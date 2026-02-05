Venezuelas ÃœbergangsprÃ¤sidentin trifft Vertreter europÃ¤ischer Ã–lkonzerne

Die venezolanische ÃœbergangsprÃ¤sidentin Delcy RodrÃguez hat sich nach Angaben des staatlichen venezolanischen Ã–lkonzerns PDVSA mit Vertretern europÃ¤ischer Ã–lkonzerne getroffen. RodrÃguez habe GesprÃ¤che mit dem spanischen Konzern Repsol und dem franzÃ¶sischen Konzern Maurel & Prom gefÃ¼hrt, erklÃ¤rte PDVSA am Mittwoch (Ortszeit) im Onlinedienst Telegram. Unter massivem Druck der US-Regierung hat Caracas seinen Ã–lsektor fÃ¼r auslÃ¤ndische Investoren geÃ¶ffnet.
Beide Unternehmen sind seit Jahren durch Gemeinschaftsunternehmen mit PDVSA in Venezuela tÃ¤tig und haben in der Vergangenheit durch US-Sanktionen wiederholt StÃ¶rungen erlebt. Mit Repsol habe RodrÃguez sich getroffen, um "die EnergiesouverÃ¤nitÃ¤t des Landes durch Respekt und eine fÃ¼r beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit zu stÃ¤rken", erklÃ¤rte PDVSA. Bei den GesprÃ¤chen mit Maurel & Prom sei es darum gegangen, "strategische Allianzen zu festigen, die die EnergieproduktionskapazitÃ¤t des Landes stÃ¤rken".
Vergangene Woche hatte das venezolanische Parlament ein Gesetz zur Ã–ffnung seines Ã–lsektors fÃ¼r private Investoren verabschiedet. Bislang durften lediglich mit PDVSA verbundene Gemeinschaftsunternehmen im ErdÃ¶lsektor des Landes tÃ¤tig werden, wobei PDVSA stets die Mehrheit behielt. Nun kÃ¶nnen private Unternehmen eigenstÃ¤ndig ErdÃ¶l erschlieÃŸen, fÃ¶rdern und verkaufen, ohne ein Joint Venture mit PDVSA eingehen zu mÃ¼ssen.
Die Ã–ffnung des Ã–lsektors fÃ¼r auslÃ¤ndische Investoren ist nach Ansicht von Experten eindeutig auf entsprechendem Druck Washingtons zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Seit der gewaltsamen Absetzung des linksnationalistischen PrÃ¤sidenten NicolÃ¡s Maduro bei einem US-MilitÃ¤reinsatz in Caracas Anfang Januar hat US-PrÃ¤sident Donald Trump immer wieder sein Interesse an den groÃŸen Ã–lvorkommen des Landes betont. Venezuela verfÃ¼gt Ã¼ber die grÃ¶ÃŸten ErdÃ¶lreserven der Welt.
Trump hat Maduros frÃ¼herer Stellvertreterin RodrÃguez mit einem Ã¤hnlichen Schicksal gedroht, sollte sie Washington keinen Zugang zu den riesigen ErdÃ¶lvorkommen des sÃ¼damerikanischen Landes gewÃ¤hren. Maduro ist seit seiner gewaltsamen Absetzung in New York inhaftiert, ihm soll dort wegen "Drogenterrorismus" der Prozess gemacht werden.
Brennpunkte
Venezuelas ÃœbergangsprÃ¤sidentin trifft Vertreter europÃ¤ischer Ã–lkonzerne
- AFP - 5. Februar 2026, 06:10 Uhr
Die venezolanische ÃœbergangsprÃ¤sidentin Delcy RodrÃguez hat sich mit Vertretern europÃ¤ischer Ã–lkonzerne getroffen. Unter massivem Druck der US-Regierung hat Caracas seinen Ã–lsektor fÃ¼r auslÃ¤ndische Investoren geÃ¶ffnet.
Die venezolanische ÃœbergangsprÃ¤sidentin Delcy RodrÃguez hat sich nach Angaben des staatlichen venezolanischen Ã–lkonzerns PDVSA mit Vertretern europÃ¤ischer Ã–lkonzerne getroffen. RodrÃguez habe GesprÃ¤che mit dem spanischen Konzern Repsol und dem franzÃ¶sischen Konzern Maurel & Prom gefÃ¼hrt, erklÃ¤rte PDVSA am Mittwoch (Ortszeit) im Onlinedienst Telegram. Unter massivem Druck der US-Regierung hat Caracas seinen Ã–lsektor fÃ¼r auslÃ¤ndische Investoren geÃ¶ffnet.
Weitere Meldungen
Der Microsoft-GrÃ¼nder Bill Gates hat Bedauern Ã¼ber seine Kontakte zu dem SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein geÃ¤uÃŸert. "Jede Minute, die ich mit ihm verbracht habe, bereue ich,Mehr
Der Oberste Gerichtshof der USA hat dem Bundesstaat Kalifornien erlaubt, fÃ¼r die Zwischenwahlen im November einen neuen Zuschnitt der Wahlkreise anzuwenden. Das von konservativenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem TÃ¶tungsdelikt in einem Regionalzug in Landstuhl hat Jochen Kopelke, der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, eine massiveMehr
Top Meldungen
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Stausituation auf Deutschlands Autobahnen hat sich im Jahr 2025 weiter verschÃ¤rft. Zwar sank die Zahl der registrierten Staus von 516.000Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Um den Strukturwandel in den Braunkohlerevieren zu gestalten, stehen Milliarden Euro aus dem "Investitionsgesetz Kohleregionen" auch fÃ¼r dieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesfinanzministerium weiÃŸ nach eigenem Bekunden nicht, welche BevÃ¶lkerungsgruppen von den bisherigen Steuersenkungen der schwarz-rotenMehr