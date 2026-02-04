Brennpunkte

Mann betÃ¤ubt und durch Brand getÃ¶tet: Memminger Mordurteil gegen Ehefrau bestÃ¤tigt

  • AFP - 4. Februar 2026, 17:30 Uhr
Bild vergrößern: Mann betÃ¤ubt und durch Brand getÃ¶tet: Memminger Mordurteil gegen Ehefrau bestÃ¤tigt
Darstellung der Justitia
Bild: AFP

Sie betÃ¤ubte ihren Mann mit Schlafmitteln und setzte dann die Wohnung in Brand: Das Mordurteil gegen eine Frau aus Bayern ist nun rechtskrÃ¤ftig. Der Bundesgerichtshof wies ihre Revision zurÃ¼ck.

Sie betÃ¤ubte ihren Mann mit Schlafmitteln und setzte dann die Wohnung in Brand: Das Mordurteil gegen eine Frau aus Bayern ist nun rechtskrÃ¤ftig. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe wies die Revision der Angeklagten zurÃ¼ck, wie das Landgericht Memmingen am Mittwoch mitteilte. Es stellte auch die besondere Schwere der Schuld fest, womit eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren quasi ausgeschlossen ist.

Dem Urteil zufolge wollte sich die Frau am Tod ihres Ehemanns bereichern. Sie hatte vor der Tat im Mai 2023 Risikolebens- und Unfallversicherungen Ã¼ber 2,4 Millionen Euro abgeschlossen. Ãœber Monate hinweg recherchierte sie auÃŸerdem im Internet, wie man einen Menschen tÃ¶ten kÃ¶nnte.

Wie das Gericht feststellte, verabreichte sie dem Mann zunÃ¤chst unter einem Vorwand ein Schlafmittel. Danach setzte sie die Wohnung in Brand, um ihn zu tÃ¶ten. Das Ganze sollte nach dem Tatplan als Unfall aussehen. Es entstand zwar kein offenes Feuer, aber ein Glimmbrand. TatsÃ¤chlich starb der Mann in dessen Folge an einer Rauchgasvergiftung.

