Moskau bekrÃ¤ftigt bei Ukraine-GesprÃ¤chen Anspruch auf Donbass

Ukraine-GesprÃ¤che in Abi Dhabi am 23. Januar

Zum Auftakt der zweiten Runde der Ukraine-GesprÃ¤che in Abu Dhabi hat Russland erneut seine Maximalforderung bekrÃ¤ftigt und andernfalls mit einer Fortsetzung des Kriegs gedroht.

Zum Auftakt der zweiten Runde der Ukraine-GesprÃ¤che in Abu Dhabi hat Russland erneut seine Maximalforderung bekrÃ¤ftigt und andernfalls mit einer Fortsetzung des Krieges gedroht. "Bis das Regime in Kiew die richtigen Entscheidungen trifft, wird die Spezialoperation fortgesetzt", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch vor Journalisten. Russland fordert die Abtretung des gesamten Donbass im Osten der Ukraine, obwohl die ukrainischen StreitkrÃ¤fte einen Teil der Region noch kontrollieren. Aus der Ukraine wurden erneut Angriffe mit mehreren Toten gemeldet.Â



Die direkten GesprÃ¤che zwischen Vertretern Russlands und der Ukraine begannen am Mittwoch in der Hauptstadt der Emirate, wie der ukrainische ChefunterhÃ¤ndler Rustem Umerow mitteilte. Ziel der Delegation aus Kiew sei es, gemÃ¤ÃŸ den Vorgaben des ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj "einen gerechten und dauerhaften Frieden zu erreichen", schrieb Umerow in Onlinediensten.



Die Verhandlungen hÃ¤tten "im trilateralen Format begonnen", und es folgten GesprÃ¤che in Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen, fÃ¼gte er hinzu.Â Die auf zwei Tage angesetzten Verhandlungen waren ursprÃ¼nglich fÃ¼r Sonntag geplant gewesen, wurden dann aber auf Mittwoch verschoben.



Vor anderthalb Wochen hatten UnterhÃ¤ndler Moskaus und Kiews erstmals direkt miteinander Ã¼ber den US-Plan zur Beendigung der KÃ¤mpfe gesprochen. Beide Seiten sind sich nach Angaben aus Verhandlungskreisen inzwischen in mehreren Punkten einig. Hauptstreitpunkt bleibt jedoch die Forderung Moskaus nach einem vollstÃ¤ndigen RÃ¼ckzug der Ukraine aus der wichtigen Industrieregion Donbass.



Die russischen Angriffe in der Ukraine gingen indes ungeachtet der Verhandlungen weiter. Die BehÃ¶rden in der Stadt Druschkiwka in der ostukrainischen Region Donezk meldeten am Mittwoch mindestens sechs Tote durch russischen Beschuss auf einen Markt. Die russische Armee habe "die Stadt mit Streumunition beschossen und dabei direkt den Markt getroffen, wo morgens immer viele Menschen unterwegs sind", erklÃ¤rte Wadym Filaschkin, Gouverneur der umkÃ¤mpften Region Donezk.Â Die russische Armee strebt die Einnahme Druschkiwkas an.



Kurz vor Beginn der zweiten GesprÃ¤chsrunde hatten Russland und die Ukraine am Mittwochmorgen bereits jeweils mehrere Tote durch Drohnenangriffe gemeldet. Bei einem russischen Drohnenangriff in der ukrainischen Region Dnipropetrowsk seien eine 68-jÃ¤hrige Frau und ein 38 Jahre alter Mann getÃ¶tet worden, erklÃ¤rte der Leiter der Ã¶rtlichen MilitÃ¤rverwaltung bei Telegram.



Die von Moskau eingesetzten BehÃ¶rden erklÃ¤rten derweil, dass bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf einen Kleinbus in der fast vollstÃ¤ndig von russischen StreitkrÃ¤ften kontrollierten ostukrainischen Region Luhansk am Vorabend ein junger Mann und eine 20 Jahre alte Frau getÃ¶tet worden seien.



In der Nacht auf Dienstag hatten die russischen StreitkrÃ¤fte bei eisigen Temperaturen die Ukraine bereist mit schweren Angriffen Ã¼berzogen - und damit eine kurzzeitige Pause beendet. Nach Angaben des ukrainischen Energieunternehmens DTEK wurden insbesondere Einrichtungen der Energieversorgung getroffen. Es seien die "schwersten Angriffe seit Jahresbeginn". Infolge des Beschusses fiel in mehr als 1100 WohnhÃ¤usern der Hauptstadt Kiew und in 800 HÃ¤usern der Ã¶stlichen Stadt Charkiw die Heizung aus.



Selenskyj hatte erklÃ¤rt, die erneuten Angriffe zeigten, "dass sich die Haltung Moskaus nicht geÃ¤ndert hat: Sie setzen weiterhin auf Krieg und die ZerstÃ¶rung der Ukraine und nehmen die Diplomatie nicht ernst."Â Die Arbeit des ukrainischen Verhandlungsteams werde "entsprechend angepasst", fÃ¼gte er hinzu.



Der stellvertretender Sprecher der Bundesregierung Steffen Meyer sagte mit Blick auf die GesprÃ¤che in Abu Dhabi, es sei gut, dass diese jetzt fortgesetzt wÃ¼rden. "Wir unterstÃ¼tzen die Ukraine und begleiten sie in diesem Prozess", erklÃ¤rte er. "Wir setzen uns weiter intensiv mit europÃ¤ischen und amerikanischen Partnern dafÃ¼r ein, diesen Krieg wirklich zu einem Ende zu bringen."