Der letzte Atomwaffen-AbrÃ¼stungsvertrag zwischen den USA und Russland, das "New Start"-Abkommen, ist am Donnerstag ausgelaufen. Das Ende des Abkommens sei "ein schwerwiegender Moment fÃ¼r den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit", erklÃ¤rte UN-GeneralsekretÃ¤r AntÃ³nio Guterres. Er rief Moskau und Washington auf, sich "unverzÃ¼glich" auf einen "Nachfolgevertrag" zu einigen.
Erstmals seit Ã¼ber einem halben Jahrhundert gibt es Guterres zufolge nun keine BeschrÃ¤nkungen fÃ¼r die Atomwaffenarsenale der USA und Russlands. "Diese AuflÃ¶sung jahrzehntelanger Errungenschaften kÃ¶nnte zu keinem ungÃ¼nstigeren Zeitpunkt kommen", erklÃ¤rte der UN-GeneralsekretÃ¤r. "Das Risiko eines Einsatzes von Atomwaffen ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr."
Moskau erklÃ¤rte, sich mit dem Auslaufen des Abkommens nicht mehr an BeschrÃ¤nkungen der Zahl seiner AtomsprengkÃ¶pfe gebunden zu fÃ¼hlen. "Wir gehen davon aus, dass die Vertragsparteien des New-Start-Vertrags nicht lÃ¤nger an Verpflichtungen oder symmetrische ErklÃ¤rungen im Rahmen des Vertrags gebunden sind", erklÃ¤rte das russische Verteidigungsministerium am Mittwoch.
Das "New Start"-Abkommen war im April 2010 von US-PrÃ¤sident Barack Obama und dem damaligen russischen PrÃ¤sidenten Dmitri Medwedew unterzeichnet worden. Die USA und Russland verpflichteten sich damit, ihre atomaren SprengkÃ¶pfe jeweils auf maximal 1550 zu verringern. Zudem wollten beide Seiten ihre TrÃ¤gerraketen und schweren Bomber auf maximal 800 begrenzen.
Kurz vor dem Auslaufen von "New Start" im Februar 2021 wurde es um fÃ¼nf Jahre verlÃ¤ngert. Im vergangenen Jahr schlug Kreml-Chef Wladimir Putin den USA vor, das Abkommen um ein Jahr zu verlÃ¤ngern. US-PrÃ¤sident Donald Trump nannte den VorstoÃŸ zwar "eine gute Idee", es passierte jedoch nichts. Aus Sicht der USA sollte ein kÃ¼nftiges Atomabkommen neben Russland auch China einschlieÃŸen.Â
Politik
Letztes Atom-AbrÃ¼stungsabkommen zwischen Russland und den USA ausgelaufen
- AFP - 5. Februar 2026, 01:27 Uhr
