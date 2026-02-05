JU-Chef Winkel sieht Einsparpotenzial von "Dutzenden Milliarden" im Sozialetat

Johannes Winkel im Dezember im Bundestag

Der Vorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel, sieht deutliches Einsparpotenzial im Sozialetat. Mit der WiedereinfÃ¼hrung des Nachhaltigkeitsfaktors zur DÃ¤mpfung von RentenerhÃ¶hungen lieÃŸen sich 'Dutzende Milliarden im Jahr sparen.

Der Vorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel, sieht deutliches Einsparpotenzial im Sozialetat. Der Sozialstaat mÃ¼sse "effizienter gemacht werden", sagte der JU-Chef der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (Donnerstagsausgabe). Allein mit der WiedereinfÃ¼hrung des sogenannten Nachhaltigkeitsfaktors zur DÃ¤mpfung von RentenerhÃ¶hungen "und klaren PrioritÃ¤ten" lieÃŸen sich "Dutzende Milliarden im Jahr sparen fÃ¼r Sozialleistungen, die teilweise keiner braucht und die die Leute teilweise gar nicht wollen."



Winkel forderte den Koalitionspartner SPD auf, sich Einsparungen im Sozialsystem nicht entgegenzustellen. "In der innenpolitischen Debatte sind wir der SPD zweimal sehr weit entgegengekommen, beim SondervermÃ¶gen fÃ¼r Infrastruktur und beim Rentenpaket. Deshalb ist die Erwartungshaltung an die SPD, dass nach diesen finanziellen Vorleistungen in diesem Jahr umfangreiche Reformen folgen."Â



Indem der Nachhaltigkeitsfaktor bei der Rentenversicherung wieder eingesetzt und auf andere Sozialversicherungen Ã¼bertragen werde, kÃ¶nne eine "faire Lastenverteilung" zwischen den Generationen hergestellt werden, sagte Winkel. "Wir mÃ¼ssen das Prinzip GieÃŸkanne beenden. Von der MÃ¼tterrente profitiert nur eine Gruppe von MÃ¼ttern nicht - und das sind die allerÃ¤rmsten MÃ¼tter, weil sie mit Sozialleistungen verrechnet wird." Dies sei "Irrsinn".



Die Bundesregierung dÃ¼rfe keine Angst davor haben, "den Leuten Belastungen zuzumuten", sagte der Vorsitzende der Jugendorganisation von CDU und CSU. Diese mÃ¼ssten nur fair verteilt werden.Â



Forderungen aus der Mittelstandsunion nach einer Streichung des Rechts auf Teilzeit erteilte Winkel unterdessen eine Absage. "Wir sollten uns darauf konzentrieren, Anreize zu setzen, damit mehr Leute von der Teilzeit in Vollzeit wechseln", sagte er der "NOZ". Die Junge Union setze sich fÃ¼r eine Weiterentwicklung des Ehegattensplittings zu einem echten Familiensplitting ein, sodass der Einkommenssteuersatz an die Anzahl der Kinder gekoppelt werde. "Das reizt an, sowohl viele Kinder zu bekommen als auch Vollzeit zu arbeiten."