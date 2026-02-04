Wirtschaft

China kritisiert und droht EU wegen BrÃ¼sseler Vorgehen gegen Windturbinenhersteller

  • AFP - 4. Februar 2026, 08:56 Uhr
China hat die Anti-Dumping-Untersuchung der EU gegen den chinesischen Windturbinenhersteller Goldwind scharf kritisiert. BrÃ¼ssel nutze erneut "diskriminierende und restriktive MaÃŸnahmen gegen chinesische Unternehmen", sagte ein Sprecher des AuÃŸenministeriums in Peking am Mittwoch. Diese "protektionistischen Signale" schadeten "dem Image der EU und beeintrÃ¤chtigen das Vertrauen chinesischer Unternehmen in Investitionen in Europa".

Die EU-Kommission ermittelt wegen mutmaÃŸlich illegaler Staatshilfen fÃ¼r Goldwind. BrÃ¼ssel vermutet, dass Subventionen aus Peking dem Unternehmen einen unfairen Vorteil auf dem europÃ¤ischen Markt verschafft haben. EuropÃ¤ische Firmen hÃ¤tten dadurch einen Preisnachteil. Eine entsprechende Branchenuntersuchung lÃ¤uft bereits seit fast zwei Jahren. Goldwind ist das erste Unternehmen, dem die Kommission konkrete VorwÃ¼rfe machte.

Die EU-Kommission macht Peking in mehreren Sektoren Ã¤hnliche VorwÃ¼rfe. Neben den Windturbinen betrifft das auch die Solarbranche, Medizinprodukte und Elektroautos. BrÃ¼ssel hat deshalb bereits ZusatzzÃ¶lle auf chinesische Elektroautos verhÃ¤ngt. Beide Seiten verhandeln seit Monaten Ã¼ber eine LÃ¶sung in dem Handelsstreit.

