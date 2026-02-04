Schweigeminute: Schnieder will fÃ¼r mehr Sicherheit in ZÃ¼gen sorgen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat nach dem gewaltsamen Tod eines Zugbegleiters in Rheinland-Pfalz der Familie, den Freunden und Kollegen des Verstorbenen sein MitgefÃ¼hl ausgesprochen.
Schnieder sprach am Mittwochnachmittag im Berliner Hauptbahnhof bei einer bundesweiten Schweigeminute von einem "schwarzen Tag fÃ¼r die gesamte Eisenbahnerfamilie".
"Wir mÃ¼ssen uns zusammen mit der Bahn darum kÃ¼mmern, dass wir fÃ¼r mehr Sicherheit, auch gegenÃ¼ber dem Personal, aber allgemein in den ZÃ¼gen in der Bahn sorgen", kÃ¼ndigte der Minister an. Das sei allerdings auch eine Aufgabe fÃ¼r das "gesamte Gemeinwesen" in Deutschland, so Schnieder weiter. Details zu mÃ¶glichen MaÃŸnahmen wollte er am Mittwoch jedoch noch nicht nennen, da es sich zunÃ¤chst um einen "Tag der Trauer" handle.
Der Mitarbeiter der Bahn war am Montagabend in einem Regionalexpress attackiert worden, der den Bahnhof Landstuhl in Richtung Homburg verlieÃŸ. Bisherigen Erkenntnissen zufolge kontrollierte der Zugbegleiter einen Reisenden, der keinen gÃ¼ltigen Fahrschein vorzeigte. Als der Mann deswegen des Zuges verwiesen werden sollte, griff er den Bediensteten unvermittelt an. Hierbei erlitt der Zugbegleiter lebensbedrohliche Verletzungen und musste vor Ort reanimiert werden. Am Mittwoch wurde der Tod des Mannes gemeldet.
