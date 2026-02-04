Bremen (dts Nachrichtenagentur) - Werder Bremen hat Daniel Thioune als neuen Cheftrainer verpflichtet. Das teilte GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Clemens Fritz am Mittwoch mit.
"Wir hatten sehr gute GesprÃ¤che mit Daniel", sagte Fritz. Seine Idee vom FuÃŸball, seine Art und seine Herangehensweise an die aktuelle sportliche Situation seien ausschlaggebend fÃ¼r die Entscheidung gewesen. "Wir sind Ã¼berzeugt, dass wir mit ihm den Turnaround schaffen werden".
Daniel Thioune trainierte auf seiner letzten Station Fortuna DÃ¼sseldorf. Davor war der ehemalige Profi beim Hamburger SV und dem VfL OsnabrÃ¼ck als Cheftrainer beschÃ¤ftigt. Der 51-JÃ¤hrige wird bereits am Mittwoch um 14 Uhr die erste Trainingseinheit seiner neuen Mannschaft leiten. Jan Hoepner wird zudem das Co-Trainer-Team komplettieren. Der 44-JÃ¤hrige hat mit Thioune schon bei Fortuna DÃ¼sseldorf zusammengearbeitet.
In Bremen folgt Thioune auf Horst Steffen, der am Wochenende entlassen worden war. In der Tabelle stehen die Bremer derzeit auf dem 15. Rang.
Sport
Daniel Thioune neuer Cheftrainer bei Werder Bremen
- dts - 4. Februar 2026, 12:42 Uhr
