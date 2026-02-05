Google-Mutter Alphabet verzeichnet Jahresumsatz von Ã¼ber 400 Milliarden Dollar

Das Google-Hauptquartier im US-Bundesstaat Kalifornien

Erstmals seit seiner GrÃ¼ndung hat der Google-Mutterkonzern Alphabet einen Gesamtjahresumsatz von mehr als 400 Milliarden Dollar (339 Milliarden Euro) verzeichnet. Alphabet meldete am Mittwoch fÃ¼r das vierte Quartal einen Anstieg des Umsatzes um 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 113,8 Milliarden Dollar und Ã¼bertraf damit erneut die Markterwartungen. Das Wachstum wird Konzernchef Sundar Pichai zufolge von Investitionen in die KÃ¼nstliche Intelligenz (KI) vorangetrieben.



Alphabet meldete fÃ¼r das vierte Quartal einen Nettogewinn von 34,5 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Die ErlÃ¶se aus der Sparte Cloud-Computing stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 48 Prozent auf 17,7 Milliarden Dollar an.



Zugleich kÃ¼ndigte die Google-Mutter einen starken Anstieg der Investitionsausgaben fÃ¼r das laufende Jahr an. 2026 erwartet das Unternehmen Kapitalausgaben zwischen 175 und 185 Milliarden Dollar, fast doppelt so viel wie im vergangenen Jahr. Damit soll die Nachfrage nach KI-Produkten bedient werden.



Die AnkÃ¼ndigung der massiven ErhÃ¶hung der Investitionen beunruhigte einen Teil der Anleger. Die Aktie, die in den vergangenen sechs Monaten fast ununterbrochen gestiegen war, fiel im nachbÃ¶rslichen Handel um etwas mehr als ein Prozent ab.