Daniel Thioune neuer Cheftrainer bei Werder Bremen

Spieler von Werder Bremen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Bremen (dts Nachrichtenagentur) - Werder Bremen hat Daniel Thioune als neuen Cheftrainer verpflichtet. Das teilte GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Clemens Fritz am Mittwoch mit.



"Wir hatten sehr gute GesprÃ¤che mit Daniel", sagte Fritz. Seine Idee vom FuÃŸball, seine Art und seine Herangehensweise an die aktuelle sportliche Situation seien ausschlaggebend fÃ¼r die Entscheidung gewesen. "Wir sind Ã¼berzeugt, dass wir mit ihm den Turnaround schaffen werden".



Daniel Thioune trainierte auf seiner letzten Station Fortuna DÃ¼sseldorf. Davor war der ehemalige Profi beim Hamburger SV und dem VfL OsnabrÃ¼ck als Cheftrainer beschÃ¤ftigt. Der 51-JÃ¤hrige wird bereits am Mittwoch um 14 Uhr die erste Trainingseinheit seiner neuen Mannschaft leiten. Jan Hoepner wird zudem das Co-Trainer-Team komplettieren. Der 44-JÃ¤hrige hat mit Thioune schon bei Fortuna DÃ¼sseldorf zusammengearbeitet.



In Bremen folgt Thioune auf Horst Steffen, der am Wochenende entlassen worden war. In der Tabelle stehen die Bremer derzeit auf dem 15. Rang.

