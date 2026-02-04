Kiew (dts Nachrichtenagentur) - Der ukrainische Energieexperte Oleksandr Kharchenko hÃ¤lt die Situation der Energieinfrastruktur nach den jÃ¼ngsten russischen Luftangriffen in der Nacht zu Dienstag fÃ¼r "extrem gefÃ¤hrlich und kritisch".
Die Lage sei aktuell komplizierter als jemals zuvor seit dem Beginn der russischen Invasion vor vier Jahren, sagte der Leiter des ukrainischen Energieforschungszentrums den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Wenn man so viele Treffer bekommt, kann nichts mehr stabil sein." In Kiew sei eines der drei zentralen Heizkraftwerke so schwer beschÃ¤digt worden, dass die Reparatur mehrere Monate in Anspruch nehmen werde.
Kharchenko hÃ¤lt die Situation fÃ¼r historisch einmalig: "Seit dem Zweiten Weltkrieg hat es weltweit keine so massiven und gezielten Angriffe auf die Energieinfrastruktur eines Landes gegeben." Zudem sei die Technik heute wesentlich komplizierter als vor 80 Jahren. Es sei derzeit nur mÃ¶glich, mit kreativen und unkonventionellen LÃ¶sungen die Netze aufrechtzuerhalten. Trotzdem ist er optimistisch: "Sie werden es nicht schaffen, uns kollabieren zu lassen."
Brennpunkte
Ukrainische Energieinfrastruktur nach Angriffen stark gefÃ¤hrdet
- dts - 4. Februar 2026, 12:55 Uhr
.
Kiew (dts Nachrichtenagentur) - Der ukrainische Energieexperte Oleksandr Kharchenko hÃ¤lt die Situation der Energieinfrastruktur nach den jÃ¼ngsten russischen Luftangriffen in der Nacht zu Dienstag fÃ¼r "extrem gefÃ¤hrlich und kritisch".
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem ein aktueller Regierungsbericht bereits fÃ¼r 2024 einen deutlichen RÃ¼ckgang der Nettozuwanderung und der Zahl der AsylerstantrÃ¤geMehr
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat nach der tÃ¶dlichen Attacke auf einen Zugbegleiter hÃ¶here Strafen fÃ¼r solche Angriffe gefordert. "Der strafrechtliche SchutzMehr
Die franzÃ¶sische Rechtspopulistin Marine Le Pen will nach den Worten eines Parteisprechers am Ende des gegen sie laufenden Berufungsprozesses Ã¼ber dieMehr
Top Meldungen
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Preise fÃ¼r Benzin und Diesel in Deutschland sind in der vergangenen Woche deutlich gestiegen. Laut einer aktuellen Auswertung des ADACMehr
Die AuftragsbÃ¼cher der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer geben nach Angaben des Branchenverbandes VDMA derzeit Grund fÃ¼r "ein wenig Optimismus". Das Jahr 2025 sei mit BlickMehr
Die Inflation im Euroraum ist im Januar voraussichtlich auf 1,7 Prozent zurÃ¼ckgegangen. Die Teuerungsrate im Vergleich zum Vorjahresmonat lag damit deutlich niedriger als noch imMehr