Oberstes US-Gericht erlaubt Kalifornien Neuzuschnitt von Wahlkreisen

Der Oberste Gerichtshof der USA hat dem Bundesstaat Kalifornien erlaubt, fÃ¼r die Zwischenwahlen im November einen neuen Zuschnitt der Wahlkreise anzuwenden. Das von konservativen Richtern dominierte Gericht erlaubte am Mittwoch den Neuzuschnitt, von dem die Demokraten sich fÃ¼nf zusÃ¤tzliche Sitze im US-ReprÃ¤sentantenhaus erhoffen. Das von den Demokraten regierte Kalifornien hatte damit auf eine Neuordnung der Wahlkreise im Bundesstaat Texas durch die Republikaner reagiert.
Das Gericht traf die Entscheidung einstimmig und lieferte keine BegrÃ¼ndung. Da die Richter bereits den Weg fÃ¼r den Neuzuschnitt in Texas freigemacht hatten, war das Urteil erwartet worden.
Kaliforniens demokratischer Gouverneur Gavin Newsom begrÃ¼ÃŸte das Urteil. US-PrÃ¤sident Donald Trump sei der Meinung, ihm stÃ¼nden fÃ¼nf weitere Abgeordnetensitze in Texas zu, erklÃ¤rte Newsom. "Er hat diesen Krieg der Neuzuschnitte begonnen", erklÃ¤rte der Gouverneur. "Er hat verloren, und er wird im November wieder verlieren", fÃ¼gte er hinzu.
Auch in anderen Bundesstaaten gibt es Bestrebungen, die Wahlkreise neu zuzuschneiden. Trumps Republikaner haben derzeit eine knappe Mehrheit im ReprÃ¤sentantenhaus. In der zweiten Kongresskammer, dem Senat, verfÃ¼gen sie ebenfalls Ã¼ber eine Mehrheit. FÃ¼r gewÃ¶hnlich erleidet die regierende Partei bei den Zwischenwahlen allerdings deutliche Verluste. Die Demokraten hoffen deswegen, das ReprÃ¤sentantenhaus im Herbst zurÃ¼ckerobern zu kÃ¶nnen. Dies wollen die Republikaner mit dem Neuzuschnitt von Wahlkreisen verhindern.
Die Praxis des Wahlkreiszuschnitts aus politischen Motiven hat in den USA eine lange Tradition - und immer wieder auch den Obersten Gerichtshof beschÃ¤ftigt. In der Regel werden die Wahlkreise alle zehn Jahre auf Grundlage von Zensusdaten Ã¼ber die BevÃ¶lkerungsstruktur neu festgelegt. Der Neuzuschnitt soll demografischen VerÃ¤nderungen Rechnung tragen und die Verfassungsvorgabe erfÃ¼llen, dass alle Wahlbezirke innerhalb eines Bundesstaats in etwa die gleiche BevÃ¶lkerungszahl haben mÃ¼ssen.
Brennpunkte
Oberstes US-Gericht erlaubt Kalifornien Neuzuschnitt von Wahlkreisen
5. Februar 2026, 03:31 Uhr
