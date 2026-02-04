Trump: Irans geistliches Oberhaupt Chamenei sollte "sehr besorgt" sein

Ayatollah Ali Chamenei (links) und US-PrÃ¤sident Donald Trump

Inmitten von Vorbereitungen fÃ¼r neue AtomgesprÃ¤che mit dem Iran hat US-PrÃ¤sident Donald Trump eine Warnung an Teherans geistliches Oberhaupt gerichtet. Ayatollah Ali Chamenei "sollte sehr besorgt sein, ja, das sollte er", sagte Trump am Mittwoch in einem Interview mit dem Sender NBC News. "Wie Sie wissen, verhandeln sie mit uns", fÃ¼gte er hinzu, offenbar Bezug nehmend auf PlÃ¤ne fÃ¼r neue GesprÃ¤che mit dem Iran in dieser Woche.



Weiter sagte Trump, dass der Iran nach den US-Angriffen im Juni den Bau einer neuen Atomanlage ins Auge gefasst habe. "Sie haben darÃ¼ber nachgedacht, eine neue Anlage in einem anderen Teil des Landes zu errichten", sagte Trump. "Wir haben davon erfahren, und ich habe gesagt: Wenn ihr das tut, werden wir euch sehr Ã¼bel mitspielen."



Die USA hatten wÃ¤hrend des zwÃ¶lftÃ¤gigen Krieges zwischen Israel und dem Iran im Juni Atomanlagen des Landes bombardiert. Nach der gewaltsamen Niederschlagung der regierungskritischen Proteste im Iran mit tausenden Toten drohte Trump der FÃ¼hrung in Teheran mit einem erneuten militÃ¤rischen Angriff. Die USA entsandten einen FlugzeugtrÃ¤ger in die Region und forderten von Teheran die Aufnahme von Verhandlungen Ã¼ber das iranische Atomprogramm.



Trump Ã¤uÃŸerte sich bei NBC, nachdem das US-Nachrichtenportal "Axios" berichtet hatte, dass die fÃ¼r Freitag geplanten GesprÃ¤che zwischen den USA und dem Iran wegen Unstimmigkeiten Ã¼ber den Ort und das GesprÃ¤chsformat kurz vor dem "Scheitern" stÃ¼nden.Â



Das WeiÃŸe Haus Ã¤uÃŸerte sich zunÃ¤chst nicht zu dem "Axios"-Bericht. Der iranische AuÃŸenminister Abbas Araghtschi teilte jedoch mit, dass die AtomgesprÃ¤che mit den USA fÃ¼r Freitag im Oman geplant seien. "Die AtomgesprÃ¤che mit den Vereinigten Staaten sollen am Freitag um etwa zehn Uhr in Maskat stattfinden", schrieb Araghtschi am Mittwoch im Onlinedienst X. Dem Emirat dankte er "fÃ¼r die nÃ¶tigen Vorbereitungen". Eine BestÃ¤tigung aus Washington stand indes weiter aus.



Zuvor hatten iranische Medien Ã¼ber die bevorstehenden indirekten Verhandlungen in Omans Hauptstadt Maskat berichtet. Den iranischen Nachrichtenagenturen Isna und Tasnim zufolge beschrÃ¤nken sich die GesprÃ¤che "auf die Atomfrage und die Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran".Â



Isna hatte berichtet, dass die iranische Delegation von AuÃŸenminister Araghtschi angefÃ¼hrt wird, der demnach von den iranischen Spitzendiplomaten Madschid Tacht-Rawantschi and Kasem Gharibabadi begleitet wird. FÃ¼r die US-Seite reisen laut IsnaÂ die Sondergesandten von US-PrÃ¤sident Trump, Steve Witkoff und Jared Kushner, zu den GesprÃ¤chen in den Oman.



Vor Araghtschis jÃ¼ngsten Ã„uÃŸerungen hatte US-AuÃŸenminister Marco Rubio erklÃ¤rt, dass die USA bereit seien, sich in dieser Woche mit dem Iran zu treffen. Er unterstrich, dass die GesprÃ¤che sich nicht nur auf Teherans Atomprogramm, sondern auch auf die Entwicklung ballistischer Raketen erstrecken mÃ¼ssten. "Wenn die Iraner sich treffen wollen, sind wir bereit", sagte Rubio am Mittwoch Journalisten, ohne allerdings ein Treffen am Freitag zu bestÃ¤tigen. "Wenn sie ihre Meinung Ã¤ndern, ist das fÃ¼r uns auch in Ordnung."



Rubio zufolge war Witkoff bereit gewesen, sich mit iranischen Vertretern in der TÃ¼rkei zu treffen. Er habe dann aber "widersprÃ¼chliche Berichte" darÃ¼ber erhalten, ob Teheran zugestimmt habe.Â



Israel und westliche Staaten werfen dem Iran seit Jahren vor, nach Atomwaffen zu streben, was Teheran bestreitet. Bei seinen Angriffswellen auf Israel im Juni hatte der Iran ballistische Raketen eingesetzt. In frÃ¼heren GesprÃ¤chen Ã¼ber sein umstrittenes Atomprogramm hatte Teheran einem Ende seines ballistischen Raketenprogramms eine Absage erteilt.