Gericht in Ungarn: Acht Jahre Haft fÃ¼r deutsche Aktivistin Maja T.

Maja T. am Mittwoch in Budapest vor Gericht

Im Prozess um einen Angriff auf Rechtsextremisten in Ungarn ist die deutsche Aktivistin Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Budapest befand die 25-jÃ¤hrige nicht-binÃ¤re Person am Mittwoch fÃ¼r schuldig, die Teilnehmer eines rechtsextremen Aufmarsches in Budapest im Februar 2023 gemeinsam mit weiteren Linksextremisten angegriffen zu haben.

Der Prozess war hochumstritten, weil Maja T. trotz eines Eilverfahrens vor dem Bundesverfassungsgericht nach ihrer Festnahme in Deutschland an das rechtsnationalistisch regierte Ungarn ausgeliefert worden war. Auch die Haftbedingungen vor Ort wurden angeprangert, denen T. als queere Person in Ungarn mutmaÃŸlich ausgesetzt ist.



Die ungarische Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von 24 Jahren als "Abschreckung" gefordert. Maja T. wurden schwere Gewalttaten, versuchte KÃ¶rperverletzung, Beteiligung an einer organisierten kriminellen Vereinigung und ein koordinierter Angriff im Rahmen antifaschistischer militanter AktivitÃ¤ten vorgeworfen. Die ungarische Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass T. zu einer linksextremen Gruppe mit insgesamt 19 Mitgliedern gehÃ¶rte, die in Ungarn neun Menschen angegriffen habe. Die Opfer hÃ¤tten KnochenbrÃ¼che und Kopfverletzungen erlitten.Â



Der Vater von Maja T., Wolfram Jarosch, hatte das Gericht um "Gerechtigkeit fÃ¼r mein Kind" gebeten. "Zeigen Sie uns, dass es in Ungarn noch ein gerechtes Urteil gibt. Bitte zeigen Sie uns, dass es sich hier nicht um einen politischen Schauprozess handelt", sagte er an Richter Jozsef Sos gewandt. Die "vorgefallenen Verletzungen" seien "nicht lebensbedrohlich" gewesen. "Maja hat keinerlei Gewalt angewendet."Â



Nach dem Urteil erklÃ¤rte der Vater: "Leider haben sich meine BefÃ¼rchtungen bestÃ¤tigt. Hier wurde ein politischer Schauprozess durchgefÃ¼hrt." Es sei deutlich geworden, was "Autokratie" in Ungarn bedeute: "MinisterprÃ¤sident Orban persÃ¶nlich unterstellt Terror und fordert ein hartes Urteil. Staatsanwaltschaft, medizinische Gutachter und Richter Jozsef Sos arbeiten Hand in Hand, um das entsprechend harte Urteil zu liefern. Dies ist der traurige HÃ¶hepunkt des Unrechts gegen mein Kind."



Der Vater rief BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) auf, nun tÃ¤tig zu werden, damit Maja T. zurÃ¼ck nach Deutschland komme. Schon zuvor hatte der Vater gegenÃ¼ber der Nachrichtenagentur AFP von einem politischen Prozess gesprochen, der darauf abziele, dass der rechtsnationalistische MinisterprÃ¤sident Viktor Orban Stimmen fÃ¼r die im April anstehende Parlamentswahl sammeln kÃ¶nne.



Auch der Ko-Vorsitzende der Linksfraktion im Europaparlament, Martin Schirdewan, kritisierte das Urteil in Budapest scharf. "Das heutige Urteil gegen Maja T. ist Ergebnis eines politischen Schauprozesses, der niemals in Ungarn hÃ¤tte stattfinden dÃ¼rfen", erklÃ¤rte er. Acht Jahre Haft sei "unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig".Â



Er betonte: "Trotz der lÃ¼ckenhaften, lediglich auf Indizien bauenden Anklage, folgte der Richter der Linie der Staatsanwaltschaft und befand Maja schuldig, auch wenn das StrafmaÃŸ nicht deren geforderte drakonische HÃ¶he hat."



Schirdewan hielt dem Rechtsnationalisten Orban vor, er habe "diesen Prozess bewusst fÃ¼r seinen Wahlkampf instrumentalisiert". Das Urteil fÃ¼ge sich "nahtlos in die autoritÃ¤re Inszenierung seiner Regierung ein, die mit HÃ¤rte gegen politische Gegner:innen punkten will und dabei die Justiz missbraucht".