"Strategische Partnerschaft" gesucht: Merz zu Besuch in Golfstaaten aufgebrochen

Friedrich Merz

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist zu seiner Reise in die Golfstaaten aufgebrochen. Am frÃ¼hen Mittwochnachmittag flog er von Berlin in Richtung Riad ab, begleitet wird er von einer groÃŸen Wirtschaftsdelegation.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will mit den Golfstaaten Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten neue "strategische Partnerschaften" schlieÃŸen. Merz brach am Mittwoch nach Riad auf, begleitet wurde er von einer groÃŸen Wirtschaftsdelegation. In Saudi-Arabien sollte er am Abend von Kronprinz Mohammed bin Salman empfangen werden. Nach Angaben aus Berliner Regierungskreisen sollen eine Reihe wirtschaftlicher Vereinbarungen getroffen werden.



Am Donnerstag reist Merz weiter nach Katar, am Freitag in die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Bundesregierung strebt "strategische Partnerschaften" mit den drei LÃ¤ndern an. Die reichen Ã–l-LÃ¤nder sind willkommene Investoren und Kunden deutscher Unternehmen. Zudem hofft Berlin auf mehr FlÃ¼ssigerdgas (LNG) aus der Region, um seine Lieferkette breiter aufzustellen. Im Gegenzug kÃ¶nnte die Bundesregierung weitere Waffenlieferungen in die Region freigeben.



Etwa in Fragen der Klimapolitik aber auch in geopolitischen und Menschenrechtsangelegenheiten gelten die Golfstaaten allerdings als komplizierte Partner. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International forderte von Merz, die "Achtung universellen Rechts" einzufordern. Amnesty prangert unter anderem die hohe Zahl von Hinrichtungen in Saudi-Arabien oder die Waffenlieferungen der Emirate fÃ¼r die sudanesische RSF-Miliz an.



Wirtschaftsvertreter sowie SPD- und Unionspolitiker lobten hingegen Merz' pragmatischen Ansatz beim Umgang mit den Golfstaaten. "In Zeiten geopolitischer Spannungen und einer globalen Neuordnung ist es ein wichtiges Signal, die Beziehungen zu den Golfstaaten weiter zu intensivieren", Â erklÃ¤rte der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). Deutschland mÃ¼sse sich etwa weiterhin fÃ¼r ein Handelsabkommen der EU mit den Emiraten einsetzen.



"Ich glaube, wir brauchen Partnerschaften. Wir brauchen im Moment, aber auch generell, Realpolitik", sagte der wirtschafts- und energiepolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Andreas Lenz (CSU), dem Sender PhÃ¶nix. "Das soll uns nicht daran hindern, dass wir auch auf Dinge hinweisen, aber ich bin der Ãœberzeugung, dass der moralische Zeigefinger eben auch kontraproduktiv in der Sache ist."



Angesichts der UmbrÃ¼che in der Weltordnung sei es richtig, "eine realistische AuÃŸenpolitik zu betreiben", sagte der Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Adis Ahmetovic, dem Sender ntv. "Es wÃ¼rde uns guttun und strategischen Spielraum verschaffen, wenn wir werte- und interessensgeleitete AuÃŸenpolitik nicht gegeneinander ausspielen."