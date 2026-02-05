Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Um den Strukturwandel in den Braunkohlerevieren zu gestalten, stehen Milliarden Euro aus dem "Investitionsgesetz Kohleregionen" auch fÃ¼r die Schiene bereit - doch Fortschritte sind rar.
"Obwohl es nicht am Geld mangelt, ist von den 29 Schienenprojekten gerade einmal eines komplett fertiggestellt - der Bahnhof Bitterfeld", sagte die GrÃ¼nen-Politikerin Paula Piechotta dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Die Haushaltspolitikerin bezog sich dabei auf die Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage ihrer Fraktion.
"Die Ã¼brigen Projekte dÃ¼mpeln immer noch in einer frÃ¼hen Planungsphase umher - darunter auch die Ausbaustrecken Aachen-KÃ¶ln und Berlin-Cottbus-GÃ¶rlitz zwei GroÃŸprojekte", kritisierte Piechotta. FÃ¼r erstere sind 948 Millionen, fÃ¼r Berlin-GÃ¶rlitz rund 1,64 Milliarden Euro eingeplant. Trotz der bereits langen Vorlaufzeit sind keine Fertigstellungstermine vermerkt. Der zweigleisige Ausbau der Bahnstrecke zwischen LÃ¼bbenau und Cottbus hat immerhin ein ungefÃ¤hres Datum: "Voraussichtlich 2027" steht da. Nach Planungen der Bahn ist damit allerdings Dezember 2027 gemeint.
Piechotta forderte eine Priorisierung der Schienenprojekte. "Jeder Tag VerzÃ¶gerung macht jedes Projekt teurer, sodass die Milliarden nicht fÃ¼r versprochene Schienenprojekte, sondern vor allem fÃ¼r Baupreissteigerungen draufgehen", sagte sie dem RND.
Wirtschaft
Kaum Schienenausbau in Kohleregionen
- dts - 5. Februar 2026
