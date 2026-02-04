Wirtschaft

EU-Parlament setzt Umsetzung von US-Zolldeal aus dem vergangenen Jahr fort

  • AFP - 4. Februar 2026, 16:24 Uhr
Bild vergrößern: EU-Parlament setzt Umsetzung von US-Zolldeal aus dem vergangenen Jahr fort
Container im Hamburger Hafen
Bild: AFP

Nach dem GrÃ¶nland-Streit mit den USA hat das EU-Parlament die Arbeit an der Umsetzung eines Zoll-Deals aus von 2025 wieder aufgenommen. Der Parlaments-Handelsausschuss kÃ¶nnte bald darÃ¼ber abstimmen, die ZÃ¶lle auf US-Industrieprodukte abzuschaffen.

Nach dem GrÃ¶nland-Streit mit US-PrÃ¤sident Donald Trump hat das Europaparlament die Arbeit an der Umsetzung einer Zollvereinbarung aus dem vergangenen Jahr wieder aufgenommen. Der Handelsausschuss des Parlaments kÃ¶nnte Ende Februar darÃ¼ber abstimmen, die ZÃ¶lle auf US-Industrieprodukte wie vereinbart abzuschaffen, teilte der Ausschussvorsitzende Bernd Lange (SPD) am Mittwoch mit. Die Abgeordneten setzen sich fÃ¼r eine Notbremse ein, falls Trump mit neuen ZÃ¶llen droht.

Die Entscheidung fÃ¼r eine Umsetzung der Zollvereinbarung sei "kein Blankoscheck, sondern ein Signal der grundsÃ¤tzlichen GesprÃ¤chsbereitschaft", betonte der Handelspolitiker Lange. "Wir im Parlament werden dieses Abkommen nicht einfach durchwinken."

Mit der Vereinbarung hatten EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen und Trump im vergangenen August einen monatelangen Handelsstreit beigelegt. Die USA sagten darin zu, ihren Zollsatz auf europÃ¤ische Produkte allgemein auf 15 Prozent zu setzen - nachdem Trump zuvor mit deutlich hÃ¶heren AufschlÃ¤gen gedroht hatte. Washington hat seinen Teil der Abmachung bislang eingehalten, einzig Stahl- und Aluminiumprodukte sind ausgenommen.

Von der Leyen versprach im Gegenzug eine Abschaffung der EU-ZÃ¶lle auf Industrieprodukte aus den USA. Die Umsetzung dauert aufseiten der EU allerdings lÃ¤nger: Das Europaparlament muss den Schritt noch verabschieden. Als Trump im Streit um das zum KÃ¶nigreich DÃ¤nemark gehÃ¶rende GrÃ¶nland mit neuen ZÃ¶llen drohte, legten die Abgeordneten die Umsetzung vorerst auf Eis.

Angesichts dieser Drohungen befÃ¼rchten die Abgeordneten, Trump kÃ¶nnte die Vereinbarung in Zukunft mit neuen ZÃ¶llen torpedieren. Sie schlugen deshalb eine Notbremse vor: Falls Washington neue ZÃ¶lle einfÃ¼hrt oder das Gebiet eines EU-Lands bedroht, wÃ¼rden wieder ZÃ¶lle auf US-Industrieprodukte fÃ¤llig. Diese VorschlÃ¤ge seien "klare rote Linien" des Parlaments, erklÃ¤rte Lange.

Stahl- Aluminiumprodukte bleiben ein Streitpunkt. Die USA verlangen derzeit ZÃ¶lle von 50 Prozent auf die Rohmaterialien sowie eine Reihe von Produkten, die Stahl oder Aluminium enthalten. Die EU hat im Gegenzug die Obergrenze fÃ¼r zollfreie Stahlimporte verschÃ¤rft und darÃ¼ber hinaus ihre ZÃ¶lle erhÃ¶ht.

In der Vereinbarung hatten beide Seiten zugesagt, an einer LÃ¶sung zu arbeiten, etwa Ã¼ber eine Neuregelung der zollfreien Quoten. Bislang gab es allerdings kaum Fortschritte. US-Handelsminister Howard Lutnick hatte eine Senkung der US-StahlzÃ¶lle im vergangenen Herbst an Ã„nderungen der EU-Digitalgesetze geknÃ¼pft - was BrÃ¼ssel strikt ablehnt.

