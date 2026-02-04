"Schlimmste Reporterin": Trump beleidigt CNN-Journalistin nach Frage zu Epstein-Akten

PrÃ¤sident Trump im Oval Office

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat nach einer Frage zu den Epstein-Akten erneut eine Journalistin beleidigt. "Sie sind so schlimm. Sie sind die schlimmste Reporterin", sagte Trump am Dienstag im Oval Office in Washington zu der bekannten CNN-Journalistin Kaitlan Collins. Sie berichtet Ã¼ber das WeiÃŸe Haus und moderiert die Politiksendung "The Source" (Die Quelle) und wurde in den vergangenen Monaten immer wieder von Trump Ã¶ffentlich abgekanzelt - wie auch andere Journalistinnen.



"Kein Wunder, dass CNN wegen Leuten wie Ihnen keine Einschaltquoten hat", fÃ¼gte der PrÃ¤sident an Collins gerichtet hinzu. Die Journalistin hatte Fragen zu den am Freitag neu verÃ¶ffentlichten Akten zum verstorbenen SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein gestellt, mit dem Trump jahrelang eine enge Beziehung pflegte.



Trump forderte die Medien auf, das Thema Epstein abzuhaken. "Ich denke, es ist jetzt an der Zeit, dass sich das Land vielleicht anderen Themen zuwendet, wie zum Beispiel dem Gesundheitswesen oder anderen Themen, die den Menschen am Herzen liegen", sagte Trump zu den Journalisten. Die Epstein-AffÃ¤re sei eine "VerschwÃ¶rung" gegen ihn selbst, behauptete der PrÃ¤sident.Â



Am Freitag hatte das US-Justizministerium Millionen weitere Epstein-Dokumente freigegeben, in denen auch der Name Trump wieder hÃ¤ufig auftaucht. Ein Fehlverhalten konnte dem PrÃ¤sidenten bisher allerdings nicht nachgewiesen werden.Â



Als die CNN-Journalistin Collins auf dem Thema beharrte und Trump nach seiner Botschaft an die Epstein-Opfer fragte, wurde Trump ausfÃ¤llig. Der PrÃ¤sident warf der Reporterin LÃ¼gen vor. "Wissen Sie, sie ist eine junge Frau", sagte er an die Umstehenden gewandt Ã¼ber die CNN-Journalistin. "Ich kenne Sie seit zehn Jahren. Ich glaube nicht, dass ich jemals ein LÃ¤cheln auf Ihrem Gesicht gesehen habe", sagte Trump und fÃ¼gte hinzu: "Wissen Sie, warum Sie nicht lÃ¤cheln? Weil Sie wissen, dass Sie nicht die Wahrheit sagen."



Collins teilte das Video von dem Schlagabtausch im Onlinedienst X und kommentierte es mit den Worten: "PrÃ¤sident Trump argumentiert, das Land solle die Epstein-Akten hinter sich lassen, und fÃ¤hrt aus der Haut, als er nach der Reaktion der Ãœberlebenden auf die jÃ¼ngste VerÃ¶ffentlichung des Justizministeriums gefragt wird." WÃ¤hrend einige Internetnutzer Collins fÃ¼r ihre "ProfessionalitÃ¤t" lobten, beschimpften andere sie als linke "Aktivistin".



Bereits im November war Trump im Zusammenhang mit den Epstein-Akten ausfÃ¤llig geworden und hatte die Journalistin Catherine Lucey von der Nachrichtenagentur Bloomberg beleidigt. Auf die Frage, warum er die Akten in der AffÃ¤re um den SexualstraftÃ¤ter nicht freigeben wolle, antwortete der US-PrÃ¤sident an Bord der PrÃ¤sidentenmaschine Air Force One: "Sei still, Schweinchen" und deutete dabei mit dem Finger auf Lucey.



Wenige Tage spÃ¤ter bezeichnete Trump die ABC-Journalistin Mary Bruce als "schreckliche Reporterin", nachdem diese wÃ¤hrend des Besuchs des saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman im WeiÃŸen Haus den Mord an dem regierungskritischen saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi angesprochen hatte.



Trump Ã¼berzieht kritische Medien seit seinem erneuten Amtsantritt vor gut einem Jahr mit Klagen, droht Sendern mit Lizenzentzug und geht vor allem Journalistinnen immer wieder verbal an. Er hatte etwa die renommierte "New York Times" im September wegen drei kritischer Artikel und eines Buchs von Journalisten auf Schadenersatz in HÃ¶he von 15 Milliarden Dollar (rund 12,8 Milliarden Euro) verklagt.



Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch wirft Trump in einem am Mittwoch verÃ¶ffentlichten Bericht autoritÃ¤re Tendenzen vor. Der US-PrÃ¤sident missbrauche seine Macht, um politische Gegner, Medien und die Zivilgesellschaft einzuschÃ¼chtern, heiÃŸt es darin unter anderem.Â