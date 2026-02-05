GrÃ¼ne fordern RÃ¼ckÃ¼berstellung von Maja T. nach Deutschland

Helge Limburg (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der rechtspolitische Sprecher der GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion, Helge Limburg, hat die RÃ¼ckÃ¼berstellung von Maja T. nach Deutschland gefordert, nachdem die non-binÃ¤re Person am Mittwoch in der ungarischen Hauptstadt Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden war.



"Es darf nicht Schule machen, dass deutsche PolizeibehÃ¶rden wie das Landeskriminalamt Sachsen durch Nacht-und-Nebel-Aktionen deutsche StaatsbÃ¼rger dem Schutz des Bundesverfassungsgerichts entziehen", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Auch deshalb muss zur Wahrung rechtsstaatlicher GrundsÃ¤tze die Bundesregierung alles fÃ¼r eine schnelle RÃ¼ckÃ¼berstellung tun. Ein rechtsstaatliches Verfahren ist, solange Viktor OrbÃ¡n an der Macht ist, in Ungarn nicht gewÃ¤hrleistet."



Maja T. soll rund um den rechtsextremen "Tag der Ehre" im Februar 2023 gemeinsam mit weiteren Mitstreitern mehrere Personen in Budapest angegriffen haben. T. war in Deutschland festgenommen und im Juni 2024 rechtswidrig nach Ungarn Ã¼berstellt worden.

