Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzende des Bundestags-Sportausschusses, Aydan Ã–zoguz (SPD), hat den VorstoÃŸ des PrÃ¤sidenten des WeltfuÃŸballverbandes (Fifa), Gianni Infantino, zurÃ¼ckgewiesen, russischen Teams wieder bei internationalen FuÃŸball-Wettbewerben spielen zu lassen. "Eine Wiedereingliederung Russlands und seiner VerbÃ¤nde in den WeltfuÃŸball ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, in dem Russland die Ukraine mit unverminderter HÃ¤rte bombardiert, wÃ¤re ein fatales Signal", sagte Ã–zoguz dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".
Russlands PrÃ¤sident Wladimir Putin verschleppe derzeit die Friedensverhandlungen mit der Ukraine und greife stattdessen massiv mit Bomben und Drohnen zivile Infrastruktur an. TÃ¤glich stÃ¼rben Menschen, viele litten im ukrainischen Winter ohne ausreichende Heizung und ohne Zugang zu flieÃŸendem Wasser.
"Russland in dieser Situation wieder in den internationalen Spielbetrieb einzubinden, wÃ¤re eine BankrotterklÃ¤rung des Sports, ganz besonders im FuÃŸball", sagte Ã–zoguz. "Als weltweit meistgespielte und meistverfolgte Sportart trÃ¤gt der FuÃŸball eine besondere Verantwortung. Und diese Verantwortung muss gelebt werden." Infantino scheine "jeden moralischen Kompass verloren zu haben".
Sport
Ã–zoguz kritisiert Fifa-PlÃ¤ne zur Wiedereingliederung Russlands
- dts - 4. Februar 2026, 07:57 Uhr
