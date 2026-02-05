Technologie

Google-Mutter Alphabet verzeichnet Jahresumsatz von Ã¼ber 400 Milliarden Dollar

  • AFP - 5. Februar 2026, 02:18 Uhr
Bild vergrößern: Google-Mutter Alphabet verzeichnet Jahresumsatz von Ã¼ber 400 Milliarden Dollar
Das Google-Hauptquartier im US-Bundesstaat Kalifornien
Bild: AFP

Erstmals hat der Google-Mutterkonzern Alphabet einen Gesamtjahresumsatz von mehr als 400 Milliarden Dollar (339 Milliarden Euro) verzeichnet. Im vierten Quartal stieg der Umsatz des Unternehmens um 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Erstmals seit seiner GrÃ¼ndung hat der Google-Mutterkonzern Alphabet einen Gesamtjahresumsatz von mehr als 400 Milliarden Dollar (339 Milliarden Euro) verzeichnet. Alphabet meldete am Mittwoch fÃ¼r das vierte Quartal einen Anstieg des Umsatzes um 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 113,8 Milliarden Dollar und Ã¼bertraf damit erneut die Markterwartungen. Das Wachstum wird Konzernchef Sundar Pichai zufolge von Investitionen in die KÃ¼nstliche Intelligenz (KI) vorangetrieben.

Alphabet meldete fÃ¼r das vierte Quartal einen Nettogewinn von 34,5 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Die ErlÃ¶se aus der Sparte Cloud-Computing stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 48 Prozent auf 17,7 Milliarden Dollar an.

Zugleich kÃ¼ndigte die Google-Mutter einen starken Anstieg der Investitionsausgaben fÃ¼r das laufende Jahr an. 2026 erwartet das Unternehmen Kapitalausgaben zwischen 175 und 185 Milliarden Dollar, fast doppelt so viel wie im vergangenen Jahr. Damit soll die Nachfrage nach KI-Produkten bedient werden.

Die AnkÃ¼ndigung der massiven ErhÃ¶hung der Investitionen beunruhigte einen Teil der Anleger. Die Aktie, die in den vergangenen sechs Monaten fast ununterbrochen gestiegen war, fiel im nachbÃ¶rslichen Handel um etwas mehr als ein Prozent ab.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Telekom nimmt KI-Rechenzentrum in MÃ¼nchen in Betrieb
    Telekom nimmt KI-Rechenzentrum in MÃ¼nchen in Betrieb

    Die Deutsche Telekom hat ein fÃ¼r die Anforderungen von KÃ¼nstlicher Intelligenz (KI) deutlich ausgebautes Rechenzentrum in MÃ¼nchen in Betrieb genommen. "Mit dem Aufbau der

    Mehr
    Infineon stockt Investitionen in neue Halbleiterfabrik wegen KI-Booms auf
    Infineon stockt Investitionen in neue Halbleiterfabrik wegen KI-Booms auf

    Wegen des Booms bei Rechenzentren fÃ¼r KÃ¼nstliche Intelligenz (KI) stockt der Halbleiterhersteller Infineon seine Investitionen deutlich auf. Wie Infineon am Mittwoch

    Mehr
    FranzÃ¶sische Justiz will X-EigentÃ¼mer Musk anhÃ¶ren - Durchsuchungen in BÃ¼ros
    FranzÃ¶sische Justiz will X-EigentÃ¼mer Musk anhÃ¶ren - Durchsuchungen in BÃ¼ros

    Die franzÃ¶sische Justiz weitet ihr Vorgehen gegen die Online-Plattform X aus: Die BehÃ¶rden durchsuchten BÃ¼rorÃ¤ume des Unternehmens und wollen X-EigentÃ¼mer Elon Musk befragen.

    Mehr
    EU-Parlament setzt Umsetzung von US-Zolldeal aus dem vergangenen Jahr fort
    EU-Parlament setzt Umsetzung von US-Zolldeal aus dem vergangenen Jahr fort
    Studie: Ladeinfrastruktur ist kein Hindernis mehr fÃ¼r E-Auto-Hochlauf
    Studie: Ladeinfrastruktur ist kein Hindernis mehr fÃ¼r E-Auto-Hochlauf
    FÃ¼r 2,1 Milliarden Euro: Henkel kauft Spezialbeschichtungsunternehmen Stahl
    FÃ¼r 2,1 Milliarden Euro: Henkel kauft Spezialbeschichtungsunternehmen Stahl
    Beschwerde gegen Verbot von Torfabbau in Niedersachsen scheitert in Karlsruhe
    Beschwerde gegen Verbot von Torfabbau in Niedersachsen scheitert in Karlsruhe
    Letztes Atom-AbrÃ¼stungsabkommen zwischen Russland und den USA ausgelaufen
    Letztes Atom-AbrÃ¼stungsabkommen zwischen Russland und den USA ausgelaufen
    JU-Chef Winkel sieht Einsparpotenzial von
    JU-Chef Winkel sieht Einsparpotenzial von "Dutzenden Milliarden" im Sozialetat
    Landstuhl: GdP drÃ¤ngt auf Sofortprogramm fÃ¼r mehr Polizisten
    Landstuhl: GdP drÃ¤ngt auf Sofortprogramm fÃ¼r mehr Polizisten
    Von Louvre-Einbrechern verlorene Krone kann komplett wiederhergestellt werden
    Von Louvre-Einbrechern verlorene Krone kann komplett wiederhergestellt werden
    Autofahrer standen lÃ¤nger - trotz weniger Staus
    Autofahrer standen lÃ¤nger - trotz weniger Staus
    GesprÃ¤che zwischen Iran und den USA am Freitag im Oman
    GesprÃ¤che zwischen Iran und den USA am Freitag im Oman

    Top Meldungen

    Kaum Schienenausbau in Kohleregionen
    Kaum Schienenausbau in Kohleregionen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Um den Strukturwandel in den Braunkohlerevieren zu gestalten, stehen Milliarden Euro aus dem "Investitionsgesetz Kohleregionen" auch fÃ¼r die

    Mehr
    Finanzministerium gibt sich bei Steuersenkungen ahnungslos
    Finanzministerium gibt sich bei Steuersenkungen ahnungslos

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesfinanzministerium weiÃŸ nach eigenem Bekunden nicht, welche BevÃ¶lkerungsgruppen von den bisherigen Steuersenkungen der schwarz-roten

    Mehr
    KrankenhÃ¤user wollen 13.400 Zivi-Stellen schaffen
    KrankenhÃ¤user wollen 13.400 Zivi-Stellen schaffen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die KrankenhÃ¤user in Deutschland hoffen auf die WiedereinfÃ¼hrung des Zivildienstes. "FÃ¼r den Fall, dass der Zivildienst wieder eingefÃ¼hrt

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts