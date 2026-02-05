Politik

Wadephul fordert Beteiligung Chinas an zukÃ¼nftigem Atom-AbrÃ¼stungsabkommen

  • AFP - 5. Februar 2026, 04:07 Uhr
Bild vergrößern: Wadephul fordert Beteiligung Chinas an zukÃ¼nftigem Atom-AbrÃ¼stungsabkommen
BundesauÃŸenminister Wadephul Ende Januar in BrÃ¼ssel
Bild: AFP

Angesichts des Auslaufens des 'New Start'-Abkommens zwischen den USA und Russland hat BundesauÃŸenminister Johann Wadephul eine Beteiligung Chinas an einem zukÃ¼nftigen Atomwaffen-AbrÃ¼stungsvertrag gefordert.

Angesichts des Auslaufens des "New Start"-Abkommens zwischen den USA und Russland hat BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) eine Beteiligung Chinas an einem zukÃ¼nftigen Atomwaffen-AbrÃ¼stungsvertrag gefordert. "China muss einbezogen werden", sagte Wadephul bei einer gemeinsaamen Pressekonferenz mit seiner australischen Kollegin Penny Wong wÃ¤hrend seines Besuchs in Sydney am Donnerstag. Peking mÃ¼sse im Bereich der RÃ¼stungskontrolle zeigen, "dass es zur ZurÃ¼ckhaltung bereit ist", fÃ¼gte Wadephul hinzu.

Wadephul drÃ¤ngte die chinesische Regierung, auf Worte Taten folgen zu lassen. "China hat immer wieder betont, dass es sich zum Multilateralismus bekennt", sagte der BundesauÃŸenminister. Peking mÃ¼sse nun zeigen, "dass es Vertrauen in internationale Beziehungen investiert".

Der BundesauÃŸenminister kritisierte das Auslaufen des "New Start"-Abkommens. "Jede RÃ¼stungskontrollvereinbarung die auslÃ¤uft, muss unsere Besorgnis erregen", sagte Wadephul. Das Ende des Vertrags zeige, "wie groÃŸ die Aufgabe ist, wieder ein Vertrauen in der Welt zu schaffen, was die Grundlage dafÃ¼r sein kann, damit neue Vereinbarungen geschlossen werden kÃ¶nnen", sagte der BundesauÃŸenminister.

Zum Donnerstag war der letzte Atomwaffen-AbrÃ¼stungsvertrag zwischen den USA und Russland ausgelaufen. Das "New Start"-Abkommen war im April 2010 von US-PrÃ¤sident Barack Obama und dem damaligen russischen PrÃ¤sidenten Dmitri Medwedew unterzeichnet worden. Die USA und Russland verpflichteten sich damit, ihre atomaren SprengkÃ¶pfe jeweils auf maximal 1550 zu verringern. Zudem wollten beide Seiten ihre TrÃ¤gerraketen und schweren Bomber auf maximal 800 begrenzen.

UN-GeneralsekretÃ¤r AntÃ³nio Guterres sprach von einem "schwerwiegenden Moment fÃ¼r den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit". Moskau erklÃ¤rte, sich nicht mehr an BeschrÃ¤nkungen seines Atomwaffenarsenals gebunden zu fÃ¼hlen. Washington forderte eine Beteiligung Chinas an einem zukÃ¼nftigen Abkommen.

Chinas Atomwaffenarsenal wÃ¤chst schnell und umfasst schÃ¤tzungsweise 550 strategische Atomwaffen-TrÃ¤gerraketen. Damit liegt das Land jedoch immer noch deutlich unter den 800 TrÃ¤gerraketen, auf die Russland und die USA unter dem "New Start"-Abkommen verpflichtet waren. Die USA und Russland verfÃ¼gen zudem gemeinsam Ã¼ber mehr als 80 Prozent der AtomwaffensprengkÃ¶pfe weltweit.

