VfB Stuttgart zieht gegen Kiel ins Pokal-Halbfinale ein

Chris FÃ¼hrich (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Kiel (dts Nachrichtenagentur) - Der VfB Stuttgart hat sich im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Holstein Kiel mit 3:0 durchgesetzt.



In einer lange spannenden Partie erzielte Deniz Undav in der 57. Minute das erste Tor fÃ¼r die GÃ¤ste, nachdem er einen FreistoÃŸ von Bilal El Khannouss verwertete. Chris FÃ¼hrich erhÃ¶hte in der 90. Minute auf 2:0, nachdem er einen Konter erfolgreich abschloss. Atakan Karazor sorgte in der Nachspielzeit fÃ¼r den Endstand.



Holstein Kiel, der Elfte der 2. Bundesliga, zeigte sich kÃ¤mpferisch und hatte in der ersten Halbzeit mehrere Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. Besonders in der Anfangsphase gelang es den Gastgebern, die Stuttgarter Defensive unter Druck zu setzen. Dennoch fehlte es den Kielern an der nÃ¶tigen PrÃ¤zision im Abschluss, um den Bundesligisten ernsthaft zu gefÃ¤hrden.



Im weiteren Verlauf der Partie Ã¼bernahm der VfB Stuttgart zunehmend die Kontrolle und lieÃŸ den Ball in den eigenen Reihen laufen. Trotz der BemÃ¼hungen der Kieler, die Partie noch zu drehen, blieb der Bundesligist souverÃ¤n und sicherte sich letztlich den Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals.

