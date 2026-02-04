Messerangriff auf Lehrerin in Frankreich: 14-JÃ¤hriger wollte sich rÃ¤chen

Betroffene Schule in Sanary-sur-Mer

Ein 14 Jahre alter SchÃ¼ler, der im sÃ¼dfranzÃ¶sischen Sanary-sur-mer mitten im Unterricht seine Lehrerin mit einem Messer lebensgefÃ¤hrlich verletzt hatte, handelte nach Angaben der Staatsanwaltschaft vorsÃ¤tzlich.

Er habe "zu viel Hass" verspÃ¼rt und Â sich an seiner Lehrerin rÃ¤chen wollen: Ein 14 Jahre alter SchÃ¼ler, der in SÃ¼dfrankreich mitten im Unterricht seine Lehrerin mit einem Messer lebensgefÃ¤hrlich verletzte, hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft vorsÃ¤tzlich gehandelt. Er habe der 60 Jahre alten Kunstlehrerin vorgeworfen, mehrere als ungerecht empfundene Bemerkungen in die Schul-App eingetragen zu haben, sagte der Staatsanwalt von Toulon, RaphaÃ«l Balland, am Mittwoch.



Der SchÃ¼ler befindet sich derzeit in Untersuchungshaft und soll einem Jugendrichter vorgefÃ¼hrt werden. Der Zustand der bei dem Angriff in Sanary-sur-Mer verletzten Lehrerin sei weiterhin "bedenklich", sagte der Staatsanwalt.Â



Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem 14-JÃ¤hrigen um einen Fan von Videospielen, der nach eigenen Angaben tÃ¤glich ein bis zwei Stunden spielt. Er besitze zudem mehrere Stichwaffen, weil er dies "cool" finde, sagte die Staatsanwaltschaft. Einer Religionsgemeinschaft hÃ¤nge er nicht an. Gewalt von seinen Eltern habe er auch nicht erlebt.Â



Allerdings habe es in der Schule den Verdacht gegeben, dass die Eltern seine jÃ¼ngere Schwester misshandelt hÃ¤tten, hieÃŸ es weiter. Die Ermittlungen deswegen seien eingestellt worden, aber die Justiz habe im September eine Begleitung der Familie angeordnet. Der erste Termin wÃ¤re allerdings erst im Februar gewesen. "Das ist zu lang", rÃ¤umte Justizminister GÃ©rald Darmanin ein.Â



In der betroffenen Mittelschule in Sanary-sur-Mer mit etwa 500 SchÃ¼lerinnen und SchÃ¼lern fiel am Mittwoch der Unterricht aus. Stattdessen wurde psychologische Beratung angeboten. "In meinem Kopf sehe ich stÃ¤ndig dieselben Bilder", sagte ein SchÃ¼ler der 6. Klasse. "Seit ich gesehen habe, dass meine Lehrerin blutend da lag, fÃ¼hle ich mich nicht gut."Â



Der franzÃ¶sische Bildungsminister Ã‰douard Geffray rief dazu auf, den Vorfall nicht zu instrumentalisieren und gemeinsam nach einer LÃ¶sung zu suchen, "um diese Gewalt einzudÃ¤mmen".Â



In den vergangenen Jahren war es in Frankreich mehrfach zu Messerangriffen von MinderjÃ¤hrigen auf Lehrer oder andere SchÃ¼ler gekommen. Im vergangenen Jahr erstach ein 14-JÃ¤hriger im Pariser Vorort Nogent eine 31 Jahre alte Schulassistentin. In einem anderen Fall tÃ¶tete ein SchÃ¼ler im April ein MÃ¤dchen und verletzte mehrere andere SchÃ¼ler bei einer Messerattacke in der westfranzÃ¶sischen Stadt Nantes.Â



Viele PÃ¤dagogen fÃ¼hlen sich erneut an den gewaltsamen Tod des Geschichtslehrers Samuel Paty erinnert. Der 47-jÃ¤hrige Lehrer war 2020 von einem jungen Islamisten enthauptet worden, nachdem er in einer Unterrichtsstunde zum Thema Meinungsfreiheit Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte.