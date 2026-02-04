Minneapolis: US-Regierung zieht 700 EinsatzkrÃ¤fte ab

Tom Homan

Gut zehn Tage nach den tÃ¶dlichen SchÃ¼ssen auf den US-BÃ¼rger Alex Pretti in Minneapolis hat die US-Regierung den sofortigen Abzug von 700 EinsatzkrÃ¤ften angekÃ¼ndigt. Betroffen sind ICE-Mitarbeiter und solche der Grenzschutzagentur CBP.

Gut zehn Tage nach den tÃ¶dlichen SchÃ¼ssen auf den US-BÃ¼rger Alex Pretti in Minneapolis hat die US-Regierung den sofortigen Abzug von 700 EinsatzkrÃ¤ften aus dem Bundesstaat Minnesota angekÃ¼ndigt. Der Grenzbeauftragte von PrÃ¤sident Donald Trump, Tom Homan, sagte am Mittwoch in Minneapolis, dazu gehÃ¶rten AngehÃ¶rige der EinwanderungsbehÃ¶rde ICE wie auch der Grenzschutzagentur CBP.



Homan hatte den Teilabzug der Bundesbediensteten bereits vergangene Woche nach GesprÃ¤chen mit Ã¶rtlichen Verantwortlichen von der Demokratischen Partei in Aussicht gestellt. Er begrÃ¼ndete den Schritt nun mit einer verbesserten Abstimmung vor Ort: "Wir haben niemals diese Art von Zusammenarbeit gehabt", sagte er. Er sei "Ã¼berrascht", wie gut es laufe. Insgesamt hatte die US-Regierung rund 3000 EinsatzkrÃ¤fte nach Minnesota entsandt.



Nach den tÃ¶dlichen SchÃ¼ssen auf den Krankenpfleger Alex Pretti am 24. Januar hatte es auch im Lager von Trumps Republikanern teils entsetzte Reaktionen gegeben, in vielen US-StÃ¤dten gab es Proteste. Es war bereits der zweite Todesfall, nachdem am 7. Januar die unbewaffnete Autofahrerin Renee Good in Minneapolis erschossen worden war.Â Im Fall Pretti wurden zwei Grenzschutzbeamte vom Dienst suspendiert, fÃ¼r die TÃ¶tung Goods ist Videoaufnahmen zufolge ein ICE-Mitarbeiter verantwortlich.