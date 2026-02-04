Brennpunkte

Schweigeminute: Schnieder will fÃ¼r mehr Sicherheit in ZÃ¼gen sorgen

  • dts - 4. Februar 2026, 15:43 Uhr
Bild vergrößern: Schweigeminute: Schnieder will fÃ¼r mehr Sicherheit in ZÃ¼gen sorgen
Schweigeminute nach Tod von Zugbegleiter am 04.02.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat nach dem gewaltsamen Tod eines Zugbegleiters in Rheinland-Pfalz der Familie, den Freunden und Kollegen des Verstorbenen sein MitgefÃ¼hl ausgesprochen.

Schnieder sprach am Mittwochnachmittag im Berliner Hauptbahnhof bei einer bundesweiten Schweigeminute von einem "schwarzen Tag fÃ¼r die gesamte Eisenbahnerfamilie".

"Wir mÃ¼ssen uns zusammen mit der Bahn darum kÃ¼mmern, dass wir fÃ¼r mehr Sicherheit, auch gegenÃ¼ber dem Personal, aber allgemein in den ZÃ¼gen in der Bahn sorgen", kÃ¼ndigte der Minister an. Das sei allerdings auch eine Aufgabe fÃ¼r das "gesamte Gemeinwesen" in Deutschland, so Schnieder weiter. Details zu mÃ¶glichen MaÃŸnahmen wollte er am Mittwoch jedoch noch nicht nennen, da es sich zunÃ¤chst um einen "Tag der Trauer" handle.

Der Mitarbeiter der Bahn war am Montagabend in einem Regionalexpress attackiert worden, der den Bahnhof Landstuhl in Richtung Homburg verlieÃŸ. Bisherigen Erkenntnissen zufolge kontrollierte der Zugbegleiter einen Reisenden, der keinen gÃ¼ltigen Fahrschein vorzeigte. Als der Mann deswegen des Zuges verwiesen werden sollte, griff er den Bediensteten unvermittelt an. Hierbei erlitt der Zugbegleiter lebensbedrohliche Verletzungen und musste vor Ort reanimiert werden. Am Mittwoch wurde der Tod des Mannes gemeldet.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Jeden Tag durchschnittlich acht Angriffe auf Bahn-Mitarbeiter
    Jeden Tag durchschnittlich acht Angriffe auf Bahn-Mitarbeiter

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im vergangenen Jahr hat es mehr als 3.000 Angriffe auf Bahnmitarbeiter gegeben, im Schnitt also rund acht pro Tag. Das berichtet die "Bild" unter

    Mehr
    KÃ¼rzung bei Kursen: Integrationsbeauftragte tritt Dobrindt entgegen
    KÃ¼rzung bei Kursen: Integrationsbeauftragte tritt Dobrindt entgegen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Tausenden von geflÃ¼chteten Menschen ist derzeit der Zugang zu Integrationskursen versperrt, weil das Bundesamt fÃ¼r Migration und FlÃ¼chtlinge

    Mehr
    Minneapolis: US-Regierung zieht 700 EinsatzkrÃ¤fte ab
    Minneapolis: US-Regierung zieht 700 EinsatzkrÃ¤fte ab

    Gut zehn Tage nach den tÃ¶dlichen SchÃ¼ssen auf den US-BÃ¼rger Alex Pretti in Minneapolis hat die US-Regierung den sofortigen Abzug von 700 EinsatzkrÃ¤ften aus dem Bundesstaat

    Mehr
    EU-Parlament setzt Umsetzung von US-Zolldeal aus dem vergangenen Jahr fort
    EU-Parlament setzt Umsetzung von US-Zolldeal aus dem vergangenen Jahr fort
    Telekom nimmt KI-Rechenzentrum in MÃ¼nchen in Betrieb
    Telekom nimmt KI-Rechenzentrum in MÃ¼nchen in Betrieb
    Infineon stockt Investitionen in neue Halbleiterfabrik wegen KI-Booms auf
    Infineon stockt Investitionen in neue Halbleiterfabrik wegen KI-Booms auf
    Studie: Ladeinfrastruktur ist kein Hindernis mehr fÃ¼r E-Auto-Hochlauf
    Studie: Ladeinfrastruktur ist kein Hindernis mehr fÃ¼r E-Auto-Hochlauf
    Lange Haftstrafen fÃ¼r Schleusungen von Chinesinnen zur Prostitution in Hessen
    Lange Haftstrafen fÃ¼r Schleusungen von Chinesinnen zur Prostitution in Hessen
    ThÃ¼ringen: AfD scheitert mit Misstrauensvotum gegen MinisterprÃ¤sident Voigt
    ThÃ¼ringen: AfD scheitert mit Misstrauensvotum gegen MinisterprÃ¤sident Voigt
    Moskau bekrÃ¤ftigt bei Ukraine-GesprÃ¤chen Anspruch auf Donbass
    Moskau bekrÃ¤ftigt bei Ukraine-GesprÃ¤chen Anspruch auf Donbass
    Messerangriff auf Lehrerin in Frankreich: 14-JÃ¤hriger wollte sich rÃ¤chen
    Messerangriff auf Lehrerin in Frankreich: 14-JÃ¤hriger wollte sich rÃ¤chen
    Bundesamt bremst Integrationskurse fÃ¼r Migranten aus
    Bundesamt bremst Integrationskurse fÃ¼r Migranten aus
    In Sonderzug nach SaarbrÃ¼cken: FuÃŸballfan beleidigt ReinigungskrÃ¤fte rassistisch
    In Sonderzug nach SaarbrÃ¼cken: FuÃŸballfan beleidigt ReinigungskrÃ¤fte rassistisch

    Top Meldungen

    Bahn erhÃ¤lt neuen Aufsichtsratschef
    Bahn erhÃ¤lt neuen Aufsichtsratschef

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Bahn, Werner Gatzer, will seinen Posten offenbar vorzeitig zur VerfÃ¼gung stellen. Er habe

    Mehr
    "Strategische Partnerschaft" gesucht: Merz zu Besuch in Golfstaaten aufgebrochen

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will mit den Golfstaaten Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten neue "strategische Partnerschaften" schlieÃŸen. Merz brach

    Mehr
    Preise fÃ¼r Benzin und Diesel deutlich gestiegen
    Preise fÃ¼r Benzin und Diesel deutlich gestiegen

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Preise fÃ¼r Benzin und Diesel in Deutschland sind in der vergangenen Woche deutlich gestiegen. Laut einer aktuellen Auswertung des ADAC

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts