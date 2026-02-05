GesprÃ¤che zwischen Iran und den USA am Freitag im Oman

Araghtschi Mitte Januar in Teheran

Im Konflikt zwischen den USA und dem Iran sind fÃ¼r Freitag GesprÃ¤che zwischen beiden LÃ¤ndern im Oman geplant, bei denen es vorrangig um das iranische Atomprogramm gehen soll. "Die AtomgesprÃ¤che mit den Vereinigten Staaten sollen am Freitag um etwa zehn Uhr in Maskat stattfinden", erklÃ¤rte der iranische AuÃŸenminister Abbas Araghtschi am Mittwoch im Onlinedienst X. Ein hochrangiger Vertreter des WeiÃŸen Hauses bestÃ¤tigte gegenÃ¼ber der Nachrichtenagentur AFP das Datum und den Ort des Treffens.



Der iranischen Nachrichtenagentur Isna zufolge wird die iranische Delegation von Araghtschi angefÃ¼hrt. An den GesprÃ¤chen nehmen demnach zudem die iranischen Spitzendiplomaten Madschid Tacht-Rawantschi and Kasem Gharibabadi teil. FÃ¼r die US-Seite reisen laut IsnaÂ die Sondergesandten von US-PrÃ¤sident Donald Trump, Steve Witkoff und Jared Kushner, zu den GesprÃ¤chen in den Oman.



Washington und Teheran unterhalten seit mehr als 40 Jahren keine direkten diplomatischen Beziehungen miteinander. Nach der gewaltsamen Niederschlagung der regierungskritischen Proteste im Iran mit tausenden Toten hatte Trump der FÃ¼hrung in Teheran mit einem militÃ¤rischen Angriff gedroht. Die USA entsandten einen FlugzeugtrÃ¤ger in die Region und forderten von Teheran die Aufnahme von Verhandlungen Ã¼ber das iranische Atomprogramm.