Venezuelas ÃœbergangsprÃ¤sidentin trifft Vertreter europÃ¤ischer Ã–lkonzerne

  • AFP - 5. Februar 2026, 06:10 Uhr
Bild vergrößern: Venezuelas ÃœbergangsprÃ¤sidentin trifft Vertreter europÃ¤ischer Ã–lkonzerne
Delcy RodrÃ­guez Ende Januar in Caracas
Bild: AFP

Die venezolanische ÃœbergangsprÃ¤sidentin Delcy RodrÃ­guez hat sich mit Vertretern europÃ¤ischer Ã–lkonzerne getroffen. Unter massivem Druck der US-Regierung hat Caracas seinen Ã–lsektor fÃ¼r auslÃ¤ndische Investoren geÃ¶ffnet.

Die venezolanische ÃœbergangsprÃ¤sidentin Delcy RodrÃ­guez hat sich nach Angaben des staatlichen venezolanischen Ã–lkonzerns PDVSA mit Vertretern europÃ¤ischer Ã–lkonzerne getroffen. RodrÃ­guez habe GesprÃ¤che mit dem spanischen Konzern Repsol und dem franzÃ¶sischen Konzern Maurel & Prom gefÃ¼hrt, erklÃ¤rte PDVSA am Mittwoch (Ortszeit) im Onlinedienst Telegram. Unter massivem Druck der US-Regierung hat Caracas seinen Ã–lsektor fÃ¼r auslÃ¤ndische Investoren geÃ¶ffnet.

Beide Unternehmen sind seit Jahren durch Gemeinschaftsunternehmen mit PDVSA in Venezuela tÃ¤tig und haben in der Vergangenheit durch US-Sanktionen wiederholt StÃ¶rungen erlebt. Mit Repsol habe RodrÃ­guez sich getroffen, um "die EnergiesouverÃ¤nitÃ¤t des Landes durch Respekt und eine fÃ¼r beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit zu stÃ¤rken", erklÃ¤rte PDVSA. Bei den GesprÃ¤chen mit Maurel & Prom sei es darum gegangen, "strategische Allianzen zu festigen, die die EnergieproduktionskapazitÃ¤t des Landes stÃ¤rken".

Vergangene Woche hatte das venezolanische Parlament ein Gesetz zur Ã–ffnung seines Ã–lsektors fÃ¼r private Investoren verabschiedet. Bislang durften lediglich mit PDVSA verbundene Gemeinschaftsunternehmen im ErdÃ¶lsektor des Landes tÃ¤tig werden, wobei PDVSA stets die Mehrheit behielt. Nun kÃ¶nnen private Unternehmen eigenstÃ¤ndig ErdÃ¶l erschlieÃŸen, fÃ¶rdern und verkaufen, ohne ein Joint Venture mit PDVSA eingehen zu mÃ¼ssen.

Die Ã–ffnung des Ã–lsektors fÃ¼r auslÃ¤ndische Investoren ist nach Ansicht von Experten eindeutig auf entsprechendem Druck Washingtons zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Seit der gewaltsamen Absetzung des linksnationalistischen PrÃ¤sidenten NicolÃ¡s Maduro bei einem US-MilitÃ¤reinsatz in Caracas Anfang Januar hat US-PrÃ¤sident Donald Trump immer wieder sein Interesse an den groÃŸen Ã–lvorkommen des Landes betont. Venezuela verfÃ¼gt Ã¼ber die grÃ¶ÃŸten ErdÃ¶lreserven der Welt.

Trump hat Maduros frÃ¼herer Stellvertreterin RodrÃ­guez mit einem Ã¤hnlichen Schicksal gedroht, sollte sie Washington keinen Zugang zu den riesigen ErdÃ¶lvorkommen des sÃ¼damerikanischen Landes gewÃ¤hren. Maduro ist seit seiner gewaltsamen Absetzung in New York inhaftiert, ihm soll dort wegen "Drogenterrorismus" der Prozess gemacht werden.

