Sie betÃ¤ubte ihren Mann mit Schlafmitteln und setzte dann die Wohnung in Brand: Das Mordurteil gegen eine Frau aus Bayern ist nun rechtskrÃ¤ftig. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe wies die Revision der Angeklagten zurÃ¼ck, wie das Landgericht Memmingen am Mittwoch mitteilte. Es stellte auch die besondere Schwere der Schuld fest, womit eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren quasi ausgeschlossen ist.
Dem Urteil zufolge wollte sich die Frau am Tod ihres Ehemanns bereichern. Sie hatte vor der Tat im Mai 2023 Risikolebens- und Unfallversicherungen Ã¼ber 2,4 Millionen Euro abgeschlossen. Ãœber Monate hinweg recherchierte sie auÃŸerdem im Internet, wie man einen Menschen tÃ¶ten kÃ¶nnte.
Wie das Gericht feststellte, verabreichte sie dem Mann zunÃ¤chst unter einem Vorwand ein Schlafmittel. Danach setzte sie die Wohnung in Brand, um ihn zu tÃ¶ten. Das Ganze sollte nach dem Tatplan als Unfall aussehen. Es entstand zwar kein offenes Feuer, aber ein Glimmbrand. TatsÃ¤chlich starb der Mann in dessen Folge an einer Rauchgasvergiftung.
Brennpunkte
Mann betÃ¤ubt und durch Brand getÃ¶tet: Memminger Mordurteil gegen Ehefrau bestÃ¤tigt
- AFP - 4. Februar 2026, 17:30 Uhr
Sie betÃ¤ubte ihren Mann mit Schlafmitteln und setzte dann die Wohnung in Brand: Das Mordurteil gegen eine Frau aus Bayern ist nun rechtskrÃ¤ftig. Der Bundesgerichtshof wies ihre Revision zurÃ¼ck.
Sie betÃ¤ubte ihren Mann mit Schlafmitteln und setzte dann die Wohnung in Brand: Das Mordurteil gegen eine Frau aus Bayern ist nun rechtskrÃ¤ftig. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe wies die Revision der Angeklagten zurÃ¼ck, wie das Landgericht Memmingen am Mittwoch mitteilte. Es stellte auch die besondere Schwere der Schuld fest, womit eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren quasi ausgeschlossen ist.
Weitere Meldungen
Der ehemalige franzÃ¶sische Kulturminister Jack Lang ist wegen seiner hÃ¤ufigen Kontakte zu dem SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein unter Druck geraten. "Einen MÃ¤zen anzufragen,Mehr
Landstuhl (dts Nachrichtenagentur) - Die Staatsanwaltschaft ZweibrÃ¼cken hat Haftbefehl gegen den 26-JÃ¤hrigen erlassen, der einen Zugbegleiter in einer Regionalbahn bei LandstuhlMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vertreter mehrerer Bundestagsfraktionen haben scharfe Kritik an Verfahren und Urteil des Budapester Stadtgerichts gegen die deutsche mutmaÃŸlichMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Bahn, Werner Gatzer, will seinen Posten offenbar vorzeitig zur VerfÃ¼gung stellen. Er habeMehr
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will mit den Golfstaaten Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten neue "strategische Partnerschaften" schlieÃŸen. Merz brachMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Preise fÃ¼r Benzin und Diesel in Deutschland sind in der vergangenen Woche deutlich gestiegen. Laut einer aktuellen Auswertung des ADACMehr