Geheimdienste und Cyberdome: Behrens bei Dobrindt-PlÃ¤nen skeptisch

  • dts - 5. Februar 2026, 05:00 Uhr
Alexander Dobrindt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) sieht die PlÃ¤ne von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) in Sachen Cyberdome und Nachrichtendienste kritisch.

Dem "Tagesspiegel" sagte Behrens: "Ich weiÃŸ ehrlich gesagt bis heute noch gar nicht so genau, was mit dem Cyberdome Ã¼berhaupt gemeint ist." Die Ministerin fÃ¼gte hinzu: "Ich bin gespannt darauf, wann uns in den LÃ¤ndern das Konzept einmal vorgestellt wird." Niedersachsen habe gerade einen landesweiten Cyber-Schutzschirm fÃ¼r 30 Millionen Euro gespannt, um die Ã¶ffentliche Verwaltung zu schÃ¼tzen.

Behrens bot an: "NatÃ¼rlich bringe ich mich gerne auch in einen bundesweiten Ansatz ein, wenn er fÃ¼r Niedersachsen sinnvoll ist." In dem Zusammenhang halte sie eine StÃ¤rkung des Bundesamts fÃ¼r Sicherheit in der Informationstechnik "fÃ¼r ausgesprochen sinnvoll".

Auch in Sachen Verfassungsschutz zeigte sich die Ministerin kritisch. "Die MÃ¼tter und VÃ¤ter des Grundgesetzes haben den Verfassungsschutz als FrÃ¼hwarnsystem fÃ¼r die Demokratie konzipiert", betonte Behrens. "Er soll Nachrichten sammeln, Extremistinnen und Extremisten beobachten und GefÃ¤hrdungen einschÃ¤tzen." In Niedersachsen habe man den Landesverfassungsschutz reformiert und MÃ¶glichkeiten fÃ¼r Ermittlungen verbessert. "Ziel ist aber nicht, dass ein Nachrichtendienst selbst aktiv wird, um gegen andere Dienste zu arbeiten." Behrens sagte: "Ich bin gespannt, was der Bundesinnenminister als Verfassungsschutznovelle vorlegt. Bislang liegt uns auch dazu nichts Konkretes vor."

