SPD kritisiert Sicherheitsmanagement der Bahn

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Sebastian Fiedler, sieht nach dem Tod eines Zugbegleiters in Folge eines brutalen Angriffs durch einen Fahrgast den Bahnkonzern in der Pflicht, seine Strukturen zu Ã¼berarbeiten.



"Die Sicherheit darf bei der DB AG nicht weiter ausschlieÃŸlich wirtschaftlichen ErwÃ¤gungen unterworfen werden", sagte der Bundestagsabgeordnete und gelernte Kriminalhauptkommissar der "SÃ¼ddeutschen Zeitung". Auf die seit Jahren steigende Zahl von Ãœbergriffen gegen Mitarbeiter sei bei der Bahn und bei der Tochter DB Regio nicht konsequent reagiert worden. "Der neue Vorstand hat sich insoweit bislang nicht mit Ruhm bekleckert", so Fiedler.



Er kritisierte zudem, dass die Deutsche Bahn teilweise externe Dienstleister mit Sicherheitsaufgaben betraue. "Subunternehmer haben da generell nichts zu suchen", sagte er. Die schwarz-rote Bundesregierung sei gerade dabei, das Bundespolizeigesetz umfassend zu reformieren, so Fiedler. "Dabei wird es auch um den Zuschnitt der ZustÃ¤ndigkeiten gehen." Bei der Frage, wie die Sicherheit an BahnhÃ¶fen und in ZÃ¼gen organisiert wird, mÃ¼sse "die Fachkompetenz der Bundespolizei kÃ¼nftig eine bestimmende Rolle einnehmen", so Fiedler weiter. Sie mÃ¼sse dort kÃ¼nftig die Fachaufsicht haben, so wie es an FlughÃ¤fen lÃ¤ngst Standard sei.



Am Montagabend war in einem Regionalexpress der Deutschen Bahn (DB) der 36-jÃ¤hrige Zugbegleiter Serkan C. von einem 26-jÃ¤hrigen Fahrgast zusammengeschlagen und zunÃ¤chst lebensgefÃ¤hrlich verletzt worden. Er wurde noch vor Ort reanimiert und anschlieÃŸend ins Krankenhaus gebracht, erlag dort jedoch am Mittwochmorgen seinen Verletzungen.

