Ein Jahr nach Schussangriff mit drei Toten: FÃ¼nf MÃ¤nner in Schweden angeklagt

Schwedische Polizisten in Uppsala

Ein Jahr nach einem Schusswaffenangriff mit drei Toten in der schwedischen Stadt Uppsala hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen fÃ¼nf MÃ¤nner erhoben. Ein 21-JÃ¤hriger wurde am Mittwoch wegen dreifachen Mordes, versuchten zweifachen Mordes und schwerer WaffenverstÃ¶ÃŸe angeklagt. Staatsanwalt Andreas Nyberg erklÃ¤rte gegenÃ¼ber der Nachrichtenagentur AFP, der VerdÃ¤chtige habe "als eine Art Auftragskiller gehandelt". Prozessbeginn ist am 18. Februar.



Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden bei der Festnahme des VerdÃ¤chtigen ein Umschlag mit 100.000 Kronen (9400 Euro) in bar und ein Brief mit verschiedenen AuftrÃ¤gen gefunden. Drei weitere MÃ¤nner im Alter von 18 bis 24 Jahren wurden wegen Beihilfe zum Mord angeklagt. Ein vierter Mann im Alter von 25 Jahren wurde wegen schwerer WaffenverstÃ¶ÃŸe und Unterbringung eines StraftÃ¤ters angeklagt.Â



Die SchÃ¼sse waren Ende April vergangenen Jahres in einem Friseursalon gefallen. Der brutale Angriff am Vorabend des beliebten Valborgfestes - der Walpurgisnacht - hatte die weitverbreitete BandenkriminalitÃ¤t in den Fokus gerÃ¼ckt, die Schweden seit gut zehn Jahren zu schaffen macht. Die Banden liefern sich zunehmende gewaltsame Auseinandersetzungen um die Kontrolle Ã¼ber den Drogen- und Waffenhandel, regelmÃ¤ÃŸig kommt es zu Schusswaffen-Angriffen und BombenanschlÃ¤gen.



Die HintergrÃ¼nde des Angriffs im nÃ¶rdlich von Stockholm gelegenen Uppsala sind Nyberg zufolge auch nach einem Jahr noch immer unklar. "Der Ablauf der Ereignisse selbst kÃ¶nnte einige Hinweise liefern", erklÃ¤rte der Staatsanwalt. Aber darÃ¼ber hinaus habe die Ermittlung "nichts weiter ergeben". Es sei nach wie vor unklar, ob die drei Opfer im Alter zwischen 15 und 20 Jahren auch die Ziele waren.



Dem Staatsanwalt zufolge schoss der VerdÃ¤chtige zunÃ¤chst vor dem Friseursalon auf zwei MÃ¤nner, anschlieÃŸend zielte er auf die drei Opfer im Salon. Das jÃ¼ngste Opfer, ein 15-JÃ¤hriger, hatte demnach offenbar keine Verbindungen zu kriminellen AktivitÃ¤ten gehabt und war wahrscheinlich nur ein Kunde.