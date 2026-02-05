KrankenhÃ¤user wollen 13.400 Zivi-Stellen schaffen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die KrankenhÃ¤user in Deutschland hoffen auf die WiedereinfÃ¼hrung des Zivildienstes.
"FÃ¼r den Fall, dass der Zivildienst wieder eingefÃ¼hrt werden sollte, sind die KrankenhÃ¤user in hohem MaÃŸe bereit, Zivildienstleistende zu beschÃ¤ftigen. 93â€…Prozent der Befragten bezeichneten ihre Bereitschaft hierzu als sehr groÃŸ (65â€…Prozent) oder eher groÃŸ (28â€…Prozent)", heiÃŸt es in einer aktuellen Umfrage des Deutschen Krankenhaus Instituts (DKI), Ã¼ber die die "Rheinische Post" in ihrer Donnerstagsausgabe berichtet.
Fast alle HÃ¤user, die frÃ¼her Zivis beschÃ¤ftigten, wÃ¤ren bereit, wieder ein vergleichbares Stellenangebot zu schaffen: "Hochgerechnet wÃ¤ren dies schÃ¤tzungsweise 13.400â€…Zivildienststellen an rund 1.260â€…Krankenhausstandorten", heiÃŸt es in der Auswertung der Umfrage. "In jeweils 93â€…Prozent der KrankenhÃ¤user wÃ¼rden sie zur UnterstÃ¼tzung der Pflege sowie fÃ¼r Patientenbegleit-, Hol- und Bringdienste eingesetzt." Auch der technische Dienst und der Hauswirtschaftsdienst wurden, wenn auch seltener, als mÃ¶gliche Einsatzbereiche genannt.
"Der Zivildienst bietet die Chance, jungen Menschen frÃ¼hzeitig und praxisnah Einblicke in die vielfÃ¤ltigen TÃ¤tigkeiten im Krankenhaus zu ermÃ¶glichen. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, dass der Zivildienst in vielen FÃ¤llen ein Einstieg in spÃ¤tere Berufe in der Pflege oder im medizinischen Bereich war", sagte Henriette Neumeyer, stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Krankenhaus-Gesellschaft.
Ein Knackpunkt wird die Bezahlung: "Der Ã¼berwiegende Teil der befragten HÃ¤user kann sich eine Finanzierung analog zum heutigen Bundesfreiwilligendienst vorstellen. Nicht darstellbar ist aber ein Eigenanteil von 30 Prozent an einer mÃ¶glichen VergÃ¼tung von rund 2.600 Euro pro Monat - eine Summe, die derzeit fÃ¼r freiwillig Wehrdienstleistende geplant ist", sagte Neumeyer. "Eine solche finanzielle Belastung wÃ¤re fÃ¼r die Kliniken wirtschaftlich nicht tragbar."
Wirtschaft
KrankenhÃ¤user wollen 13.400 Zivi-Stellen schaffen
- dts - 5. Februar 2026
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die KrankenhÃ¤user in Deutschland hoffen auf die WiedereinfÃ¼hrung des Zivildienstes.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Um den Strukturwandel in den Braunkohlerevieren zu gestalten, stehen Milliarden Euro aus dem "Investitionsgesetz Kohleregionen" auch fÃ¼r dieMehr
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Der Wohnungskonzern LEG will sich noch in diesem Jahr komplett aus Ostdeutschland zurÃ¼ckziehen. "Das ist nicht unser Markt. Wir hatten daMehr
Washington/Peking (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump hat nach eigener Aussage ein "ausfÃ¼hrliches" TelefongesprÃ¤ch mit Chinas PrÃ¤sident Xi Jinping gefÃ¼hrt.Mehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Bahn, Werner Gatzer, will seinen Posten offenbar vorzeitig zur VerfÃ¼gung stellen. Er habeMehr
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will mit den Golfstaaten Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten neue "strategische Partnerschaften" schlieÃŸen. Merz brachMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Preise fÃ¼r Benzin und Diesel in Deutschland sind in der vergangenen Woche deutlich gestiegen. Laut einer aktuellen Auswertung des ADACMehr