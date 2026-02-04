Dobrindt will strafrechtlichen Schutz fÃ¼r Bahn-Personal verschÃ¤rfen

Zugschaffner am Bahnsteig, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem tÃ¶dlichen Angriff auf einen Zugbegleiter will Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) den strafrechtlichen Schutz fÃ¼r Mitarbeiter bei Dienstleistungsunternehmen wie der Bahn deutlich verschÃ¤rfen. "Der Strafrahmen muss ausgeweitet und die Mindeststrafen fÃ¼r Angriffe deutlich erhÃ¶ht werden", sagte Dobrindt am Mittwoch.



Die steigende Gewalt gegenÃ¼ber Mitarbeitern des Ã¶ffentlichen Dienstes und anderen Dienstleistern wie den Mitarbeitern der Bahn brauche "entschiedene Konsequenzen", so der Minister. "Ich erwarte, dass der TÃ¤ter mit der vollen HÃ¤rte des Gesetzes fÃ¼r seine brutale Tat bestraft wird."



Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) forderte ebenfalls Konsequenzen. Man mÃ¼sse gemeinsam mehr tun fÃ¼r den Schutz der Mitarbeiter, sagte er. "ZÃ¼ge und BahnhÃ¶fe mÃ¼ssen sicher sein." Dabei seien "alle staatlichen Ebenen" jetzt gefragt, "der steigenden Gewaltbereitschaft Einhalt zu gebieten".



Auf Nachfrage der dts Nachrichtenagentur, welche MaÃŸnahmen der Minister im Blick habe, reagierte ein Sprecher von Schnieder am Mittwoch ausweichend. "Diese Gewalt und Verrohungstendenzen haben wir in der Gesellschaft ja nun schon seit einiger Zeit", sagte er. "Das ist dann eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und dann natÃ¼rlich auch in unserem Fall, weil die Bahn zu unserem ZustÃ¤ndigkeitsbereich gehÃ¶rt." Letztendlich mÃ¼ssten alle Bereiche, alle Ebenen und auch alle Ministerien zusammenwirken.



Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) forderte unterdessen ebenfalls Konsequenzen. "Die Respektlosigkeit hat stark zugenommen", sagte ein EVG-Sprecher der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung". Die BeschÃ¤ftigten bei der Bahn gingen zur Arbeit, damit andere sicher zur Familie, zur Arbeit oder in den Urlaub kommen. "Und als Dank wird man bespuckt, beschimpft oder - wie jetzt - getÃ¶tet."



"Was da passiert ist, ist selten - aber heftige Ãœbergriffe sind kein Einzelfall", heiÃŸt es weiter. Die Zahl der Angriffe auf Zugbegleiter sei in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Ein zentrales Problem sieht die Gewerkschaft im Personalmangel - insbesondere im Regionalverkehr. Die Gewerkschaft fordert eine RÃ¼ckkehr zur Doppelbesetzung im Zugbegleitdienst: "Nahverkehr ist Teil der Ã¶ffentlichen Daseinsvorsorge. Es geht um Sicherheit - fÃ¼r Personal wie fÃ¼r FahrgÃ¤ste. Es ist unverstÃ¤ndlich, warum die Politik glaubt, dass man daran sparen kann."

