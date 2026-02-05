Bill Gates: Bereue "jede Minute" mit SexualstraftÃ¤ter Epstein

Bill Gates Mitte Januar in Stockholm

Der Microsoft-GrÃ¼nder Bill Gates hat Bedauern Ã¼ber seine Kontakte zu dem SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein geÃ¤uÃŸert. Er bereue 'jede Minute', die er mit Epstein verbracht habe, sagte der MilliardÃ¤r dem australischen Sender 9News.

Der Microsoft-GrÃ¼nder Bill Gates hat Bedauern Ã¼ber seine Kontakte zu dem SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein geÃ¤uÃŸert. "Jede Minute, die ich mit ihm verbracht habe, bereue ich, und ich entschuldige mich", sagte der MilliardÃ¤r in einem am Mittwoch ausgestrahlten Interview mit dem australischen Sender 9News. In den am Freitag vom US-Justizministerium verÃ¶ffentlichten neuen Dokumenten zum Fall Epstein war unter anderem Gates' Name aufgetaucht.



Die Dokumente enthielten unter anderem den Entwurf einer E-Mail, in dem Epstein von angeblichen AffÃ¤ren Gates' spricht. Seine Beziehung zu dem MilliardÃ¤r habe von "der Hilfe fÃ¼r Bill, Drogen zu besorgen, um die Folgen von Sex mit russischen MÃ¤dchen zu bewÃ¤ltigen, bis hin zur ErmÃ¶glichung seiner unerlaubten Rendezvous mit verheirateten Frauen" gereicht, schreibt Epstein weiter.



Gates wies die Behauptungen in dem Interview mit 9News entschieden zurÃ¼ck. "Diese E-Mail wurde nie verschickt, die E-Mail ist falsch", sagte der MilliardÃ¤r. Er wisse nicht, was Epstein sich dabei gedacht habe. "Wollte er mich in irgendeiner Weise angreifen?"



Er habe Epstein im Jahr 2011 getroffen und sich Ã¼ber drei Jahre hinweg mehrmals mit ihm zum Abendessen getroffen, teilte der Philanthrop 9News mit. Er habe jedoch nie dessen Karibikinsel besucht und keine Beziehungen mit Frauen gehabt. Seine Absicht sei gewesen, Ã¼ber Epstein, der von sich behauptet habe, viele reiche Menschen zu kennen, an Spenden zu gelangen. "Er sagte, er kÃ¶nne sie dazu bringen, Geld fÃ¼r die globale Gesundheit zu spenden", sagte Gates. "Im Nachhinein hat sich das als Sackgasse herausgestellt."



Ein Sprecher des Microsoft-GrÃ¼nders wies Epsteins Behauptungen ebenfalls zurÃ¼ck. "Das Einzige, was diese Dokumente zeigen, ist Epsteins Frustration darÃ¼ber, dass er keine fortlaufende Beziehung zu Gates hatte, und welche MaÃŸnahmen er ergreifen wÃ¼rde, um zu verfÃ¼hren und zu verleumden", erklÃ¤rte der Sprecher.



Gates' Ex-Frau Melinda French Gates zeigte sich betroffen angesichts der VerÃ¶ffentlichung der neuen Informationen. "FÃ¼r mich ist es persÃ¶nlich immer hart, wenn diese Details wieder hochkommen", sagte sie dem US-Radiosender NPR. Die Dokumente riefen "Erinnerungen an einige sehr, sehr schmerzhafte Zeiten in meiner Ehe" wach. Sie forderte ihren Ex-Mann auf, Stellung zu offenen Fragen zu beziehen. Das Paar hatte sich 2021 scheiden lassen.



In den am Freitag vom US-Justizministerium verÃ¶ffentlichten mehr als drei Millionen Dokumenten zum Fall Epstein tauchen die Namen zahlreicher einflussreicher PersÃ¶nlichkeiten auf, darunter auch US-PrÃ¤sident Donald Trump, Tech-MultimilliardÃ¤r Elon Musk, Frankreichs Ex-Kulturminister Jack Lang und der ehemalige britische Prinz Andrew.



Epstein soll tausende MinderjÃ¤hrige und junge Frauen missbraucht und teils an Prominente weitergereicht haben. Er war erstmals 2008 verurteilt worden, weil er minderjÃ¤hrige MÃ¤dchen missbraucht hatte. Wegen eines umstrittenen Deals mit der Staatsanwaltschaft erhielt er damals eine nur 18-monatige Haftstrafe.Â



2019 wurde er unter anderem wegen des sexuellen Missbrauchs von MinderjÃ¤hrigen erneut festgenommen. Rund einen Monat spÃ¤ter wurde er erhÃ¤ngt in seiner New Yorker GefÃ¤ngniszelle gefunden, nach offiziellen Angaben nahm er sich das Leben.