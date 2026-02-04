Bahnmitarbeiter in Hamburg angegriffen und verletzt

Blaulicht

In einem Bahnhof in Hamburg ist ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn angegriffen und verletzt worden. Ein 43-JÃ¤hriger gilt als tatverdÃ¤chtig, wie die Bundespolizeiinspektion der Hansestadt am Mittwoch mitteilte. Demnach soll er am Dienstagnachmittag die Aufsicht am Bahnsteig im Bahnhof Dammtor mit FaustschlÃ¤gen gegen den Kopf und den OberkÃ¶rper attackiert haben.Â



Als der 49-JÃ¤hrige bereits am Boden lag, soll der als "Ã¤uÃŸerst aggressiv" beschriebene Mann ihn mit FuÃŸtritten weiter angegriffen haben. Ein Kollege des Bahn-Mitarbeiters sei daraufhin eingeschritten und von dem 43-JÃ¤hrigen in den Schwitzkasten genommen worden. SchlieÃŸlich habe ein Landespolizeibeamter, der privat am Bahnsteig stand, den 43-JÃ¤hrigen aufhalten kÃ¶nnen.



Der Bahn-Mitarbeiter erlitt Kopfverletzungen und wurde mit dem Verdacht einer GehirnerschÃ¼tterung in ein Krankenhaus gebracht. Den Ermittlungen zufolge soll der 43-JÃ¤hrige einen Dienstraum der Bahn-Mitarbeiter unerlaubt betreten haben, um sich aufzuwÃ¤rmen. Als er darauf hingewiesen worden sei, dass er diesen Raum nicht betreten dÃ¼rfe, sei die Situation eskaliert.Â



Der 43-JÃ¤hrige blieb auf freiem FuÃŸ, weil er habe nachweisen kÃ¶nnen, dass er einen dringenden OP-Termin in einem Krankenhaus hatte. Gegen ihn wird nun wegen gefÃ¤hrlicher KÃ¶rperverletzung und Beleidigung ermittelt.Â



Erst am Montag war es zu einem Angriff auf einen Zugbegleiter in einer Bahn in Rheinland-Pfalz gekommen. Der 36-JÃ¤hrige wurde dabei so schwer verletzt, dass er am Mittwoch starb. Ein 26-JÃ¤hriger wurde festgenommen, er sitzt in Untersuchungshaft. Die Tat lÃ¶ste breites Entsetzen aus.