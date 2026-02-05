Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem TÃ¶tungsdelikt in einem Regionalzug in Landstuhl hat Jochen Kopelke, der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, eine massive Aufstockung der Bundes- und Landespolizeien verlangt.
"Mit Blick auf die Sorgen bei Bahnpersonal, Reisenden und Polizei muss die Bundesregierung gemeinsam mit Innenministerkonferenz und Verkehrsministerkonferenz umgehend sofort MaÃŸnahmen beraten und beschlieÃŸen", sagte Kopelke den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagsausgaben). Die fÃ¼r die Sicherheit auf BahnhÃ¶fen zustÃ¤ndige Bundespolizei "wartet seit Monaten auf VerstÃ¤rkung".
Die Polizei sei mit Grenzkontrollen stark gebunden. Kopelke forderte ein Sofortprogramm fÃ¼r alle PolizeibehÃ¶rden. Mit zusÃ¤tzlichen 14 Hundertschaften fÃ¼r die Bundes- und Landespolizeien kÃ¶nne man "effektiv, schlagkrÃ¤ftig und flexibel Ã¼berall in der Bundesrepublik mehr Sicherheit gewÃ¤hren".
Brennpunkte
Landstuhl: GdP drÃ¤ngt auf Sofortprogramm fÃ¼r mehr Polizisten
- dts - 5. Februar 2026
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem TÃ¶tungsdelikt in einem Regionalzug in Landstuhl hat Jochen Kopelke, der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, eine massive Aufstockung der Bundes- und Landespolizeien verlangt.
Weitere Meldungen
Die bei dem spektakulÃ¤ren Einbruch im Pariser Louvre von den flÃ¼chtenden Dieben zurÃ¼ckgelassene Krone kann vollstÃ¤ndig wiederhergestellt werden. Die Krone der einstigenMehr
Im Konflikt zwischen den USA und dem Iran sind fÃ¼r Freitag GesprÃ¤che zwischen beiden LÃ¤ndern im Oman geplant, bei denen es vorrangig um das iranische Atomprogramm gehen soll.Mehr
Inmitten von Vorbereitungen fÃ¼r neue AtomgesprÃ¤che mit dem Iran hat US-PrÃ¤sident Donald Trump eine Warnung an Teherans geistliches Oberhaupt gerichtet. Ayatollah Ali ChameneiMehr
Top Meldungen
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Der Wohnungskonzern LEG will sich noch in diesem Jahr komplett aus Ostdeutschland zurÃ¼ckziehen. "Das ist nicht unser Markt. Wir hatten daMehr
Washington/Peking (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump hat nach eigener Aussage ein "ausfÃ¼hrliches" TelefongesprÃ¤ch mit Chinas PrÃ¤sident Xi Jinping gefÃ¼hrt.Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Bahn, Werner Gatzer, will seinen Posten offenbar vorzeitig zur VerfÃ¼gung stellen. Er habeMehr