls Trump mit neuen ZÃ¶llen droht.



Die Entscheidung fÃ¼r eine Umsetzung der Zollvereinbarung sei "kein Blankoscheck, sondern ein Signal der grundsÃ¤tzlichen GesprÃ¤chsbereitschaft", betonte der Handelspolitiker Lange. "Wir im Parlament werden dieses Abkommen nicht einfach durchwinken."



Mit der Vereinbarung hatten EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen und Trump im vergangenen August einen monatelangen Handelsstreit beigelegt. Die USA sagten darin zu, ihren Zollsatz auf europÃ¤ische Produkte allgemein auf 15 Prozent zu setzen - nachdem Trump zuvor mit deutlich hÃ¶heren AufschlÃ¤gen gedroht hatte. Washington hat seinen Teil der Abmachung bislang eingehalten, einzig Stahl- und Aluminiumprodukte sind ausgenommen.



Von der Leyen versprach im Gegenzug eine Abschaffung der EU-ZÃ¶lle auf Industrieprodukte aus den USA. Die Umsetzung dauert aufseiten der EU allerdings lÃ¤nger: Das Europaparlament muss den Schritt noch verabschieden. Als Trump im Streit um das zum KÃ¶nigreich DÃ¤nemark gehÃ¶rende GrÃ¶nland mit neuen ZÃ¶llen drohte, legten die Abgeordneten die Umsetzung vorerst auf Eis.



Angesichts dieser Drohungen befÃ¼rchten die Abgeordneten, Trump kÃ¶nnte die Vereinbarung in Zukunft mit neuen ZÃ¶llen torpedieren. Sie schlugen deshalb eine Notbremse vor: Falls Washington neue ZÃ¶lle einfÃ¼hrt oder das Gebiet eines EU-Lands bedroht, wÃ¼rden wieder ZÃ¶lle auf US-Industrieprodukte fÃ¤llig. Diese VorschlÃ¤ge seien "klare rote Linien" des Parlaments, erklÃ¤rte Lange.



Stahl- Aluminiumprodukte bleiben ein Streitpunkt. Die USA verlangen derzeit ZÃ¶lle von 50 Prozent auf die Rohmaterialien sowie eine Reihe von Produkten, die Stahl oder Aluminium enthalten. Die EU hat im Gegenzug die Obergrenze fÃ¼r zollfreie Stahlimporte verschÃ¤rft und darÃ¼ber hinaus ihre ZÃ¶lle erhÃ¶ht.



In der Vereinbarung hatten beide Seiten zugesagt, an einer LÃ¶sung zu arbeiten, etwa Ã¼ber eine Neuregelung der zollfreien Quoten. Bislang gab es allerdings kaum Fortschritte. US-Handelsminister Howard Lutnick hatte eine Senkung der US-StahlzÃ¶lle im vergangenen Herbst an Ã„nderungen der EU-Digitalgesetze geknÃ¼pft - was BrÃ¼ssel strikt ablehnt.



Der Handelsausschuss muss nun offiziell Ã¼ber die VorschlÃ¤ge der Abgeordneten abstimmen, mÃ¶glicherweise am 24. Februar. AnschlieÃŸend mÃ¼ssen noch weitere Schritte folgen: Die Zollabschaffung geht zunÃ¤chst ins Parlamentsplenum, danach in die Verhandlungen mit den 27 MitgliedslÃ¤ndern. Bis sie endgÃ¼ltig beschlossen ist, dÃ¼rfte es also noch dauern.