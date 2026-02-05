Wirtschaft

Kaum Schienenausbau in Kohleregionen

  • dts - 5. Februar 2026
Bild vergrößern: Kaum Schienenausbau in Kohleregionen
Bauarbeiten an einer Gleisanlage (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Um den Strukturwandel in den Braunkohlerevieren zu gestalten, stehen Milliarden Euro aus dem "Investitionsgesetz Kohleregionen" auch fÃ¼r die Schiene bereit - doch Fortschritte sind rar.

"Obwohl es nicht am Geld mangelt, ist von den 29 Schienenprojekten gerade einmal eines komplett fertiggestellt - der Bahnhof Bitterfeld", sagte die GrÃ¼nen-Politikerin Paula Piechotta dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Die Haushaltspolitikerin bezog sich dabei auf die Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage ihrer Fraktion.

"Die Ã¼brigen Projekte dÃ¼mpeln immer noch in einer frÃ¼hen Planungsphase umher - darunter auch die Ausbaustrecken Aachen-KÃ¶ln und Berlin-Cottbus-GÃ¶rlitz zwei GroÃŸprojekte", kritisierte Piechotta. FÃ¼r erstere sind 948 Millionen, fÃ¼r Berlin-GÃ¶rlitz rund 1,64 Milliarden Euro eingeplant. Trotz der bereits langen Vorlaufzeit sind keine Fertigstellungstermine vermerkt. Der zweigleisige Ausbau der Bahnstrecke zwischen LÃ¼bbenau und Cottbus hat immerhin ein ungefÃ¤hres Datum: "Voraussichtlich 2027" steht da. Nach Planungen der Bahn ist damit allerdings Dezember 2027 gemeint.

Piechotta forderte eine Priorisierung der Schienenprojekte. "Jeder Tag VerzÃ¶gerung macht jedes Projekt teurer, sodass die Milliarden nicht fÃ¼r versprochene Schienenprojekte, sondern vor allem fÃ¼r Baupreissteigerungen draufgehen", sagte sie dem RND.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    KrankenhÃ¤user wollen 13.400 Zivi-Stellen schaffen
    KrankenhÃ¤user wollen 13.400 Zivi-Stellen schaffen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die KrankenhÃ¤user in Deutschland hoffen auf die WiedereinfÃ¼hrung des Zivildienstes. "FÃ¼r den Fall, dass der Zivildienst wieder eingefÃ¼hrt

    Mehr
    Wohnungskonzern LEG will sich aus Ostdeutschland zurÃ¼ckziehen
    Wohnungskonzern LEG will sich aus Ostdeutschland zurÃ¼ckziehen

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Der Wohnungskonzern LEG will sich noch in diesem Jahr komplett aus Ostdeutschland zurÃ¼ckziehen. "Das ist nicht unser Markt. Wir hatten da

    Mehr
    Trump telefoniert mit Xi Ã¼ber Weltlage und Handel
    Trump telefoniert mit Xi Ã¼ber Weltlage und Handel

    Washington/Peking (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump hat nach eigener Aussage ein "ausfÃ¼hrliches" TelefongesprÃ¤ch mit Chinas PrÃ¤sident Xi Jinping gefÃ¼hrt.

    Mehr
    EU-Parlament setzt Umsetzung von US-Zolldeal aus dem vergangenen Jahr fort
    EU-Parlament setzt Umsetzung von US-Zolldeal aus dem vergangenen Jahr fort
    Telekom nimmt KI-Rechenzentrum in MÃ¼nchen in Betrieb
    Telekom nimmt KI-Rechenzentrum in MÃ¼nchen in Betrieb
    Infineon stockt Investitionen in neue Halbleiterfabrik wegen KI-Booms auf
    Infineon stockt Investitionen in neue Halbleiterfabrik wegen KI-Booms auf
    Studie: Ladeinfrastruktur ist kein Hindernis mehr fÃ¼r E-Auto-Hochlauf
    Studie: Ladeinfrastruktur ist kein Hindernis mehr fÃ¼r E-Auto-Hochlauf
    GesprÃ¤che zwischen Iran und den USA am Freitag im Oman
    GesprÃ¤che zwischen Iran und den USA am Freitag im Oman
    Finanzministerium gibt sich bei Steuersenkungen ahnungslos
    Finanzministerium gibt sich bei Steuersenkungen ahnungslos
    Trump: Irans geistliches Oberhaupt Chamenei sollte
    Trump: Irans geistliches Oberhaupt Chamenei sollte "sehr besorgt" sein
    VfB Stuttgart zieht gegen Kiel ins Pokal-Halbfinale ein
    VfB Stuttgart zieht gegen Kiel ins Pokal-Halbfinale ein
    Angespannte Sicherheitslage: Bundeswehr reduziert PrÃ¤senz im Irak
    Angespannte Sicherheitslage: Bundeswehr reduziert PrÃ¤senz im Irak
    AnwÃ¤ltin: Inhaftierte iranische Aktivistin Mohammadi seit drei Tagen im Hungerstreik
    AnwÃ¤ltin: Inhaftierte iranische Aktivistin Mohammadi seit drei Tagen im Hungerstreik

    Top Meldungen

    Bahn erhÃ¤lt neuen Aufsichtsratschef
    Bahn erhÃ¤lt neuen Aufsichtsratschef

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Bahn, Werner Gatzer, will seinen Posten offenbar vorzeitig zur VerfÃ¼gung stellen. Er habe

    Mehr
    "Strategische Partnerschaft" gesucht: Merz zu Besuch in Golfstaaten aufgebrochen

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will mit den Golfstaaten Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten neue "strategische Partnerschaften" schlieÃŸen. Merz brach

    Mehr
    Preise fÃ¼r Benzin und Diesel deutlich gestiegen
    Preise fÃ¼r Benzin und Diesel deutlich gestiegen

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Preise fÃ¼r Benzin und Diesel in Deutschland sind in der vergangenen Woche deutlich gestiegen. Laut einer aktuellen Auswertung des ADAC

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts