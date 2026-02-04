Angespannte Sicherheitslage: Bundeswehr reduziert PrÃ¤senz im Irak

Erbil (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundeswehr bereitet sich offenbar auf eine drohende militÃ¤rische Eskalation zwischen den USA und dem Iran vor.
Dem "Spiegel" zufolge hat das Operative FÃ¼hrungskommando entschieden, die deutschen KrÃ¤fte im Nordirak deutlich zu reduzieren. Nicht missionskritisches Personal wurde vorsorglich aus dem Irak verlegt. Die SicherheitsmaÃŸnahme sei wegen der "weiter zunehmenden Spannungen zwischen USA und Iran" nÃ¶tig, heiÃŸt es in einer Information fÃ¼r den Bundestag.
Die Bundeswehr unterstÃ¼tzt im Irak den Aufbau der lokalen StreitkrÃ¤fte. Schwerpunkt ist die Kurden-Metropole Erbil im Norden des Irak, in der Hauptstadt Bagdad sind nur noch einzelne Soldaten als Berater eingesetzt. Zuletzt hatte die Bundeswehr fÃ¼r die Mission um die 300 Soldaten im Einsatz. Der grÃ¶ÃŸte Teil davon ist allerdings in Jordanien stationiert, wo die Luftwaffe in al-Azraq seit Jahren ein kleines Feldlager betreibt und die internationale Anti-Terror-Koalition unter anderem mit Tankflugzeugen unterstÃ¼tzt.
Bereits Ende Januar wurde die Gefahrenstufe fÃ¼r den Nordirak wegen "der zunehmenden Gefahr einer militÃ¤rischen Auseinandersetzung mit Iran" verschÃ¤rft. Wegen der gemeinsamen Nutzung von StÃ¼tzpunkten mit US-StreitkrÃ¤ften bestehe eine "mittelbare GefÃ¤hrdung" fÃ¼r die Bundeswehr, so ein aktueller Lagebericht. In der Vergangenheit hatte das iranische Regime in Spannungssituationen mehrfach versucht, US-StreitkrÃ¤fte im Nordirak mit Raketen anzugreifen.
