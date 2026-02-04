DGB kritisiert VerzÃ¶gerung bei StÃ¤rkung der Tarifbindung

DGB (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) wirft der CDU-gefÃ¼hrten Bundesregierung vor, die StÃ¤rkung der Tarifbindung in Deutschland zu verzÃ¶gern. Am Mittwoch sollte im Bundeskabinett eigentlich der nationale Aktionsplan zur FÃ¶rderung von Tarifverhandlungen beschlossen werden: "Das wurde zum nunmehr vierten Mal auf DrÃ¤ngen von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) von der Tagesordnung genommen", sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan KÃ¶rzell dem "Tagesspiegel". Das sei ein Skandal.



Die EU-Mindestlohn-Richtlinie verpflichtet LÃ¤nder mit einer Tarifbindung unterhalb von 80 Prozent, einen solchen Plan bei der EU-Kommission vorzulegen. Da die Abgabefrist im November abgelaufen ist, riskiert die Bundesregierung aus Sicht des DGB die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens. Ãœber die Folgen daraus entscheide die EU-Kommission. "Reiche muss ihren Widerstand endlich aufgeben und die Bundesregierung den Plan so schnell wie mÃ¶glich auf den Weg bringen", sagte KÃ¶rzell.



Die Zahl der tarifgebundenen Betriebe und BeschÃ¤ftigten, fÃ¼r die ein Tarifvertrag gilt, nimmt seit Jahren ab. Immer weniger Arbeitgeber in Deutschland binden sich daran. FrÃ¼her waren drei von vier ArbeitsplÃ¤tzen tarifgebunden; heute ist es nur noch jeder zweite. Laut DGB liegen in puncto Tarifbindung 18 EU-LÃ¤nder unterhalb der 80-Prozent-Marke. Neun davon hÃ¤tten den Aktionsplan schon verabschiedet.



Ein Instrument fÃ¼r eine StÃ¤rkung der Tarifbindung ist die EinfÃ¼hrung eines Bundestariftreuegesetzes. Arbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) hat es im Oktober in den Bundestag eingebracht. Die eigentlich fÃ¼r Dezember 2025 vorgesehene Verabschiedung verzÃ¶gert sich aber bis heute. Nach Informationen der Zeitung wird darÃ¼ber mittlerweile sogar auf Ebene der Fraktionsvorsitzenden von Union und SPD verhandelt.



Von CDU und CSU fordert KÃ¶rzell, auch beim Tariftreuegesetz ihren Widerstand aufzugeben. "Die Union treibt jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf und macht VorschlÃ¤ge, wie man Arbeitnehmer noch stÃ¤rker belasten kann", sagte KÃ¶rzell. "Das Tariftreuegesetz muss schnellstens vom Bundestag beschlossen werden." Aus seiner Sicht drÃ¤ngt die Zeit, denn gerade durch das SondervermÃ¶gen Infrastruktur wÃ¼rden aktuell viele Ã¶ffentliche AuftrÃ¤ge vergeben. "Die werden zum Teil zu DumpinglÃ¶hnen abgearbeitet, das kann nicht sein", sagte KÃ¶rzell.

