Sport

Ã–zoguz kritisiert Fifa-PlÃ¤ne zur Wiedereingliederung Russlands

  • dts - 4. Februar 2026, 07:57 Uhr
Bild vergrößern: Ã–zoguz kritisiert Fifa-PlÃ¤ne zur Wiedereingliederung Russlands
FuÃŸball (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzende des Bundestags-Sportausschusses, Aydan Ã–zoguz (SPD), hat den VorstoÃŸ des PrÃ¤sidenten des WeltfuÃŸballverbandes (Fifa), Gianni Infantino, zurÃ¼ckgewiesen, russischen Teams wieder bei internationalen FuÃŸball-Wettbewerben spielen zu lassen. "Eine Wiedereingliederung Russlands und seiner VerbÃ¤nde in den WeltfuÃŸball ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, in dem Russland die Ukraine mit unverminderter HÃ¤rte bombardiert, wÃ¤re ein fatales Signal", sagte Ã–zoguz dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Russlands PrÃ¤sident Wladimir Putin verschleppe derzeit die Friedensverhandlungen mit der Ukraine und greife stattdessen massiv mit Bomben und Drohnen zivile Infrastruktur an. TÃ¤glich stÃ¼rben Menschen, viele litten im ukrainischen Winter ohne ausreichende Heizung und ohne Zugang zu flieÃŸendem Wasser.

"Russland in dieser Situation wieder in den internationalen Spielbetrieb einzubinden, wÃ¤re eine BankrotterklÃ¤rung des Sports, ganz besonders im FuÃŸball", sagte Ã–zoguz. "Als weltweit meistgespielte und meistverfolgte Sportart trÃ¤gt der FuÃŸball eine besondere Verantwortung. Und diese Verantwortung muss gelebt werden." Infantino scheine "jeden moralischen Kompass verloren zu haben".

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Leverkusen zieht souverÃ¤n ins Halbfinale des DFB-Pokals ein
    Leverkusen zieht souverÃ¤n ins Halbfinale des DFB-Pokals ein

    Leverkusen (dts Nachrichtenagentur) - Bayer Leverkusen hat sich am Dienstagabend mit einem ungefÃ¤hrdeten 3:0-Erfolg gegen den FC St. Pauli fÃ¼r das Halbfinale des DFB-Pokals

    Mehr
    GroÃŸe Mehrheit gegen Boykott der FuÃŸball-WM
    GroÃŸe Mehrheit gegen Boykott der FuÃŸball-WM

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Mehrheit der BundesbÃ¼rger ist trotz einer Diskussion um einen Boykott der FuÃŸball-WM dafÃ¼r, dass die Nationalmannschaft wie geplant im

    Mehr
    Handball-EM: Deutschland verliert Finale gegen DÃ¤nemark
    Handball-EM: Deutschland verliert Finale gegen DÃ¤nemark

    Herning (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland hat im Finale der Handball-Europameisterschaft 2026 gegen DÃ¤nemark mit 34:27 verloren. Das Spiel war von Beginn an umkÃ¤mpft, wobei

    Mehr
    Umfrage: Unternehmen in deutscher Autoindustrie erwarten mehr Exporte
    Umfrage: Unternehmen in deutscher Autoindustrie erwarten mehr Exporte
    Telekom erÃ¶ffnet mit Nvidia ausgebautes KI-Rechenzentrum in MÃ¼nchen
    Telekom erÃ¶ffnet mit Nvidia ausgebautes KI-Rechenzentrum in MÃ¼nchen
    "Illegale" Werbetaktiken: Ryanair verliert vor Gericht in Belgien
    Aus SicherheitsgrÃ¼nden: China verbannt versenkbare AutotÃ¼rgriffe
    Aus SicherheitsgrÃ¼nden: China verbannt versenkbare AutotÃ¼rgriffe
    Baden-WÃ¼rttemberg: 23-JÃ¤hriger stirbt bei ZusammenstoÃŸ von Auto und Zug
    Baden-WÃ¼rttemberg: 23-JÃ¤hriger stirbt bei ZusammenstoÃŸ von Auto und Zug
    Wieder Schnee und Ã¼berfrierender Regen: Behinderungen und UnfÃ¤lle im Nordwesten
    Wieder Schnee und Ã¼berfrierender Regen: Behinderungen und UnfÃ¤lle im Nordwesten
    DGB kritisiert VerzÃ¶gerung bei StÃ¤rkung der Tarifbindung
    DGB kritisiert VerzÃ¶gerung bei StÃ¤rkung der Tarifbindung
    Handwerk kritisiert HÃ¤ngepartie um GebÃ¤udeenergiegesetz
    Handwerk kritisiert HÃ¤ngepartie um GebÃ¤udeenergiegesetz
    GeschÃ¤ftsklima in Autoindustrie etwas besser
    GeschÃ¤ftsklima in Autoindustrie etwas besser
    MÃ¶rder von Japans Ex-Regierungschef Abe legt Berufung gegen Haftstrafe ein
    MÃ¶rder von Japans Ex-Regierungschef Abe legt Berufung gegen Haftstrafe ein

    Top Meldungen

    Opposition fordert Planungssicherheit beim Heizungsgesetz
    Opposition fordert Planungssicherheit beim Heizungsgesetz

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der baupolitische Sprecher der GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion, Kassem Taher Saleh, erhÃ¶ht den Druck auf die Bundesregierung, Eckpunkte fÃ¼r eine

    Mehr
    Umweltministerium startet Renaturierungsprogramm fÃ¼r Flussauen
    Umweltministerium startet Renaturierungsprogramm fÃ¼r Flussauen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesumweltministerium startet ein neues FÃ¶rderprogramm zur Renaturierung von Auen kleinerer FlÃ¼sse in HÃ¶he von 59 Millionen Euro. "Die

    Mehr
    DIW: Marktanteil von ElektromobilitÃ¤t wÃ¤chst zu langsam
    DIW: Marktanteil von ElektromobilitÃ¤t wÃ¤chst zu langsam

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Anteil von E-Autos in Deutschland wÃ¤chst, aber zu langsam, um den Verkehr schnell klimaneutral zu machen. Das ist das Ergebnis einer

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts