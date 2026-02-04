USA bemÃ¼ht um internationales BÃ¼ndnis wegen Chinas Dominanz bei Seltenen Erden

FluggerÃ¤t chinesischer Produktion

Die USA bemÃ¼hen sich angesichts der Dominanz Chinas im Bereich Seltene Erden um ein internationales BÃ¼ndnis. Auf Einladung der US-Regierung treffen sich am Mittwoch in Washington Minister einer Reihe von LÃ¤ndern. Ziel sei es, "dass wir einen zollfreien Handel und Austausch mit diesen kritischen und seltenen Erden betreiben", sagte US-Innenminister Doug Burgum.



Mehr als 50 Staaten sind demnach bereits Teil dieser "globalen Koalition", weitere elf wollen sich am Mittwoch anschlieÃŸen und 20 weitere haben zumindest Interesse signalisiert. Die Idee ist laut Burgum, bei bestimmten wichtigen Rohstoffen Mindestpreise zu vereinbaren. Das Treffen in Washington wird von VizeprÃ¤sident JD Vance und AuÃŸenminister Marco Rubio im AuÃŸenministerium ausgerichtet.



Seltene Erden werden fÃ¼r eine Reihe von Technologien benÃ¶tigt, von Autos bis zu WindrÃ¤dern. China steht zum einen fÃ¼r rund 60 Prozent der weltweiten Produktion dieser Rohmaterialien und kontrolliert den Weltmarkt zudem mit seiner Dominanz bei der Verarbeitung. Viele andere LÃ¤nder, in denen die Metalle gefÃ¶rdert werden, exportieren sie zur Weiterverarbeitung nach China.



"Wenn es jemanden gibt, der eine dominante Stellung einnimmt und den Markt mit einem bestimmten Material Ã¼berschwemmen kann, hat er die MÃ¶glichkeit, den wirtschaftlichen Wert eines Unternehmens oder die Produktion eines Landes im Wesentlichen zu zerstÃ¶ren", sagte Burgum dazu. Hier kann ein Mindestpreis helfen.



Chinas Dominanz ist ein wunder Punkt der USA. Dass die Regierung von PrÃ¤sident Donald Trump beim LÃ¶sen des Problems nun auf internationale Kooperation setzt, ist dennoch ungewÃ¶hnlich. Die EU begrÃ¼ÃŸt den Ansatz. "Wir mÃ¼ssen sicherstellen, dass wir nicht um dieselben Ressourcen konkurrieren und dass wir bei Projekten, die wir gemeinsam verfolgen, Wege finden, uns gegenseitig zu ergÃ¤nzen", sagte ein EU-Beamter in BrÃ¼ssel.