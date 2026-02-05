DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Der Wohnungskonzern LEG will sich noch in diesem Jahr komplett aus Ostdeutschland zurÃ¼ckziehen.
"Das ist nicht unser Markt. Wir hatten da 1.700 Wohnungen, die wir verkaufen wollen", sagte LEG-Chef Lars von Lackum der "Rheinischen Post" (Donnerstag). Der GroÃŸteil der Wohnungen solle bis Jahresende verÃ¤uÃŸert sein, so von Lackum, der sich auch von anderen BestÃ¤nden trennen will: "Wir stellen wieder insgesamt 5.000 Wohnungen ins Schaufenster. Dabei verkaufen wir aber auf keinen Fall unter Buchwert."
2025 hat das Unternehmen nach Angaben des Managers rund 3.100 Wohnungen fÃ¼r insgesamt 250 Millionen Euro abgegeben.
Wirtschaft
Wohnungskonzern LEG will sich aus Ostdeutschland zurÃ¼ckziehen
- dts - 5. Februar 2026
