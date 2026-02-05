Finanzministerium gibt sich bei Steuersenkungen ahnungslos

Bundesministerium der Finanzen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesfinanzministerium weiÃŸ nach eigenem Bekunden nicht, welche BevÃ¶lkerungsgruppen von den bisherigen Steuersenkungen der schwarz-roten Koalition profitiert haben und welche nicht.



Das geht aus gleich zwei beinahe wortgleichen Schreiben des Ressorts an die Linken-Bundestagsabgeordnete Doris Achelwilm hervor, Ã¼ber die die "SÃ¼ddeutsche Zeitung" berichtet. "Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung vor", heiÃŸt es in einem der beiden Briefe.



Achelwilm hatte vom Ministerium wissen wollen, wie sich das sogenannte Investitionssofortprogramm der Regierung und das SteuerÃ¤nderungsgesetz 2025 auf die unterschiedlichen Einkommensgruppen in der BevÃ¶lkerung ausgewirkt haben, also etwa auf Durchschnitts-, Gering- und Spitzenverdiener.



Mit dem Investitionsprogramm, besser bekannt als "Wachstumsbooster", will die Regierung die Wirtschaft wieder in Schwung bringen. Konkret geht es etwa um groÃŸzÃ¼gigere AbschreibungsmÃ¶glichkeiten fÃ¼r Unternehmen und eine schrittweise Senkung der KÃ¶rperschaftsteuer. Mit dem SteuerÃ¤nderungsgesetz fÃ¼hrten Union und SPD unter anderem das Mehrwertsteuerprivileg fÃ¼r die Gastronomie wieder ein und hoben die Entfernungspauschale fÃ¼r den Weg zur Arbeit an.



Das Deutsche Institut fÃ¼r Wirtschaftsforschung (DIW) hatte schon vor Monaten analysiert, dass die Hauptprofiteure des "Wachstumsboosters" vor allem "die Reichen und Superreichen" sein dÃ¼rften, da Firmen fast immer im Besitz von Haushalten mit hohen Einkommen und VermÃ¶gen seien. Konkret: Laut DIW-SchÃ¤tzung werden 69 Prozent der Entlastungen, fast 20 Milliarden Euro, an das einkommensstÃ¤rkste Prozent der BevÃ¶lkerung gehen, also an Haushalte mit einem jÃ¤hrlichen Bruttoeinkommen ab 180.000 Euro.



Weil sich die Linkspartei mit der angeblichen Ahnungslosigkeit des Finanzministeriums nicht lÃ¤nger abfinden will, werden Achelwilm und ihre Fraktion noch in dieser Woche einen Antrag in den Bundestag einbringen, in dem sie fordern, dass kÃ¼nftig jedes Steuergesetz einem "Verteilungs-Check" unterworfen wird. Anders als bisher soll die Regierung im Gesetzentwurf nicht mehr nur angeben, welche Auswirkungen die geplanten MaÃŸnahmen auf die Ã¶ffentlichen Haushalte und die BÃ¼rokratiekosten von BÃ¼rgern und Unternehmen haben werden, sondern auch, wie die Verteilungseffekte aussehen dÃ¼rften.



Konkret verlangt die Linke Angaben zur Aufsplittung von Steuererleichterungen oder -erhÃ¶hungen auf Unternehmen und BÃ¼rger, zu den Folgen fÃ¼r alle zehn Einkommensgruppen sowie zur jeweiligen Wirkung auf die fÃ¼nf, ein und 0,1 einkommensstÃ¤rksten Prozent der Privathaushalte. Vorbild ist Schweden, wo derlei Effekte schon seit vielen Jahren untersucht werden.



"Es wird Zeit, sichtbar zu machen, welche Einkommensgruppen in welchen GrÃ¶ÃŸenordnungen steuergesetzlich be- oder entlastet werden", sagte Achelwilm der SZ. Die amtierende Koalition aus CDU, CSU und SPD entlaste bislang ausschlieÃŸlich "nach oben". "Haushalte mit niedrigem oder mittlerem Einkommen kamen kaum in den milliardenschweren Entlastungspaketen vor, wÃ¤hrend Unternehmen und Ãœberreiche deutlich profitiert haben dÃ¼rften", so die Linken-Politikerin, die auch Obfrau ihrer Fraktion im Bundestagsfinanzausschuss ist. "Wir wollen derartige Effekte transparent dargestellt sehen. Methodisch ist das ohne groÃŸen Aufwand mÃ¶glich und in anderen LÃ¤ndern lÃ¤ngst Praxis."

