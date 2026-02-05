Brennpunkte

GesprÃ¤che zwischen Iran und den USA am Freitag im Oman

  • AFP - 5. Februar 2026, 00:06 Uhr
Bild vergrößern: GesprÃ¤che zwischen Iran und den USA am Freitag im Oman
Araghtschi Mitte Januar in Teheran
Bild: AFP

Im Konflikt zwischen den USA und dem Iran sind fÃ¼r Freitag GesprÃ¤che zwischen beiden LÃ¤ndern im Oman geplant, bei denen es vorrangig um das iranische Atomprogramm gehen soll.

Im Konflikt zwischen den USA und dem Iran sind fÃ¼r Freitag GesprÃ¤che zwischen beiden LÃ¤ndern im Oman geplant, bei denen es vorrangig um das iranische Atomprogramm gehen soll. "Die AtomgesprÃ¤che mit den Vereinigten Staaten sollen am Freitag um etwa zehn Uhr in Maskat stattfinden", erklÃ¤rte der iranische AuÃŸenminister Abbas Araghtschi am Mittwoch im Onlinedienst X. Ein hochrangiger Vertreter des WeiÃŸen Hauses bestÃ¤tigte gegenÃ¼ber der Nachrichtenagentur AFP das Datum und den Ort des Treffens.

Der iranischen Nachrichtenagentur Isna zufolge wird die iranische Delegation von Araghtschi angefÃ¼hrt. An den GesprÃ¤chen nehmen demnach zudem die iranischen Spitzendiplomaten Madschid Tacht-Rawantschi and Kasem Gharibabadi teil. FÃ¼r die US-Seite reisen laut IsnaÂ die Sondergesandten von US-PrÃ¤sident Donald Trump, Steve Witkoff und Jared Kushner, zu den GesprÃ¤chen in den Oman.

Washington und Teheran unterhalten seit mehr als 40 Jahren keine direkten diplomatischen Beziehungen miteinander. Nach der gewaltsamen Niederschlagung der regierungskritischen Proteste im Iran mit tausenden Toten hatte Trump der FÃ¼hrung in Teheran mit einem militÃ¤rischen Angriff gedroht. Die USA entsandten einen FlugzeugtrÃ¤ger in die Region und forderten von Teheran die Aufnahme von Verhandlungen Ã¼ber das iranische Atomprogramm.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Trump: Irans geistliches Oberhaupt Chamenei sollte
    Trump: Irans geistliches Oberhaupt Chamenei sollte "sehr besorgt" sein

    Inmitten von Vorbereitungen fÃ¼r neue AtomgesprÃ¤che mit dem Iran hat US-PrÃ¤sident Donald Trump eine Warnung an Teherans geistliches Oberhaupt gerichtet. Ayatollah Ali Chamenei

    Mehr
    Angespannte Sicherheitslage: Bundeswehr reduziert PrÃ¤senz im Irak
    Angespannte Sicherheitslage: Bundeswehr reduziert PrÃ¤senz im Irak

    Erbil (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundeswehr bereitet sich offenbar auf eine drohende militÃ¤rische Eskalation zwischen den USA und dem Iran vor. Dem "Spiegel" zufolge hat das

    Mehr
    AnwÃ¤ltin: Inhaftierte iranische Aktivistin Mohammadi seit drei Tagen im Hungerstreik
    AnwÃ¤ltin: Inhaftierte iranische Aktivistin Mohammadi seit drei Tagen im Hungerstreik

    Die inhaftierte iranischeÂ FriedensnobelpreistrÃ¤gerin Narges Mohammadi ist nach Angaben ihrer AnwÃ¤ltin in den Hungerstreik getreten. Der Hungerstreik der bei einem Protest im

    Mehr
    EU-Parlament setzt Umsetzung von US-Zolldeal aus dem vergangenen Jahr fort
    EU-Parlament setzt Umsetzung von US-Zolldeal aus dem vergangenen Jahr fort
    Telekom nimmt KI-Rechenzentrum in MÃ¼nchen in Betrieb
    Telekom nimmt KI-Rechenzentrum in MÃ¼nchen in Betrieb
    Infineon stockt Investitionen in neue Halbleiterfabrik wegen KI-Booms auf
    Infineon stockt Investitionen in neue Halbleiterfabrik wegen KI-Booms auf
    Studie: Ladeinfrastruktur ist kein Hindernis mehr fÃ¼r E-Auto-Hochlauf
    Studie: Ladeinfrastruktur ist kein Hindernis mehr fÃ¼r E-Auto-Hochlauf
    Kaum Schienenausbau in Kohleregionen
    Kaum Schienenausbau in Kohleregionen
    Finanzministerium gibt sich bei Steuersenkungen ahnungslos
    Finanzministerium gibt sich bei Steuersenkungen ahnungslos
    KrankenhÃ¤user wollen 13.400 Zivi-Stellen schaffen
    KrankenhÃ¤user wollen 13.400 Zivi-Stellen schaffen
    Wohnungskonzern LEG will sich aus Ostdeutschland zurÃ¼ckziehen
    Wohnungskonzern LEG will sich aus Ostdeutschland zurÃ¼ckziehen
    VfB Stuttgart zieht gegen Kiel ins Pokal-Halbfinale ein
    VfB Stuttgart zieht gegen Kiel ins Pokal-Halbfinale ein
    Attentatsversuch auf Trump: 59-JÃ¤hriger zu lebenslanger Haft verurteilt
    Attentatsversuch auf Trump: 59-JÃ¤hriger zu lebenslanger Haft verurteilt

    Top Meldungen

    Trump telefoniert mit Xi Ã¼ber Weltlage und Handel
    Trump telefoniert mit Xi Ã¼ber Weltlage und Handel

    Washington/Peking (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump hat nach eigener Aussage ein "ausfÃ¼hrliches" TelefongesprÃ¤ch mit Chinas PrÃ¤sident Xi Jinping gefÃ¼hrt.

    Mehr
    Bahn erhÃ¤lt neuen Aufsichtsratschef
    Bahn erhÃ¤lt neuen Aufsichtsratschef

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Bahn, Werner Gatzer, will seinen Posten offenbar vorzeitig zur VerfÃ¼gung stellen. Er habe

    Mehr
    "Strategische Partnerschaft" gesucht: Merz zu Besuch in Golfstaaten aufgebrochen

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will mit den Golfstaaten Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten neue "strategische Partnerschaften" schlieÃŸen. Merz brach

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts