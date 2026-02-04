Im Fall einer bei einer EntrÃ¼mpelung entdeckten Frauenleiche im nordrhein-westfÃ¤lischen Monheim ist die Polizei bei der AufklÃ¤rung vorangekommen. Der Tatverdacht gegen den verstorbenen Wohnungsinhaber habe sich erhÃ¤rtet, teilte die KreispolizeibehÃ¶rde Mettmann am Mittwoch mit. Durch einen DNA-Abgleich wurde die Frau als langjÃ¤hrige LebensgefÃ¤hrtin des Mannes identifiziert.
Die teils skelettierte Frauenleiche war Ende Januar bei EntrÃ¼mpelungsarbeiten in der verwahrlosten Wohnung eines Mehrfamilienhauses entdeckt worden. Dort hatte sich der Wohnungsinhaber am 6. November 2025 wÃ¤hrend eines Polizeieinsatzes wegen des Verdachts eines Waffendeliktes mit einer Schusswaffe selbst lebensgefÃ¤hrlich verletzt. Der damals 52-JÃ¤hrige war kurz darauf an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Seine Wohnung wurde von der Polizei versiegelt und erst Ende Januar fÃ¼r die EntrÃ¼mpelung freigegeben.
Die Frau war nicht als vermisst gemeldet, wie die Polizei nun weiter mitteilte. Auch hÃ¤tten keinerlei Informationen Ã¼ber ihr Ableben bei den zustÃ¤ndigen Ã„mtern vor gelegen. Die Polizei habe AngehÃ¶rige der Verstorbenen informiert und gehe davon aus, "dass sie Opfer eines TÃ¶tungsdeliktes geworden ist". Dies hÃ¤tten erste Befunde im Rahmen der Obduktion durch die zustÃ¤ndige Rechtsmedizin ergeben.
Wann die Frau zu Tode kam, ist weiter unklar. "Aufgrund von Ã¼bereinstimmenden Zeugenhinweisen und den bisherigen Ermittlungsergebnissen" erhÃ¤rtete demnach aber der Tatverdacht gegen den verstorbenen Wohnungsinhaber. Das Motiv fÃ¼r die Tat sei unklar.
Brennpunkte
Bei EntrÃ¼mpelung entdeckte Frauenleiche: Tatverdacht gegen LebensgefÃ¤hrten erhÃ¤rtet
- AFP - 4. Februar 2026, 19:27 Uhr
Im Fall einer bei einer EntrÃ¼mpelung entdeckten Leiche im nordrhein-westfÃ¤lischen Monheim ist die Polizei bei der AufklÃ¤rung vorangekommen. Der Tatverdacht gegen den verstorbenen Wohnungsinhaber habe sich erhÃ¤rtet. Die Frau war seine langjÃ¤hrige LebensgefÃ¤hrtin gewesen.
Im Fall einer bei einer EntrÃ¼mpelung entdeckten Frauenleiche im nordrhein-westfÃ¤lischen Monheim ist die Polizei bei der AufklÃ¤rung vorangekommen. Der Tatverdacht gegen den verstorbenen Wohnungsinhaber habe sich erhÃ¤rtet, teilte die KreispolizeibehÃ¶rde Mettmann am Mittwoch mit. Durch einen DNA-Abgleich wurde die Frau als langjÃ¤hrige LebensgefÃ¤hrtin des Mannes identifiziert.
Weitere Meldungen
Der ehemalige franzÃ¶sische Kulturminister Jack Lang ist wegen seiner hÃ¤ufigen Kontakte zu dem SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein unter Druck geraten. "Einen MÃ¤zen anzufragen,Mehr
Landstuhl (dts Nachrichtenagentur) - Die Staatsanwaltschaft ZweibrÃ¼cken hat Haftbefehl gegen den 26-JÃ¤hrigen erlassen, der einen Zugbegleiter in einer Regionalbahn bei LandstuhlMehr
Sie betÃ¤ubte ihren Mann mit Schlafmitteln und setzte dann die Wohnung in Brand: Das Mordurteil gegen eine Frau aus Bayern ist nun rechtskrÃ¤ftig. Der Bundesgerichtshof (BGH) inMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Bahn, Werner Gatzer, will seinen Posten offenbar vorzeitig zur VerfÃ¼gung stellen. Er habeMehr
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will mit den Golfstaaten Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten neue "strategische Partnerschaften" schlieÃŸen. Merz brachMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Preise fÃ¼r Benzin und Diesel in Deutschland sind in der vergangenen Woche deutlich gestiegen. Laut einer aktuellen Auswertung des ADACMehr