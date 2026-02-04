Brennpunkte

Bahnmitarbeiter in Hamburg angegriffen und verletzt

  • AFP - 4. Februar 2026, 13:44 Uhr
Bild vergrößern: Bahnmitarbeiter in Hamburg angegriffen und verletzt
Blaulicht
Bild: AFP

In einem Bahnhof in Hamburg ist ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn angegriffen und verletzt worden. Ein 43-JÃ¤hriger gilt als tatverdÃ¤chtig, wie die Bundespolizeiinspektion der Hansestadt mitteilte.

In einem Bahnhof in Hamburg ist ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn angegriffen und verletzt worden. Ein 43-JÃ¤hriger gilt als tatverdÃ¤chtig, wie die Bundespolizeiinspektion der Hansestadt am Mittwoch mitteilte. Demnach soll er am Dienstagnachmittag die Aufsicht am Bahnsteig im Bahnhof Dammtor mit FaustschlÃ¤gen gegen den Kopf und den OberkÃ¶rper attackiert haben.Â 

Als der 49-JÃ¤hrige bereits am Boden lag, soll der als "Ã¤uÃŸerst aggressiv" beschriebene Mann ihn mit FuÃŸtritten weiter angegriffen haben. Ein Kollege des Bahn-Mitarbeiters sei daraufhin eingeschritten und von dem 43-JÃ¤hrigen in den Schwitzkasten genommen worden. SchlieÃŸlich habe ein Landespolizeibeamter, der privat am Bahnsteig stand, den 43-JÃ¤hrigen aufhalten kÃ¶nnen.

Der Bahn-Mitarbeiter erlitt Kopfverletzungen und wurde mit dem Verdacht einer GehirnerschÃ¼tterung in ein Krankenhaus gebracht. Den Ermittlungen zufolge soll der 43-JÃ¤hrige einen Dienstraum der Bahn-Mitarbeiter unerlaubt betreten haben, um sich aufzuwÃ¤rmen. Als er darauf hingewiesen worden sei, dass er diesen Raum nicht betreten dÃ¼rfe, sei die Situation eskaliert.Â 

Der 43-JÃ¤hrige blieb auf freiem FuÃŸ, weil er habe nachweisen kÃ¶nnen, dass er einen dringenden OP-Termin in einem Krankenhaus hatte. Gegen ihn wird nun wegen gefÃ¤hrlicher KÃ¶rperverletzung und Beleidigung ermittelt.Â 

Erst am Montag war es zu einem Angriff auf einen Zugbegleiter in einer Bahn in Rheinland-Pfalz gekommen. Der 36-JÃ¤hrige wurde dabei so schwer verletzt, dass er am Mittwoch starb. Ein 26-JÃ¤hriger wurde festgenommen, er sitzt in Untersuchungshaft. Die Tat lÃ¶ste breites Entsetzen aus.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    In Sonderzug nach SaarbrÃ¼cken: FuÃŸballfan beleidigt ReinigungskrÃ¤fte rassistisch
    In Sonderzug nach SaarbrÃ¼cken: FuÃŸballfan beleidigt ReinigungskrÃ¤fte rassistisch

    Ein bislang unbekannter FuÃŸballfan soll in einem Sonderzug zu einem Drittligaspiel drei im Zug tÃ¤tige ReinigungskrÃ¤fte rassistisch beleidigt haben. Der Vorfall ereignete sich

    Mehr
    SPD kritisiert Sicherheitsmanagement der Bahn
    SPD kritisiert Sicherheitsmanagement der Bahn

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Sebastian Fiedler, sieht nach dem Tod eines Zugbegleiters in Folge eines brutalen

    Mehr
    Gericht in Ungarn: Acht Jahre Haft fÃ¼r deutsche Aktivistin Maja T.
    Gericht in Ungarn: Acht Jahre Haft fÃ¼r deutsche Aktivistin Maja T.

    Im Prozess um einen Angriff auf Rechtsextremisten in Ungarn ist die deutsche Aktivistin Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Budapest befand die

    Mehr
    Infineon stockt Investitionen in neue Halbleiterfabrik wegen KI-Booms auf
    Infineon stockt Investitionen in neue Halbleiterfabrik wegen KI-Booms auf
    Studie: Ladeinfrastruktur ist kein Hindernis mehr fÃ¼r E-Auto-Hochlauf
    Studie: Ladeinfrastruktur ist kein Hindernis mehr fÃ¼r E-Auto-Hochlauf
    FÃ¼r 2,1 Milliarden Euro: Henkel kauft Spezialbeschichtungsunternehmen Stahl
    FÃ¼r 2,1 Milliarden Euro: Henkel kauft Spezialbeschichtungsunternehmen Stahl
    Beschwerde gegen Verbot von Torfabbau in Niedersachsen scheitert in Karlsruhe
    Beschwerde gegen Verbot von Torfabbau in Niedersachsen scheitert in Karlsruhe
    Maja T. in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt
    Maja T. in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt
    Weiterer Meilenstein fÃ¼r Brigade in Litauen erreicht
    Weiterer Meilenstein fÃ¼r Brigade in Litauen erreicht
    Auslaufender New Start-Vertrag: Papst Leo XIV. warnt vor
    Auslaufender New Start-Vertrag: Papst Leo XIV. warnt vor "neuem WettrÃ¼sten"
    Dobrindt will strafrechtlichen Schutz fÃ¼r Bahn-Personal verschÃ¤rfen
    Dobrindt will strafrechtlichen Schutz fÃ¼r Bahn-Personal verschÃ¤rfen
    Vergewaltigungs-Prozess: Mette-Marits Sohn gesteht unter TrÃ¤nen Leben im Exzess
    Vergewaltigungs-Prozess: Mette-Marits Sohn gesteht unter TrÃ¤nen Leben im Exzess
    Bahn erhÃ¤lt neuen Aufsichtsratschef
    Bahn erhÃ¤lt neuen Aufsichtsratschef

    Top Meldungen

    "Strategische Partnerschaft" gesucht: Merz zu Besuch in Golfstaaten aufgebrochen

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will mit den Golfstaaten Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten neue "strategische Partnerschaften" schlieÃŸen. Merz brach

    Mehr
    Preise fÃ¼r Benzin und Diesel deutlich gestiegen
    Preise fÃ¼r Benzin und Diesel deutlich gestiegen

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Preise fÃ¼r Benzin und Diesel in Deutschland sind in der vergangenen Woche deutlich gestiegen. Laut einer aktuellen Auswertung des ADAC

    Mehr
    Maschinenbau sieht leichte Erholung - Auftragseingang 2025 auf Vorjahresniveau
    Maschinenbau sieht leichte Erholung - Auftragseingang 2025 auf Vorjahresniveau

    Die AuftragsbÃ¼cher der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer geben nach Angaben des Branchenverbandes VDMA derzeit Grund fÃ¼r "ein wenig Optimismus". Das Jahr 2025 sei mit Blick

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts