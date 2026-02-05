Landstuhl: GdP drÃ¤ngt auf Sofortprogramm fÃ¼r mehr Polizisten

Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem TÃ¶tungsdelikt in einem Regionalzug in Landstuhl hat Jochen Kopelke, der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, eine massive Aufstockung der Bundes- und Landespolizeien verlangt.



"Mit Blick auf die Sorgen bei Bahnpersonal, Reisenden und Polizei muss die Bundesregierung gemeinsam mit Innenministerkonferenz und Verkehrsministerkonferenz umgehend sofort MaÃŸnahmen beraten und beschlieÃŸen", sagte Kopelke den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagsausgaben). Die fÃ¼r die Sicherheit auf BahnhÃ¶fen zustÃ¤ndige Bundespolizei "wartet seit Monaten auf VerstÃ¤rkung".



Die Polizei sei mit Grenzkontrollen stark gebunden. Kopelke forderte ein Sofortprogramm fÃ¼r alle PolizeibehÃ¶rden. Mit zusÃ¤tzlichen 14 Hundertschaften fÃ¼r die Bundes- und Landespolizeien kÃ¶nne man "effektiv, schlagkrÃ¤ftig und flexibel Ã¼berall in der Bundesrepublik mehr Sicherheit gewÃ¤hren".

