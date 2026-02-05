Juso-Chef fordert SPD zu "Klassenkampf" auf

Philipp TÃ¼rmer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor der Klausurtagung der SPD-Spitze fordert der Juso-Vorsitzende Philipp TÃ¼rmer seine Partei zu einer hÃ¤rteren Gangart auf. Die SPD mÃ¼sse den "Klassenkampf fÃ¼hren und gewinnen", schreibt TÃ¼rmer in einem Gastbeitrag fÃ¼r den "Tagesspiegel" (Donnerstagsausgabe).



"KapitalertrÃ¤ge tragen nichts zu unserem Sozialsystem und wenig zum allgemeinen Steuertopf bei. Die pauschale Versteuerung mit 25 Prozent liegt deutlich unter der Belastung mittlerer Arbeitseinkommen", schreibt der Vorsitzende der SPD-Nachwuchsorganisation. "Konzerne verschieben ihre Gewinne, bis nichts mehr zum Versteuern Ã¼brigbleibt, wÃ¤hrend der Handwerker nebenan brav KÃ¶rperschaftsteuer zahlt." Die 25-prozentige Kapitalertragsteuer war unter dem frÃ¼heren Finanzminister Peer SteinbrÃ¼ck (SPD) eingefÃ¼hrt worden.



TÃ¼rmer sagte auÃŸerdem "leistungslosen Erben" den Kampf an. "Kaum versteuerte Gewinne, die zu groÃŸen VermÃ¶gen angewachsen sind, werden beim leistungslosen Erben marginal oder gar nicht besteuert", schreibt er in seinem Gastbeitrag: "WÃ¤hrend Arbeitnehmer durch Abgaben und Verbrauchssteuern mehrfach zahlen, werden superreiche Erben nur belastet, wenn der Steuerberater einen Fehler macht." Nirgends sei der Konflikt zwischen Arbeit und Kapital greifbarer. "Auch die SPD hat Verteilungskonflikte zu lange ignoriert, wÃ¤hrend KulturkÃ¤mpfe abseits der LebensrealitÃ¤t vieler Menschen die Debatte bestimmten", schreibt der Sozialdemokrat TÃ¼rmer.



Derzeit verschiebe sich der Fokus "jetzt wieder zur Verteilung", schreibt TÃ¼mer: "Das ist gut." FÃ¼r die SPD ergebe sich die Chance, ihren Auftrag zu erneuern und entschieden die Interessen der Arbeitnehmer zu vertreten.



TÃ¼rmer warf dem Koalitionspartner CDU/CSU vor, einen "Klassenkampf" zu fÃ¼hren. "Der Klassenkampf ist lÃ¤ngst da. Er wird betrieben von einer Union, die zwar gelegentlich von Sozialpartnerschaft redet, tatsÃ¤chlich aber keinen Interessenausgleich sucht", schreibt er. Die Union wolle "die Interessen einer kleinen Gruppe von Arbeitgebern gegen 46 Millionen BeschÃ¤ftigte durchsetzen". Er fÃ¼gte hinzu: "Der Klassenkampf ist lÃ¤ngst da. Jetzt muss die SPD ihn mit fÃ¼hren und gewinnen. Eine SPD, die sich wieder traut, an der Spitze dieses Kampfes zu stehen, ist eine Sozialdemokratie mit Zukunft."

