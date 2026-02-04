Ukrainische Energieinfrastruktur nach Angriffen stark gefÃ¤hrdet

Strommast (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Kiew (dts Nachrichtenagentur) - Der ukrainische Energieexperte Oleksandr Kharchenko hÃ¤lt die Situation der Energieinfrastruktur nach den jÃ¼ngsten russischen Luftangriffen in der Nacht zu Dienstag fÃ¼r "extrem gefÃ¤hrlich und kritisch".



Die Lage sei aktuell komplizierter als jemals zuvor seit dem Beginn der russischen Invasion vor vier Jahren, sagte der Leiter des ukrainischen Energieforschungszentrums den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Wenn man so viele Treffer bekommt, kann nichts mehr stabil sein." In Kiew sei eines der drei zentralen Heizkraftwerke so schwer beschÃ¤digt worden, dass die Reparatur mehrere Monate in Anspruch nehmen werde.



Kharchenko hÃ¤lt die Situation fÃ¼r historisch einmalig: "Seit dem Zweiten Weltkrieg hat es weltweit keine so massiven und gezielten Angriffe auf die Energieinfrastruktur eines Landes gegeben." Zudem sei die Technik heute wesentlich komplizierter als vor 80 Jahren. Es sei derzeit nur mÃ¶glich, mit kreativen und unkonventionellen LÃ¶sungen die Netze aufrechtzuerhalten. Trotzdem ist er optimistisch: "Sie werden es nicht schaffen, uns kollabieren zu lassen."

