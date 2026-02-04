Brennpunkte

Weiterer Meilenstein fÃ¼r Brigade in Litauen erreicht

  • dts - 4. Februar 2026, 14:15 Uhr
Bild vergrößern: Weiterer Meilenstein fÃ¼r Brigade in Litauen erreicht
Bundeswehr-Soldaten (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Beim Aufwuchs der Bundeswehr-Brigade in Litauen ist ein weiterer Meilenstein erreicht worden. Am Mittwoch sei der Panzerbrigade 45 in Kaunas die Multinational Battlegroup Lithuania unterstellt worden, teilte das Verteidigungsministerium mit.

Die Brigade Litauen wachse damit weiter planmÃ¤ÃŸig zu einer bis 2027 einsatzbereiten Kampftruppenbrigade an der Nato-Ostflanke auf. Eine Woche zuvor war bereits in Deutschland die Unterstellung der beiden Kampftruppenbataillone Panzerbataillon 203 aus Augustdorf sowie Panzergrenadierbataillon 122 aus Oberviechtach erfolgt. Sie werden wie geplant in Deutschland bleiben - bis zur Fertigstellung der Infrastruktur.

"Wir kommen unserem Ziel einen groÃŸen Schritt nÃ¤her, bis 2027 eine einsatzbereite deutsche Kampftruppenbrigade an der Nato-Ostflanke aufzustellen", sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Die heutige Unterstellung der Multinational Battlegroup Lithuania sei ein Meilenstein. "Damit gehÃ¶ren der Brigade nun drei Kampftruppenbataillone an."

Mit der Unterstellung der Multinational Battlegroup Lithuania befinden sich nun knapp 1.800 AngehÃ¶rige der Brigade Litauen vor Ort. Dazu zÃ¤hlen auch die rund 500 multinationalen AngehÃ¶rigen der Battlegroup. Mit den AngehÃ¶rigen des Panzerbataillons 203 und des Panzergrenadierbataillons 122 in Deutschland hat die Brigade Litauen nun eine GesamtstÃ¤rke von rund 2.800 Soldaten sowie zivilen Mitarbeitenden. Sie soll in diesem Jahr noch weiter aufwachsen.

Die Multinational Battlegroup Lithuania ist dauerhafter und fester Bestandteil der Brigade Litauen, wird aber auch kÃ¼nftig weiterhin halbjÃ¤hrlich rotieren. Die Rolle Deutschlands als Rahmennation bleibt dabei unverÃ¤ndert.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    In Sonderzug nach SaarbrÃ¼cken: FuÃŸballfan beleidigt ReinigungskrÃ¤fte rassistisch
    In Sonderzug nach SaarbrÃ¼cken: FuÃŸballfan beleidigt ReinigungskrÃ¤fte rassistisch

    Ein bislang unbekannter FuÃŸballfan soll in einem Sonderzug zu einem Drittligaspiel drei im Zug tÃ¤tige ReinigungskrÃ¤fte rassistisch beleidigt haben. Der Vorfall ereignete sich

    Mehr
    SPD kritisiert Sicherheitsmanagement der Bahn
    SPD kritisiert Sicherheitsmanagement der Bahn

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Sebastian Fiedler, sieht nach dem Tod eines Zugbegleiters in Folge eines brutalen

    Mehr
    Gericht in Ungarn: Acht Jahre Haft fÃ¼r deutsche Aktivistin Maja T.
    Gericht in Ungarn: Acht Jahre Haft fÃ¼r deutsche Aktivistin Maja T.

    Im Prozess um einen Angriff auf Rechtsextremisten in Ungarn ist die deutsche Aktivistin Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Budapest befand die

    Mehr
    Infineon stockt Investitionen in neue Halbleiterfabrik wegen KI-Booms auf
    Infineon stockt Investitionen in neue Halbleiterfabrik wegen KI-Booms auf
    Studie: Ladeinfrastruktur ist kein Hindernis mehr fÃ¼r E-Auto-Hochlauf
    Studie: Ladeinfrastruktur ist kein Hindernis mehr fÃ¼r E-Auto-Hochlauf
    FÃ¼r 2,1 Milliarden Euro: Henkel kauft Spezialbeschichtungsunternehmen Stahl
    FÃ¼r 2,1 Milliarden Euro: Henkel kauft Spezialbeschichtungsunternehmen Stahl
    Beschwerde gegen Verbot von Torfabbau in Niedersachsen scheitert in Karlsruhe
    Beschwerde gegen Verbot von Torfabbau in Niedersachsen scheitert in Karlsruhe
    Maja T. in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt
    Maja T. in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt
    Auslaufender New Start-Vertrag: Papst Leo XIV. warnt vor
    Auslaufender New Start-Vertrag: Papst Leo XIV. warnt vor "neuem WettrÃ¼sten"
    Dobrindt will strafrechtlichen Schutz fÃ¼r Bahn-Personal verschÃ¤rfen
    Dobrindt will strafrechtlichen Schutz fÃ¼r Bahn-Personal verschÃ¤rfen
    Bahnmitarbeiter in Hamburg angegriffen und verletzt
    Bahnmitarbeiter in Hamburg angegriffen und verletzt
    Vergewaltigungs-Prozess: Mette-Marits Sohn gesteht unter TrÃ¤nen Leben im Exzess
    Vergewaltigungs-Prozess: Mette-Marits Sohn gesteht unter TrÃ¤nen Leben im Exzess
    Bahn erhÃ¤lt neuen Aufsichtsratschef
    Bahn erhÃ¤lt neuen Aufsichtsratschef

    Top Meldungen

    "Strategische Partnerschaft" gesucht: Merz zu Besuch in Golfstaaten aufgebrochen

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will mit den Golfstaaten Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten neue "strategische Partnerschaften" schlieÃŸen. Merz brach

    Mehr
    Preise fÃ¼r Benzin und Diesel deutlich gestiegen
    Preise fÃ¼r Benzin und Diesel deutlich gestiegen

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Preise fÃ¼r Benzin und Diesel in Deutschland sind in der vergangenen Woche deutlich gestiegen. Laut einer aktuellen Auswertung des ADAC

    Mehr
    Maschinenbau sieht leichte Erholung - Auftragseingang 2025 auf Vorjahresniveau
    Maschinenbau sieht leichte Erholung - Auftragseingang 2025 auf Vorjahresniveau

    Die AuftragsbÃ¼cher der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer geben nach Angaben des Branchenverbandes VDMA derzeit Grund fÃ¼r "ein wenig Optimismus". Das Jahr 2025 sei mit Blick

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts