Infineon stockt Investitionen in neue Halbleiterfabrik wegen KI-Booms auf

Wegen des Booms bei Rechenzentren fÃ¼r KÃ¼nstliche Intelligenz (KI) stockt der Halbleiterhersteller Infineon seine Investitionen deutlich auf. Wie Infineon am Mittwoch ankÃ¼ndigte, sind im laufenden GeschÃ¤ftsjahr bis Ende September in diesem Bereich nun Investitionen in HÃ¶he von rund 2,7 Milliarden Euro vorgesehen - eine halbe Milliarde Euro mehr als bisher geplant. Ein groÃŸer Teil davon soll demnach auf einen "schnelleren Hochlauf" der Halbleiterfabrik "Smart Power Fab" in Dresden entfallen.



In der Fabrik, die im Sommer erÃ¶ffnet werden soll, ist die Fertigung von Halbleitern geplant, die den immensen Energieverbrauch in KI-Rechenzentren optimieren sollen, etwa indem elektronische Lasten dynamisch angepasst werden. Dies soll auch dabei helfen, den Stromverbrauch der Rechenzentren zu senken und mehr Effizienz zu erreichen.Â



Die Nachfrage bei KI gebe Infineon in einem ansonsten verhaltenen Marktumfeld "krÃ¤ftigen RÃ¼ckenwind", erklÃ¤rte Vorstandschef Jochen Hanebeck. Deshalb wÃ¼rden die FertigungskapazitÃ¤ten auf eine weiter steigende Nachfrage ausgerichtet und Investitionen in diesem Bereich vorgezogen. Infineon rechnet in dem GeschÃ¤ftsbereich mit einem deutlichen Â Umsatzwachstum: FÃ¼r das GeschÃ¤ftsjahr 2027 werde hier ein Umsatz von rund 2,5 Milliarden Euro erwartet - nach rund 1,5 Milliarden Euro im laufenden GeschÃ¤ftsjahr.Â



Insgesamt geht der Konzern fÃ¼r das aktuelle GeschÃ¤ftsjahr von einem "moderat" steigenden Umsatz aus. Im GeschÃ¤ftsjahr 2025 hatte das Unternehmen mit weltweit rund 57.000 BeschÃ¤ftigten einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro erzielt.



Bereits am Dienstag hatte Infineon angekÃ¼ndigt, das GeschÃ¤ft des Unternehmens mit Sensoren fÃ¼r Automobil- und Industrieanwendungen zu erweitern. DafÃ¼r will Infineon fÃ¼r 570 Millionen Euro das nicht-optische Sensorportfolio von AMS Osram Ã¼bernehmen. "Mit dem Zukauf erschlieÃŸen wir uns neue MÃ¶glichkeiten - in etablierten ZielmÃ¤rkten und in aufstrebenden Feldern wie der humanoiden Robotik", erklÃ¤rte Hanebeck.Â Sensoren kÃ¶nnen Signale wie Bewegungen und GerÃ¤usche, aber auch Lichtwellen und beispielsweise HerzschlÃ¤ge erfassen und diese in digital verarbeitbare Daten umwandeln.