Bei EntrÃ¼mpelung entdeckte Frauenleiche: Tatverdacht gegen LebensgefÃ¤hrten erhÃ¤rtet

Im Fall einer bei einer EntrÃ¼mpelung entdeckten Frauenleiche im nordrhein-westfÃ¤lischen Monheim ist die Polizei bei der AufklÃ¤rung vorangekommen. Der Tatverdacht gegen den verstorbenen Wohnungsinhaber habe sich erhÃ¤rtet, teilte die KreispolizeibehÃ¶rde Mettmann am Mittwoch mit. Durch einen DNA-Abgleich wurde die Frau als langjÃ¤hrige LebensgefÃ¤hrtin des Mannes identifiziert.



Die teils skelettierte Frauenleiche war Ende Januar bei EntrÃ¼mpelungsarbeiten in der verwahrlosten Wohnung eines Mehrfamilienhauses entdeckt worden. Dort hatte sich der Wohnungsinhaber am 6. November 2025 wÃ¤hrend eines Polizeieinsatzes wegen des Verdachts eines Waffendeliktes mit einer Schusswaffe selbst lebensgefÃ¤hrlich verletzt. Der damals 52-JÃ¤hrige war kurz darauf an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Seine Wohnung wurde von der Polizei versiegelt und erst Ende Januar fÃ¼r die EntrÃ¼mpelung freigegeben.



Die Frau war nicht als vermisst gemeldet, wie die Polizei nun weiter mitteilte. Auch hÃ¤tten keinerlei Informationen Ã¼ber ihr Ableben bei den zustÃ¤ndigen Ã„mtern vor gelegen. Die Polizei habe AngehÃ¶rige der Verstorbenen informiert und gehe davon aus, "dass sie Opfer eines TÃ¶tungsdeliktes geworden ist". Dies hÃ¤tten erste Befunde im Rahmen der Obduktion durch die zustÃ¤ndige Rechtsmedizin ergeben.



Wann die Frau zu Tode kam, ist weiter unklar. "Aufgrund von Ã¼bereinstimmenden Zeugenhinweisen und den bisherigen Ermittlungsergebnissen" erhÃ¤rtete demnach aber der Tatverdacht gegen den verstorbenen Wohnungsinhaber. Das Motiv fÃ¼r die Tat sei unklar.