Der Handelsausschuss muss nun offiziell Ã¼ber die VorschlÃ¤ge der Abgeordneten abstimmen, mÃ¶glicherweise am 24. Februar. AnschlieÃŸend mÃ¼ssen noch weitere Schritte folgen: Die Zollabschaffung geht zunÃ¤chst ins Parlamentsplenum, danach in die Verhandlungen mit den 27 MitgliedslÃ¤ndern. Bis sie endgÃ¼ltig beschlossen ist, dÃ¼rfte es also noch dauern.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Studie: Ladeinfrastruktur ist kein Hindernis mehr fÃ¼r E-Auto-Hochlauf
    Studie: Ladeinfrastruktur ist kein Hindernis mehr fÃ¼r E-Auto-Hochlauf

    Der Ausbau der Ladeinfrastruktur fÃ¼r E-Autos in Deutschland dÃ¼rfte den Hochlauf der E-MobilitÃ¤t nicht mehr bremsen. "Die Schnellladeinfrastruktur ist schneller gewachsen als

    Mehr
    FÃ¼r 2,1 Milliarden Euro: Henkel kauft Spezialbeschichtungsunternehmen Stahl
    FÃ¼r 2,1 Milliarden Euro: Henkel kauft Spezialbeschichtungsunternehmen Stahl

    Henkel mit KonsumgÃ¼termarken wie Persil oder Schwarzkopf kauft fÃ¼r 2,1 Milliarden das niederlÃ¤ndische Spezialbeschichtungsunternehmen Stahl und stÃ¤rkt damit sein wichtiges

    Mehr
    Beschwerde gegen Verbot von Torfabbau in Niedersachsen scheitert in Karlsruhe
    Beschwerde gegen Verbot von Torfabbau in Niedersachsen scheitert in Karlsruhe

    Die Verfassungsbeschwerde eines Torf abbauenden Unternehmens gegen das Abbauverbot in Niedersachsen und die dazugehÃ¶rige Ãœbergangsregelung ist in Karlsruhe gescheitert. Das

    Mehr
    Telekom nimmt KI-Rechenzentrum in MÃ¼nchen in Betrieb
    Telekom nimmt KI-Rechenzentrum in MÃ¼nchen in Betrieb
    Infineon stockt Investitionen in neue Halbleiterfabrik wegen KI-Booms auf
    Infineon stockt Investitionen in neue Halbleiterfabrik wegen KI-Booms auf
    USA bemÃ¼ht um internationales BÃ¼ndnis wegen Chinas Dominanz bei Seltenen Erden
    USA bemÃ¼ht um internationales BÃ¼ndnis wegen Chinas Dominanz bei Seltenen Erden
    "Jahrzehnt der Sanierungen": Bahnnetz-Chef erwartet schrittweise Verbesserung
    Jeden Tag durchschnittlich acht Angriffe auf Bahn-Mitarbeiter
    Jeden Tag durchschnittlich acht Angriffe auf Bahn-Mitarbeiter
    KÃ¼rzung bei Kursen: Integrationsbeauftragte tritt Dobrindt entgegen
    KÃ¼rzung bei Kursen: Integrationsbeauftragte tritt Dobrindt entgegen
    Schweigeminute: Schnieder will fÃ¼r mehr Sicherheit in ZÃ¼gen sorgen
    Schweigeminute: Schnieder will fÃ¼r mehr Sicherheit in ZÃ¼gen sorgen
    Minneapolis: US-Regierung zieht 700 EinsatzkrÃ¤fte ab
    Minneapolis: US-Regierung zieht 700 EinsatzkrÃ¤fte ab
    Lange Haftstrafen fÃ¼r Schleusungen von Chinesinnen zur Prostitution in Hessen
    Lange Haftstrafen fÃ¼r Schleusungen von Chinesinnen zur Prostitution in Hessen
    ThÃ¼ringen: AfD scheitert mit Misstrauensvotum gegen MinisterprÃ¤sident Voigt
    ThÃ¼ringen: AfD scheitert mit Misstrauensvotum gegen MinisterprÃ¤sident Voigt

    Top Meldungen

    Bahn erhÃ¤lt neuen Aufsichtsratschef
    Bahn erhÃ¤lt neuen Aufsichtsratschef

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Bahn, Werner Gatzer, will seinen Posten offenbar vorzeitig zur VerfÃ¼gung stellen. Er habe

    Mehr
    "Strategische Partnerschaft" gesucht: Merz zu Besuch in Golfstaaten aufgebrochen

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will mit den Golfstaaten Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten neue "strategische Partnerschaften" schlieÃŸen. Merz brach

    Mehr
    Preise fÃ¼r Benzin und Diesel deutlich gestiegen
    Preise fÃ¼r Benzin und Diesel deutlich gestiegen

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Preise fÃ¼r Benzin und Diesel in Deutschland sind in der vergangenen Woche deutlich gestiegen. Laut einer aktuellen Auswertung des ADAC

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts