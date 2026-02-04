Budapest (dts Nachrichtenagentur) - Im Prozess um Gewalttaten gegen mutmaÃŸliche Rechtsextremisten in Budapest ist die non-binÃ¤re deutsche Person Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das teilte das Gericht am Mittwoch mit. T. wurde demnach wegen lebensbedrohlicher KÃ¶rperverletzung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung schuldig gesprochen.
Der Prozess ist Teil des sogenannten Budapest-Komplexes, wobei es um Angriffe von Linksextremisten auf mutmaÃŸliche Rechtsextremisten im Rahmen des sogenannten Tages der Ehre in Budapest im Februar 2023 geht.
Ungarn hatte im November 2023 einen EuropÃ¤ischen Haftbefehl gegen T. erlassen, die Auslieferung erfolgte im Juni 2024. SpÃ¤ter entschied das Bundesverfassungsgericht, dass die Auslieferung von T. rechtswidrig war.
Brennpunkte
Maja T. in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt
- dts - 4. Februar 2026, 14:24 Uhr
